«Адмирал» по буллитам одолел «Сочи»

в гостях переигралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б (3:1 0:1 1:2 0:0).

В составе сочинской команды заброшенными шайбами отличились Юрки Йокипакка, Шон Коллинз, Олег Погоришный и Никита Точицкий. У клуба из Владивостока точные броски на свой счет записали Александр Мерескин, Владимир Бутузов, Василий Стрельцов и Кирилл Воронин.

Решающий бросок на счету Дениса Вихарева.

5 сентября сочинцы дома примут китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде против «Спартака».