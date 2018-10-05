Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

В первом периоде на голы уфимцев Йоонаса Кемппайнена и Григория Панина клуб из Братиславы ответил результативным броском Патрика Вирты.

На старте второго игрового отрезка Кемппайнен оформил дубль и довел преимущество своей команды до двух шайб. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Кугрышев поставил победную точку.

«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений кряду и занимает пятое место в Восточной конференции (19 очков), «Слован» идет 12-м на Западе (8 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Голы: Кемппайнен — 6 (Умарк, Ларсен), 10:36 — 1:0. Панин — 1 (Ларсен, Хартикайнен), 12:51 — 2:0. Вирта — 2 (Чипчура, Серсен), 16:34 — 2:1. Кемппайнен — 7 (Хартикайнен, Умарк), 20:47 — 3:1. Кугрышев — 6, 45:34 — 4:1Вратари: Метсола — ШтепанекШтраф: 2 — 4Броски: 33 (10+12+11) — 26 (11+9+6)

Московский ЦСКА на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

«Армейцы» открыли счет на 8-й минуте первого периода, когда нападающий Максим Шалунов реализовал большинство.

В третьем периоде окончательный итог подвел Павел Карнаухов. Третий матч на ноль в этом сезоне записал в свой актив Ларс Юханссон.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Шалунов — 3 (бол.), 7:49 — 0:1. Карнаухов — 1 (Толчинский, Окулов), 51:01 — 0:2Вратари: Красиков — Юханссон (7:32 — 7:49)Штраф: 14 — 35Броски: 19 (6+7+6) — 28 (14+7+7)

ЦСКА одержал восьмую победу подряд и вновь вышел на первое место в Западной конференции (22 очка). «Сибирь» осталась на дне Восточной конференции (2 очка). 0