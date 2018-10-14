В рамках регулярного чемпионата КХЛна домашней арене разгромил— 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

В первом периоде счет открыл Максим Шалунов. Во втором игровом отрезке «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея.

В третьей 20-минутке гол Грега Скотта увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счет.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Шалунов — 6 (бол., Марченко), 17:41 — 1:0. Григоренко — 7 (Вей, Капризов), 30:53 — 2:0. Ртищев — 1 (Дальбек, Карнаухов), 32:16 — 3:0. Вей — 3 (Григоренко, Блажиевский), 34:21 — 4:0. Скотт — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 54:02 — 5:0Вратари: Юханссон — КашикШтраф: 6 — 6Броски: 27 (9+7+11) — 18 (4+6+8)

ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей и упрочил лидерство в Западной конференции (30 очков). «Амур» идет 11-м на Востоке (9 очков).

Рижское «Динамо» у себя дома взяло верх над «Адмиралом» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Два периода прошли без заброшенных шайб, счет был открыт только на 42-й минуте, когда точный бросок нанес Мэтью Майоне. Точку поставил гол Нериюса Алишкаускаса в пустые ворота клуба из Владивостока.

Сухой матч оформил голкипер Кристерс Гудлевскис.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Майоне — 5 (бол., Джериньш), 41:13 — 1:0. Алишаускас — 1 (мен., п.в.), 59:11 — 2:0Вратари: Гудлевскис — Серебряков (58:45 — 59:11)Штраф: 14 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 32 (10+7+15)

Рижское «Динамо» прервало серию поражений и поднялось на седьмое место на Западе (15 очков). «Адмирал» расположился на 12-й позиции на Востоке (9 очков). 0