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    КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Трактор», «Ак Барс» примет «Сибирь»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 24 сентября

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    В понедельник, 24 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.
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    «Трактор» — «Салават Юлаев» 0:5

    Челябинский «Трактор» потерпел крупное домашнее поражение во встрече регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» — 0:5.

    В составе победителей отличились Пётр Хохряков, Александр Кадейкин, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов.

    «Сухой» матч провёл голкипер гостей Юха Метсола.

    Подопечные Николая Цулыгина одержали третью победу подряд. Уфимский клуб набрал 15 очков и занимает третье место на востоке. У «Трактора» семь очков и девятая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
    Голы: Хохряков — 1 (мен.), 13:46 — 0:1. Кадейкин — 3 (мен.), 39:59 — 0:2. Хартикайнен — 3 (Коледов, Федоров), 43:42 — 0:3. Майоров — 3 (Ларсен, Метсола), 49:44 — 0:4. Бурдасов — 8 (Хохряков, Майоров), 58:28 — 0:5Вратари: Демченко — МетсолаБроски: 33 (8+12+13) — 25 (7+5+13)Штраф: 10 — 10

    «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»

    24 сентября, 19:00 мск

    «Авангард» — «Амур»

    24 сентября, 19:30 мск

    «Ак Барс» — «Сибирь»

    24 сентября, 19:30 мск

    «Динамо» М — «Барыс»

    24 сентября, 19:30 мск

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