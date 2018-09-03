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    «Адмирал» по буллитам одолел «Сочи»

    КХЛ Сочи Адмирал
    «Адмирал» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 Б (3:1 0:1 1:2 0:0).

    Юрки Йокипакка
    Юрки Йокипакка
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    В составе сочинской команды заброшенными шайбами отличились Юрки Йокипакка, Шон Коллинз, Олег Погоришный и Никита Точицкий. У клуба из Владивостока точные броски на свой счет записали Александр Мерескин, Владимир Бутузов, Василий Стрельцов и Кирилл Воронин.

    Решающий бросок на счету Дениса Вихарева.

    5 сентября сочинцы дома примут китайский «Куньлунь», а «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде против «Спартака».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:5 Б (1:3, 1:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Йокипакка, 3:15 (бол.). Коллинз, 33:17 (мен.). Погоришный, 48:44. Точицкий, 55:54. — Мерескин, 4:44. Бутузов, 17:12. Стрельцов, 17:50. Воронин, 45:38 (бол.)Победный буллит: Вихарев
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