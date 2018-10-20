Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лигена домашнем льду победиласо счётом 5:2.

У победителей встречи голами отметились Трэвис Конечны (10-я минута), Нолан Патрик (38), Якуб Ворачек (56), Уэйн Симмондс (58) и Скотт Лотон (59), а у гостей шайбы забросили Деймон Сиверсон (4) и Брайан Бойл (42).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.

В активе обеих команд по восемь очков. В следующем матче «Филадельфия» 23 октября примет «Колорадо», а «Нью-Джерси» 26 октября примет «Нэшвилл».