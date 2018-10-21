НХЛ. Ассисты россиян, поражение «Лос-Анджелеса» и Ковальчука

Ковальчук и «Кингз» были разгромлены

Ковальчук и «Кингз» были разгромлены nhl.com

«Ванкувер» — «Бостон» — 2:1 ОТ

«Ванкувер» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Бо Хорвата.

Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отыграл 16 минут 34 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Бостон» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) Голы: Саттер — 3 (Виртанен, Стэчер), 3:40 — 1:0. Нордстрем — 2 (Мур, Гржельчик), 47:45 — 1:1. Хорват — 5 (Бозер), 63:12 — 2:1Вратари: Маркстрем — ГалакШтраф: 11 — 7Броски: 22 (8+5+8+1) — 31 (5+15+10+1)

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 0:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Суббан — 2 (мен., Сиссонс, Экхольм), 33:14 — 0:1. Арвидссон — 4 (Бонино, Экхольм), 34:42 — 0:2. Йоси — 2 (п.в.), 59:07 — 0:3Вратари: Тэлбот (57:00 — 57:56, 58:17 — 59:07) — СаросШтраф: 8 — 8Броски: 31 (4+9+18) — 28 (7+11+10)

«Вегас» — «Анахайм» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Карлссон — 2 (бол., Маршессо, Хант), 19:46 — 1:0. Ривз — 1 (Холден, Икин), 29:04 — 2:0. Стрит — 3 (Фаулер, Гецлаф), 41:24 — 2:1. Маршессо — 5 (п.в., Смит), 59:43 — 3:1Вратари: Флери — Гибсон (58:39 — 59:43)Штраф: 4 — 10Броски: 45 (15+13+17) — 18 (3+6+9)

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:4 ОТ

«Миннесота» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Микаэля Гранлунда.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 1 результативную передачу за 18 минут на льду. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 38 секунд. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков из 34-х.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0) Голы: Кэллахэн — 1 (Строльман, Миллер), 2:23 — 0:1. Гурд — 3 (Макдона, Стэмкос), 10:50 — 0:2. Койл — 2 (Нидеррайтер), 13:23 — 1:2. Миллер — 2 (бол., Хедман, Кучеров), 15:15 — 1:3. Фолиньо — 1 (Фер, Браун), 23:49 — 2:3. Паризе — 3 (Койву, Сперджен), 50:45 — 3:3. Зукер — 4 (Дамба), 53:13 — 4:3. Строльман — 1 (Гурд, Палат), 55:02 — 4:4. Гранлунд — 3 (Койл, Стэлок), 63:43 — 5:4Вратари: Стэлок — ВасилевскийШтраф: 12 — 6Броски: 34 (9+13+11+1) — 31 (16+8+4+3)

«Флорида» — «Детройт» — 3:4 ОТ

«Детройт» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету шведа Густава Нюквиста. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов сделал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 3:4 ОТ (2:0, 0:3, 1:0, 0:1) Голы: Яндл — 1 (Дадонов, Бьюгстад), 7:34 — 1:0. Бьюгстад — 2 (Барков), 16:10 — 2:0. Чоловски — 2 (бол., Атанасиу, Нильсен), 25:47 — 2:1. Ванек — 2 (бол., Нильсен, Чоловски), 26:05 — 2:2. Ларкин — 4 (Хелм, Нюквист), 27:50 — 2:3. Хоффман — 2 (Яндл, Барков), 58:44 — 3:3. Нюквист — 1 (Ларкин), 63:44 — 3:4Нереализованный буллит: Барков (Флорида Пантерз), 41:49 (Вратарь)Вратари: Хатчинсон (58:16 — 58:44) — ХовардШтраф: 6 — 10Броски: 37 (12+11+12+2) — 31 (14+9+5+3)

«Оттава» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0) Голы: Доми — 2 (бол., Друэн, Питри), 3:40 — 0:1. Дано — 1 (Байрон, Лехконен), 4:05 — 0:2. Стоун — 3 (Тирни), 7:14 — 1:2. Байрон — 4 (Армиа, Котканиеми), 16:07 — 1:3. Бедкер — 2 (Уайт), 29:41 — 2:3. Дюшен — 1 (бол., Райан, Стоун), 32:01 — 3:3. Стоун — 4 (Дюшен, Шабо), 62:30 — 4:3Вратари: Андерсон — ПрайсШтраф: 6 — 8Броски: 34 (13+9+8+4) — 27 (15+4+7+1)

«Торонто» — «Сент-Луис» — 1:4

«Сент-Луис» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев забросил шайбу в пустые ворота, когда «Мэйпл Ливз» сменили вратаря в конце третьего периода. Владимир Тарасенко сделал результативную передачу за 17 минут 52 секунды на площадке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) Голы: Бортуццо — 1 (Перрон), 24:45 — 0:1. Сэнфорд — 1 (Перрон, Пьетранджело), 33:05 — 0:2. О`Райлли — 1 (Тарасенко, Марун), 36:37 — 0:3. Райлли — 4 (Марнер, Гардинер), 44:22 — 1:3. Барбашев — 1 (мен., п.в., О`Райлли), 58:17 — 1:4Вратари: Андерсен (56:51 — 58:17) — АлленШтраф: 8 — 8Броски: 23 (4+4+15) — 25 (6+7+12)

«Коламбус» — «Чикаго» — 1:4

Российский форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов записал на свой счет результативную передачу, отыграв 18 минут 30 секунд.

Нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин провел на льду 19 минут 37 секунд и набрал показатель «-4». Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Голы: Дебринкэт — 7 (Кахун, Сибрук), 3:48 — 0:1. Веренски — 2 (Нутиваара, Веннберг), 12:09 — 1:1. Крюгер — 2 (Фортин, Кейн), 47:43 — 1:2. Кейн — 6 (Сибрук, Шмолц ), 55:46 — 1:3. Кейн — 7 (п.в., Анисимов), 58:23 — 1:4Вратари: Бобровский (57:36 — 58:23) — КроуфордШтраф: 6 — 8Броски: 38 (12+16+10) — 26 (10+5+11)

«Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Айлендерс» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Майер — 4 (Кутюр, Хертл), 7:59 — 1:0. Нельсон — 2 (Бэйли, Ли), 19:27 — 1:1. Донской — 3 (Суомела), 24:59 — 2:1. Бернс — 1 (Хертл, Донской), 33:50 — 3:1. Кутюр — 5 (Хертл, Райан), 44:32 — 4:1Вратари: Джонс — ЛенерШтраф: 30 — 52Броски: 41 (11+15+15) — 25 (7+7+11)

«Виннипег» — «Аризона» — 5:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Голы: Фишер — 1 (Экман-Ларссон, Казинс), 15:37 — 0:1. Лаури — 4 (Моррисси, Трауба), 19:16 — 1:1. Майерс — 1 (Трауба), 34:28 — 2:1. Моррисси — 1 (бол., Шайфли, Коннор), 37:34 — 3:1. Келлер — 2 (Экман-Ларссон, Степан), 43:50 — 3:2. Перро — 1 (Трауба, Рословик), 45:36 — 4:2. Келлер — 3 (Экман-Ларссон), 51:53 — 4:3. Уилер — 2 (п.в., Коннор, Майерс), 59:18 — 5:3Вратари: Броссуа — Раанта (57:55 — 58:17, 58:30 — 59:18)Штраф: 10 — 8Броски: 32 (6+16+10) — 45 (16+11+18)

«Лос-Анджелес» — «Баффало» — 1:5

Форвард «Кингз» Илья Ковальчук провел на площадке 22 минуты 34 секунды. Он завершил встречу с показателем «-2».