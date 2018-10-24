НХЛ. «Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграл «Флориду»

«Коламбус» — «Аризона» 1:4
«Аризона» победила в гостях «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
У хозяев шайбу забросил Пьер-Люк Дюбуа. В составе гостей Кристиан Фишер оформил хет-трик, еще один гол на счету Дилана Строума.
Ворота хозяев защищал россиянин Сергей Бобровский. На его счету 22 из 26 отраженных броска.
«Аризона» с 8 очками 14 на Западе, «Коламбус» (8) — 11-й на Востоке.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:2
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уверенно обыграл «Флориду» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).
У победителей 4 (2+2) очка набрал Мика Зибанеджад. Еще две шайбы забросил Матс Цуккарелло, одна шайба на счету Кевина Хейза. У гостей отличились Винсент Трочек и Майк Хоффман.
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 36 бросков из 38. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-3».
«Нью-Йорк Рейнджерс» с 7 очками занимает 13 в Восточной конференции, «Флорида» (5) — 15-я.
«Монреаль» — «Калгари» 3:2
«Монреаль» на своем льду выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1).
У победителей шайбы забросили Джефф Питри, Брендан Галлахер и Джонатан Друен.
«Монреаль» имеет 12 очков и занимает первое место на Востоке, «Калгари» (10) — 8-й на Западе.
«Оттава» — «Бостон» 1:4
«Бостон» в гостях победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 4 (2+2) баллами за результативность. Патрис Бержерон набрал 3 (1+2) очка. Голкипер гостей Туукка Раск отразил 38 бросков. Единственную шайбу в составе «Оттавы» забросил защитник Тома Шабо.
На счету «Оттавы» 9 баллов и 9 позиция на Востоке. «Бостон» имеет 12 очков и занимает третье место в Восточной конференции.
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» 4:5
«Сан-Хосе» в гостях одолел «Нэшвилл» — 5:4 (1:1, 1:3, 3:0). Победную шайбу у «Шаркс» забросил Брент Бернс, который набрал в этой игре 3 (1+2) очка.
Таким образом, «Сан-Хосе» прервал пятиматчевую серию без побед.
«Нэшвилл» с 14 очками лидирует в Западной конференции, «Сан-Хосе» (11) — 5-й.
«Чикаго» — «Анахайм» 3:1
«Анахайм» на выезде проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
В составе победителей отличились Патрик Кейн и Брэндон Саад, оформивший дубль. У гостей единственную шайбу забросил Рикард Раккель.
«Чикаго» с 12 очками четвертый на Западе, «Анахайм» (11) — 6-й.
«Даллас» — «Лос-Анджелес» 4:2
«Даллас» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
В составе победителей отличились Блейк Комо, Джейсон Спецца, Йон Клинберг и Тайлер Питлик. У гостей шайбы забросили Анже Копитар и Тайлер Тоффоли.
Россиянин Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. Александр Радулов пропускал матч из-за повреждения нижней части спины.
«Даллас» имеет 8 очков и занимает 10 место на Западе, «Лос-Анджелес» (5) — 15-й там же.
«Эдмонтон» — «Питтсбург» 5:6 ОТ
«Питтсбург» одержал победу над «Эдмонтоном» в овертайме в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 (1:0, 3:3, 1:2, 1:0).
В составе «Пингвинз» по дублю оформили Джейми Олексяк, Патрик Хернквист и Сидни Кросби, чья шайба в овертайме стала победной. У хозяев дубль на счету Алекса Шьяссона и Леона Драйзайтля, еще одну шайбу забросил Коннор Макдэвид.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал одну результативную передачу. Этот пас стал для Малкина 10-м в новом сезоне.
«Эдмонтон» с 7 баллами 12 в Западной конференции, «Питтсбург» (10)- 6-й в Восточной конференции.