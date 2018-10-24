НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»

«Коламбус» — «Аризона» 1:4

«Аризона» победила в гостях «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

У хозяев шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа. В составе гостей Кристиан Фишер оформил хет-трик, еще один гол на счету Дилана Строума.

Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский. На его счету 22 из 26 отраженных броска.

«Аризона» с 8 очками 14 на Западе, «Коламбус» (8) — 11-й на Востоке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Аризона» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Дюбуа — 2 (Веренски, Аткинсон), 0:31 — 1:0. Фишер — 2 (Степан), 7:08 — 1:1. Стром — 2 (бол., Хиностроза, Истерли), 12:23 — 1:2. Фишер — 3 (Степан, Перлини), 20:29 — 1:3. Фишер — 4 (Степан), 44:44 — 1:4Вратари: Бобровский — КюмперШтрафы: 10-10Броски: 36 (12+12+12) — 26 (12+10+4)

«Коламбус» — «Аризона»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:2

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Флориду» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

У победителей 4 (2+2) очка набрал Мика Зибанеджад. Еще две шайбы забросил Матс Цуккарелло, одна шайба на счету Кевина Хейза. У гостей отличились Винсент Трочек и Майк Хоффман.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3».

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 7 очками занимает 13 в Восточной конференции, «Флорида» (5) — 15-я.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) Голы: Трочек — 3 (бол., Юбердо, Дадонов), 18:15 — 0:1. Зибанежад — 4 (мен., Маккуэйд), 23:10 — 1:1. Цуккарелло — 1 (бол., Пионк, Зибанежад), 31:36 — 2:1. Зибанежад — 5 (бол., Пионк, Крайдер), 36:08 — 3:1. Цуккарелло — 2 (Зибанежад), 41:27 — 4:1. Хоффман — 3 (Юбердо, Экблад), 50:37 — 4:2. Хэйс — 2 (п.в., Фаст, Шей), 59:08 — 5:2Вратари: Георгиев — Хатчинсон (Раймер, 41:27, 57:25 — 59:08)Штрафы: 23-17Броски: 22 (5+12+5) — 38 (14+10+14)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида»

«Монреаль» — «Калгари» 3:2

«Монреаль» на своем льду выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1).

У победителей шайбы забросили Джефф Питри, Брендан Галлахер и Джонатан Друен.

«Монреаль» имеет 12 очков и занимает первое место на Востоке, «Калгари» (10) — 8-й на Западе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) Голы: Фролик — 4 (Ткачак, Баклунд), 16:46 — 0:1. Питри — 1 (бол., Друэн, Доми), 35:50 — 1:1. Галлахер — 5 (бол., Питри, Доми), 37:29 — 2:1. Друэн — 3 (Улле), 39:11 — 3:1. Линдхольм — 6 (Баклунд, Ткачак), 51:10 — 3:2Вратари: Прайс — Риттих (58:54)Штрафы: 10-10Броски: 40 (12+22+6) — 23 (7+8+8)

«Монреаль» — «Калгари»

«Оттава» — «Бостон» 1:4

«Бостон» в гостях победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 4 (2+2) баллами за результативность. Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 38 бросков. Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил защитник Тома Шабо.

На счету «Оттавы» 9 баллов и 9 позиция на Востоке. «Бостон» имеет 12 очков и занимает третье место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Пастрняк — 9 (Хейнен, Крейчи), 11:17 — 0:1. Шабо — 3 (бол., Райан, Стоун), 37:51 — 1:1. Крейчи — 2 (бол., Пастрняк, Бержерон), 39:09 — 1:2. Бержерон — 7 (бол., Пастрняк, Гржельчик), 40:21 — 1:3. Пастрняк — 10 (Маршан, Бержерон), 45:31 — 1:4Вратари: Андерсон — РаскШтрафы: 9-15Броски: 39 (10+14+15) — 32 (15+7+10)

«Оттава» — «Бостон»

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 4:5

«Сан-Хосе» в гостях одолел «Нэшвилл» — 5:4 (1:1, 1:3, 3:0). Победную шайбу у «Шаркс» забросил Брент Бернс, который набрал в этой игре 3 (1+2) очка.

Таким образом, «Сан-Хосе» прервал пятиматчевую серию без побед.

«Нэшвилл» с 14 очками лидирует в Западной конференции, «Сан-Хосе» (11) — 5-й.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:5 (1:1, 3:1, 0:3) Голы: Майер — 5 (бол., Донской, Бернс), 6:58 — 0:1. Арвидссон — 5, 11:14 — 1:1. Форсберг — 6 (Джохансен, Эллис), 20:21 — 2:1. Хертл — 3 (Кутюр, Майер), 27:51 — 2:2. Арвидссон — 6 (Форсберг, Джохансен), 30:45 — 3:2. Смит — 4 (Арвидссон), 39:45 — 4:2. Диллон — 1 (мен., Хертл, Бернс), 51:40 — 4:3. Павелски — 5 (Кутюр, Кейн), 52:16 — 4:4. Бернс — 2 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 57:08 — 4:5Вратари: Сарос (58:05) — ДжонсШтрафы: 8-8Броски: 29 (12+8+9) — 32 (11+7+14)

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

«Чикаго» — «Анахайм» 3:1

«Анахайм» на выезде проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

В составе победителей отличились Патрик Кейн и Брэндон Саад, оформивший дубль. У гостей единственную шайбу забросил Рикард Раккель.

«Чикаго» с 12 очками четвертый на Западе, «Анахайм» (11) — 6-й.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Саад — 1 (бол., Дебринкэт, Кахун), 5:24 — 1:0. Ракелль — 2, 30:34 — 1:1. Кейн — 8 (Густафссон, Сибрук), 47:47 — 2:1. Саад — 2 (мен., п.в.), 59:26 — 3:1Вратари: Кроуфорд — Гибсон (57:34 — 58:05, 58:10 — 58:41, 58:51 — 59:26)Броски: 10-10Штрафы: 38 (16+12+10) — 25 (6+11+8)

«Чикаго» — «Анахайм»

«Даллас» — «Лос-Анджелес» 4:2

«Даллас» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

В составе победителей отличились Блейк Комо, Джейсон Спецца, Йон Клинберг и Тайлер Питлик. У гостей шайбы забросили Анже Копитар и Тайлер Тоффоли.

Россиянин Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. Александр Радулов пропускал матч из-за повреждения нижней части спины.

«Даллас» имеет 8 очков и занимает 10 место на Западе, «Лос-Анджелес» (5) — 15-й там же.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: Комо — 1 (Дикинсон, Спецца), 5:14 — 1:0. Спецца — 2 (Даулинг, Шор), 28:59 — 2:0. Копитар — 3 (Даути), 34:04 — 2:1. Клингберг — 5 (Шор), 34:26 — 3:1. Тоффоли — 3 (Уокер), 37:09 — 3:2. Питлик — 1 (бол., Сегин, Клингберг), 44:23 — 4:2Вратари: Бишоп — Куик (56:55)Штрафы: 6-6Броски: 23 (8+13+2) — 33 (9+12+12)

«Даллас» — «Лос-Анджелес»

«Эдмонтон» — «Питтсбург» 5:6 ОТ

«Питтсбург» одержал победу над «Эдмонтоном» в овертайме в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 1:0).

В составе «Пингвинз» по дублю оформили Джейми Олексяк, Патрик Хернквист и Сидни Кросби, чья шайба в овертайме стала победной. У хозяев дубль на счету Алекса Шьяссона и Леона Драйзайтля, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал одну результативную передачу. Этот пас стал для Малкина 10-м в новом сезоне.

«Эдмонтон» с 7 баллами 12 в Западной конференции, «Питтсбург» (10)- 6-й в Восточной конференции.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Питтсбург» — 5:6 ОТ (0:1, 3:3, 2:1, 0:1) Голы: Кросби — 1 (бол., Летанг, Кессел), 10:58 — 0:1. Драйзайтль — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Расселл), 21:06 — 1:1. Чейссон — 1 (Расселл), 23:10 — 2:1. Олексяк — 2 (Малкин, Кессел), 27:16 — 2:2. Хернквист — 1 (Симон), 30:24 — 2:3. Чейссон — 2 (Ридер, Ларссон), 35:15 — 3:3. Хернквист — 2 (Каллен, Дюмулин), 39:05 — 3:4. Макдэвид — 5 (бол., Клефбом, Лучич), 42:47 — 4:4. Драйзайтль — 4 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 44:18 — 5:4. Олексяк — 3 (Хернквист, Каллен), 46:51 — 5:5. Кросби — 2 (Дж. Джонсон, Брассар), 62:12 — 5:6Вратари: Тэлбот — МюррейШтрафы: 11-15Вратари: 46 (11+17+17+1) — 31 (11+8+10+2)