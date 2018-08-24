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    «Торпедо» по буллитам обыграло «Магнитку»

    Металлург Мг Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» обыграло магнитогорский «Металлург» на предсезонном мемориале имени Ивана Ромазана.

    Игроки «Торпедо»
    Игроки «Торпедо»
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    После ничьей 5:5 по итогам основного времени матч завершился победой «Торпедо» в серии буллитов. Победный булит на счету Дениса Паршина.

    По ходу основного времени матча в составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Кэлоф, Филип Хольм, Даниил Ильин, Даниил Веряев и Михаил Варнаков.

    У «Магнитки» шайбы на счету Романа Любимова, Никиты Бобряшова, Сергея Мозякина и Павла Варфоломеева, который оформил дубль.

    Мемориал имени Ивана Ромазана
    Металлург (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:6 (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Голы: Кэлоф (Саболич), 21:09 — 0:1. Любимов (Варфоломеев, Чибисов), 21:49 — 1:1. Хольм (Саболич, Кэлоф), 24:00 — 1:2. Ильин (Жафяров, Веряев), 26:05 — 1:3. Бобряшов (Эллисон), 31:44 — 2:3. Мозякин (Кулемин), 37:37 — 3:3. Веряев (Жафяров), 42:42 — 3:4. Варнаков, 46:07 — 3:5. Варфоломеев (бол., Мозякин, Кулемин), 49:03 — 4:5. Варфоломеев (бол., Матушкин), 59:06 — 5:5Победный буллит: Паршин — 5:6
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