В первом периоде счет открыл Максим Шалунов. Во втором игровом отрезке «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея.
В третьей 20-минутке гол Грега Скотта увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счет.
ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей и упрочил лидерство в Западной конференции (30 очков). «Амур» идет 11-м на Востоке (9 очков).
Рижское «Динамо» у себя дома взяло верх над «Адмиралом» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Два периода прошли без заброшенных шайб, счет был открыт только на 42-й минуте, когда точный бросок нанес Мэтью Майоне. Точку поставил гол Нериюса Алишкаускаса в пустые ворота клуба из Владивостока.
Сухой матч оформил голкипер Кристерс Гудлевскис.
Рижское «Динамо» прервало серию поражений и поднялось на седьмое место на Западе (15 очков). «Адмирал» расположился на 12-й позиции на Востоке (9 очков). 0