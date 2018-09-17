«Сочи» проиграл «Магнитке»

«Металлург» Мг
«Магнитка»
Счет в матче во втором периоде открыли хозяева — отличился Эрик О'Делл. В заключительном игровом отрезке «Магнитка» вышла вперед благодаря шайбам Денниса Расмуссена и Романа Любимова.
Вратарь «Сочи» Константин Барулин провёл свой 500-й матч в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: О`Делл — 2 (мен.), 26:39 — 1:0. Расмуссен — 2 (Мозякин, Кулемин), 43:25 — 1:1. Любимов — 3 (Язьков), 50:28 — 1:2Вратари: Барулин (58:10) — ЗагидулинБроски: 26 (10+9+7) — 37 (5+16+16)Штраф: 2 — 2