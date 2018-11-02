КХЛ. «Магнитка» одолела «Йокерит», СКА принимает «Амур»

«Автомобилист» — ХК «Сочи» 4:1
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сочи» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей дубль оформил Найджел Доус (9-я и 59 минуты), еще по разу отличились Стефан Да Коста (15) и Анатолий Голышев (37).
Единственную шайбу за гостей забросил Юрки Йокипакка (46).
«Автомобилист» одержал шестую победу кряду и 24 в сезоне и лидирует с 48 очками в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 25 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 4 ноября примут «Сибирь», а «леопарды» в этот же день на выезде сыграют с «Трактором».
«Металлург» Мг — «Йокерит» 3:2
Магнитогорский «Металлург» обыграл финский «Йокерит» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей отличились Николай Кулемин (17-я минута), Деннис Расмуссен (34) и Виктор Антипин (44).
За гостей шайбы забросили Алекс Грант (4) и Сами Леписте (54).
«Металлург» одержал третью победу кряду и с 33 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.
В следующем матче «Магнитка» 4 ноября примет «Амур», а команда из столицы Финляндии в этот же день на выезде сыграет с ЦСКА.