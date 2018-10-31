Дубль Аалтонена принес «Витязю» победу над «Амуром»

«Витязь»
«Амур»
В составе победителей дубль оформил Миро Аалтонен, еще по разу отличились Борна Рендулич и Александр Семин.
Единственную шайбу гостей забросил Игорь Руденков.
«Витязь» прервал серию из четырех поражений и с 21 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Амур» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 16 очков.
В следующем матче подопечные Валерия Белова 3 ноября примут «Куньлунь», а хабаровчане днем ранее на выезде сыграют со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Аалтонен — 11 (Семин, Гривик), 8:51 — 1:0. Аалтонен — 12 (буллит), 10:02 — 2:0. Руденков — 7 (Горшков), 36:06 — 2:1. Рендулич — 5 (бол., Мозик, Аалтонен), 37:30 — 3:1. Семин — 5 (Гривик), 59:43 — 4:1Вратари: Ортио (9:10 — 10:02) — АликинБроски: 29 (13+5+11) — 36 (14+14+8)Штраф: 12 — 6