Дубль Аалтонена принес «Витязю» победу над «Амуром»

Подольскийодержал домашнюю победу над хабаровским(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Миро Аалтонен, еще по разу отличились Борна Рендулич и Александр Семин.

Единственную шайбу гостей забросил Игорь Руденков.

«Витязь» прервал серию из четырех поражений и с 21 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Амур» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.

В следующем матче подопечные Валерия Белова 3 ноября примут «Куньлунь», а хабаровчане днем ранее на выезде сыграют со СКА.