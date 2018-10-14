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    «Оттава» на своем льду разгромила «Лос-Анджелес»

    НХЛ Оттава Сенаторз Лос-Анджелес Кингз
    «Оттава» уверенно обыграла «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

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    У победителей дубль оформил Крис Уайдман, также отличились Крис Тирни, Марк Стоун и Колин Уайт. У гостей шайбу забросил Тревор Льюис.

    Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провел на льду четырнадцать с половиной минут и завершил встречу с показателем полезности «-1».

    «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Оттава» сумела прервать серию из двух поражений подряд и также идет на шестом месте на Востоке.

    В следующем матче «Оттава» на своем льду сыграет против «Далласа», а «Лос-Анджелес» в гостях встретится с «Торонто».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Тирни — 2 (Демело, Шабо), 6:29 — 1:0. Уайдмэн — 1 (Ткачак, Бедкер), 11:50 — 2:0. Стоун — 2 (бол., Дюшен, Шабо), 16:19 — 3:0. Уайт — 2 (Ладжой, Ярош), 30:01 — 4:0. Льюис — 1 (Даути, Маззин), 35:53 — 4:1. Уайдмэн — 2 (Дюшен, Ткачак), 51:03 — 5:1Вратари: Андерсон (50:44 — 51:03) — Кэмпбелл (Будай, 30:01)Штрафы: 10-2Броски: 22 (8+6+8) — 37 (5+20+12)
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