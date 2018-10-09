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    «Анахайм» одержал третью победу на старте сезона

    НХЛ Анахайм Дакс Детройт Ред Уингз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» принимал «Детройт» и одержал победу по буллитам — 3:2.

    Игроки «Анахайма»
    Игроки «Анахайма»
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    «Детройт» дважды по ходу встречи выходил вперед (шайбы на счету Тайлера Бертуцци и Даррена Хельма), но «Анахайм дважды отыгрывался — отличились Хампус Линдхольм и Якоб Сильверберг.

    В серии буллитов победу хозяевам принес Трой Терри.

    Для "Дакс" эта победа стала третьей в трех матчах на старте сезона. "Дейтройт" потерпел третье подряд поражение.

    «Анахайм» — «Детройт» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    НХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Бертуцци — 2 (Расмуссен, Нильсен), 11:06 — 0:1. Линдхольм — 1 (Кольяно, Шервуд), 30:57 — 1:1. Хелм — 1 (Декейсер, Ховард), 34:56 — 1:2. Сильверберг — 1 (Хенрик, Комтуа), 48:29 — 2:2Победный буллит: ТерриВратари: Гибсон — ХовардБроски: 27 (6+8+10+3) — 21 (8+8+5+0)Штраф: 4-6
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