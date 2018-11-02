«Сибирь» подписала канадского нападающего

подписала контракт с канадским нападающим

Об этом сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

В 2009 году Карон был выбран «Бостоном» в первом раунде НХЛ под номером 25. В регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 157 матчей, в которых набрал 28 (12+16 очков), а в плей-офф Кубка Стэнли — 9 поединков (1+0).

Также на счету Карона 282 матча и 149 очков (60+89) в АХЛ.

С 2017 года форвард переехал в Германию, где выступал за «Крефельд». В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 11 очков (5+6).

Напомним, «Сибирь», набрав 12 очков в 25 матчах, является аутсайдером Восточной конференции. 0