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    «Сибирь» подписала канадского нападающего

    КХЛ Сибирь Трансферы
    «Сибирь» подписала контракт с канадским нападающим Джорданом Кароном.

    Джордан Карон
    Джордан Карон
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    Об этом сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

    Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

    В 2009 году Карон был выбран «Бостоном» в первом раунде НХЛ под номером 25. В регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 157 матчей, в которых набрал 28 (12+16 очков), а в плей-офф Кубка Стэнли — 9 поединков (1+0).

    Также на счету Карона 282 матча и 149 очков (60+89) в АХЛ.

    С 2017 года форвард переехал в Германию, где выступал за «Крефельд». В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 11 очков (5+6).

    Напомним, «Сибирь», набрав 12 очков в 25 матчах, является аутсайдером Восточной конференции. 0

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