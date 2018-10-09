«Анахайм» одержал третью победу на старте сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛпринимали одержал победу по буллитам — 3:2.

«Детройт» дважды по ходу встречи выходил вперед (шайбы на счету Тайлера Бертуцци и Даррена Хельма), но «Анахайм дважды отыгрывался — отличились Хампус Линдхольм и Якоб Сильверберг.

В серии буллитов победу хозяевам принес Трой Терри.

Для "Дакс" эта победа стала третьей в трех матчах на старте сезона. "Дейтройт" потерпел третье подряд поражение.