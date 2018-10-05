Дубль Кемппайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Слован»

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
В первом периоде на голы уфимцев Йоонаса Кемппайнена и Григория Панина клуб из Братиславы ответил результативным броском Патрика Вирты.
На старте второго игрового отрезка Кемппайнен оформил дубль и довел преимущество своей команды до двух шайб. В заключительном игровом отрезке Дмитрий Кугрышев поставил победную точку.
«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений кряду и занимает пятое место в Восточной конференции (19 очков), «Слован» идет 12-м на Западе (8 очков).
Московский ЦСКА на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
«Армейцы» открыли счет на 8-й минуте первого периода, когда нападающий Максим Шалунов реализовал большинство.
В третьем периоде окончательный итог подвел Павел Карнаухов. Третий матч на ноль в этом сезоне записал в свой актив Ларс Юханссон.
ЦСКА одержал восьмую победу подряд и вновь вышел на первое место в Западной конференции (22 очка). «Сибирь» осталась на дне Восточной конференции (2 очка). 0