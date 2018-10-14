ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриТьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
  • 20:18
    • Капитан «Магнитки» выбыл на неопределенный срок
  • 19:42
    • ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей
  • 19:29
    • Два игрока «Крыльев» задержаны ДПС с признаками опьянения
  • 19:07
    • «Автомобилист» одержал 18-ю подряд победу со старта сезона
  • 14:34
    • Джокович стал чемпионом Шанхая
    Все новости спорта

    ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей

    КХЛ ЦСКА Амур Динамо Рига Адмирал
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашней арене разгромил «Амур» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом периоде счет открыл Максим Шалунов. Во втором игровом отрезке «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея.

    В третьей 20-минутке гол Грега Скотта увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счет.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Шалунов — 6 (бол., Марченко), 17:41 — 1:0. Григоренко — 7 (Вей, Капризов), 30:53 — 2:0. Ртищев — 1 (Дальбек, Карнаухов), 32:16 — 3:0. Вей — 3 (Григоренко, Блажиевский), 34:21 — 4:0. Скотт — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 54:02 — 5:0Вратари: Юханссон — КашикШтраф: 6 — 6Броски: 27 (9+7+11) — 18 (4+6+8)

    ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей и упрочил лидерство в Западной конференции (30 очков). «Амур» идет 11-м на Востоке (9 очков).

    Рижское «Динамо» у себя дома взяло верх над «Адмиралом» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    Два периода прошли без заброшенных шайб, счет был открыт только на 42-й минуте, когда точный бросок нанес Мэтью Майоне. Точку поставил гол Нериюса Алишкаускаса в пустые ворота клуба из Владивостока.

    Сухой матч оформил голкипер Кристерс Гудлевскис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Майоне — 5 (бол., Джериньш), 41:13 — 1:0. Алишаускас — 1 (мен., п.в.), 59:11 — 2:0Вратари: Гудлевскис — Серебряков (58:45 — 59:11)Штраф: 14 — 12Броски: 37 (12+16+9) — 32 (10+7+15)

    Рижское «Динамо» прервало серию поражений и поднялось на седьмое место на Западе (15 очков). «Адмирал» расположился на 12-й позиции на Востоке (9 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Спартак»
  • 1.82
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репин, торба и прорыв
  • Польша — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Литве относительно повезет
  • Литва — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • Израиль и Албания в схватке за лидерство в группе
  • Израиль — Албания. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хосе Кальехон Футбол Главные креативщики Европы. От Депая до КальехонаВ европейском футболе каждой команде нужен футболист, который способен обострить игру, но не у каждой он есть Вчера в 17:380
  • 08:55
    • Сборная Германии повторила собственный антирекорд
  • 08:44
    • Нугмагомедов бросил вызов Мейвезеру
  • 20:36
    • «Авангард» в домашнем матче одолел «Барыс»
    Кайл Уокер на фоне пустых трибун Футбол Без болельщиков и голов: Хорватия и Англия провели странный матчКоманды сыграли вничью в Лиге наций УЕФА Вчера в 12:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва в Сочи и попытка Италии выйти из кризиса
  • 5.24
    •
  • 20:05
    • «Локомотив» уверенно победил «Динамо»
  • 19:51
    • Агент Тигиева назвал возможную дисквалификацию клиента большой проблемой
  • 19:17
    • Сборные Румынии и Сербии сыграли вничью
    «Ак Барс» — «Сочи» Хоккей КХЛ. «Ак Барс» и «Спартак» одержали победыОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 октября Вчера в 20:140
  • 08:13
    • Емельяненко нокаутировал Соннена в первом раунде
  • 14:30
    • Ястремская выиграла турнир в Гонконге
  • 12:03
    • Лев: Понимаю разговоры о моей отставке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие