«Оттава» на своем льду разгромила «Лос-Анджелес»

Фрагмент матча
twitter.com/Senators
У победителей дубль оформил Крис Уайдман, также отличились Крис Тирни, Марк Стоун и Колин Уайт. У гостей шайбу забросил Тревор Льюис.
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду четырнадцать с половиной минут и завершил встречу с показателем полезности «-1».
«Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» сумела прервать серию из двух поражений подряд и также идет на шестом месте на Востоке.
В следующем матче «Оттава» на своем льду сыграет против «Далласа», а «Лос-Анджелес» в гостях встретится с «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Тирни — 2 (Демело, Шабо), 6:29 — 1:0. Уайдмэн — 1 (Ткачак, Бедкер), 11:50 — 2:0. Стоун — 2 (бол., Дюшен, Шабо), 16:19 — 3:0. Уайт — 2 (Ладжой, Ярош), 30:01 — 4:0. Льюис — 1 (Даути, Маззин), 35:53 — 4:1. Уайдмэн — 2 (Дюшен, Ткачак), 51:03 — 5:1Вратари: Андерсон (50:44 — 51:03) — Кэмпбелл (Будай, 30:01)Штрафы: 10-2Броски: 22 (8+6+8) — 37 (5+20+12)