«Оттава» на своем льду разгромила «Лос-Анджелес»

уверенно обыгралав домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

У победителей дубль оформил Крис Уайдман, также отличились Крис Тирни, Марк Стоун и Колин Уайт. У гостей шайбу забросил Тревор Льюис.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду четырнадцать с половиной минут и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» сумела прервать серию из двух поражений подряд и также идет на шестом месте на Востоке.

В следующем матче «Оттава» на своем льду сыграет против «Далласа», а «Лос-Анджелес» в гостях встретится с «Торонто».