КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА принимает «Амур»

В четверг, 2 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» — ХК «Сочи» 4:1

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сочи» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей дубль оформил Найджел Доус (9-я и 59 минуты), еще по разу отличились Стефан Да Коста (15) и Анатолий Голышев (37).

Единственную шайбу за гостей забросил Юрки Йокипакка (46).

«Автомобилист» одержал шестую победу кряду и 24 в сезоне и лидирует с 48 очками в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 4 ноября примут «Сибирь», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Доус — 9 (бол., Голышев, Паре), 9:08 — 1:0. Да Коста — 11 (Доус, Бодров), 15:27 — 2:0. Голышев — 10 (Мамкин, Да Коста), 37:09 — 3:0. Йокипакка — 3 (бол., О`Делл, Росен), 46:48 — 3:1. Доус — 10 (п.в.), 59:05 — 4:1Вратари: Сохатский — Шикин (56:37 — 58:37, 59:00 — 59:05)Броски: 25 (13+8+4) — 36 (11+11+14)Штраф: 8 — 2

«Металлург» Мг — «Йокерит» 3:2

Магнитогорский «Металлург» обыграл финский «Йокерит» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Николай Кулемин (17-я минута), Деннис Расмуссен (34) и Виктор Антипин (44).

За гостей шайбы забросили Алекс Грант (4) и Сами Леписте (54).

«Металлург» одержал третью победу кряду и с 33 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем матче «Магнитка» 4 ноября примет «Амур», а команда из столицы Финляндии в этот же день на выезде сыграет с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Грант — 5 (Й.Б. Йенсен, Маннинен), 4:54 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Шор, Булирж), 17:58 — 1:1. Расмуссен — 5 (Булирж), 34:05 — 2:1. Антипин — 5 (бол., Эллисон), 44:51 — 3:1. Леписто — 3 (бол., О`Нилл), 54:12 — 3:2Вратари: Кошечкин — Запольски (Калныньш, 54:12, Запольски, 57:45, 57:58)Броски: 33 (11+14+8) — 35 (12+10+13)Штраф: 6 — 30

СКА — «Амур»