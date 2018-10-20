Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»

«Филадельфия Флайерз»
twitter.com/NHLFlyers
У победителей встречи голами отметились Трэвис Конечны (10-я минута), Нолан Патрик (38), Якуб Ворачек (56), Уэйн Симмондс (58) и Скотт Лотон (59), а у гостей шайбы забросили Деймон Сиверсон (4) и Брайан Бойл (42).
Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 24 секунды, нанёс три броска в створ ворот, отдал две результативные передачи, заработал показатель полезности «+2» и заблокировал четыре броска соперников.
В активе обеих команд по восемь очков. В следующем матче «Филадельфия» 23 октября примет «Колорадо», а «Нью-Джерси» 26 октября примет «Нэшвилл».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Сиверсон — 1 (бол., Юханссон, Вуд), 4:07 — 0:1. Конекны — 2 (бол., Санхейм, Уил), 10:41 — 1:1. Патрик — 1 (Ворачек), 38:56 — 2:1. Бойл — 3 (бол., Батчер, Холл), 42:25 — 2:2. Ворачек — 3 (Проворов, Санхейм), 56:50 — 3:2. Симмондс — 6 (п.в., Жиру, Проворов), 58:55 — 4:2. Лотон — 4 (п.в., Ворачек, Лехтеря), 59:36 — 5:2Вратари: Эллиотт — Кинкейд (58:38 — 58:55, 59:06 — 59:36)Броски: 21 (7+5+9) — 21 (5+7+9)Штраф: 8 — 12