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    «Сочи» проиграл «Магнитке»

    КХЛ Сочи Металлург Мг
    Хоккейный клуб «Сочи» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» Мг
    «Металлург» Мг
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    Счет в матче во втором периоде открыли хозяева — отличился Эрик О'Делл. В заключительном игровом отрезке «Магнитка» вышла вперед благодаря шайбам Денниса Расмуссена и Романа Любимова.

    Вратарь «Сочи» Константин Барулин провёл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
    Голы: О`Делл — 2 (мен.), 26:39 — 1:0. Расмуссен — 2 (Мозякин, Кулемин), 43:25 — 1:1. Любимов — 3 (Язьков), 50:28 — 1:2Вратари: Барулин (58:10) — ЗагидулинБроски: 26 (10+9+7) — 37 (5+16+16)Штраф: 2 — 2
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