«Торпедо» по буллитам обыграло «Магнитку»

Нижегородскоеобыграло магнитогорскийна предсезонном мемориале имени

После ничьей 5:5 по итогам основного времени матч завершился победой «Торпедо» в серии буллитов. Победный булит на счету Дениса Паршина.

По ходу основного времени матча в составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Кэлоф, Филип Хольм, Даниил Ильин, Даниил Веряев и Михаил Варнаков.

У «Магнитки» шайбы на счету Романа Любимова, Никиты Бобряшова, Сергея Мозякина и Павла Варфоломеева, который оформил дубль.