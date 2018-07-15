ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжелик Кербер и Серена УильямсПодвиг Серены и удивительная Кербер
    Короче, ЧМ. 14 и 15 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:39
    • «Вест Хэм» подписал Фелипе Андерсона
  • 11:11
    • Сампаоли покинет пост главного тренера сборной Аргентины
  • 10:45
    • Дзюба отправился с «Зенитом» на третьи тренировочные сборы
  • 10:31
    • Фердинанд пообещал Дзюбе помочь устроиться в АПЛ
    Все новости спорта

    Ковальчук: НХЛ — прекрасная лига с лучшими игроками

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз
    Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, что во время игры в КХЛ за питерский СКА не следил за НХЛ.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «За НХЛ я стал более или менее пристально следить только в минувшем сезоне. Но я видел плей-офф, и это было здорово. Рад за Александра Овечкина, который 13 лет шёл к Кубку Стэнли и, наконец, выиграл его. Это было круто. За "Кингз" я отдельно, конечно, не следил. Потому что не знал, где в итоге окажусь. Но я рад, что всё вышло именно так. Это прекрасная лига, где выступают лучшие игроки. Для меня это очередной вызов. Мне очень хочется сыграть хорошо и показать себя.

    Пока мы только переписывались с главным тренером Джоном Стивенсом и мою роль в команде не обсуждали. Я был во Флориде, а он находится в Нью-Йорке. Пока мы только сказали друг другу "привет". А остальное обсудим при встрече. Моя задача — приехать в тренировочный лагерь максимально подготовленным. А кто с кем будет играть — решать тренеру», — цитирует Ковальчука «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Айлендерс» в центре внимания, «Кингз» рискуют с Ковальчуком, итоги драфта
  • 03/07/2018 в 11:20
    •
  • Прогноз
  • Франция — Хорватия
  • 2,0
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович уверенно возьмет титул
  • Кевин Андерсон — Новак Джокович. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
  • Позволит ли Хорватия французам «засушить» финал ЧМ-2018?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2,0
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мэнни Пакьяо избил Лукаса Маттиссе Бокс Юбилейная победа Пакьяо, прогресс ПрогрейсаОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе 09:250
  • 07:48
    • Роналду изначально хотел перейти в «Наполи», а не в «Ювентус»
  • 07:39
    • Сборная России получит от ФИФА 16 млн долларов, Бельгия — 24 млн
  • 07:19
    • «Зенит» не получал предложений по Дзюбе
    Сборная Бельгии Футбол Дневник ЧМ-2018. Бельгия пишет историю, Англия уезжает без призовО главных событиях двадцать четвертого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два финала
  • 6,72
    •
  • 15:00
    • Линекер выбрал лучшего игрока ЧМ-2018
  • 14:51
    • «Крылья Советов» разгромили молодежную сборную Китая
  • 14:40
    • Ковальчук: НХЛ — прекрасная лига с лучшими игроками
    Успех на ЧМ-1966 остается единственным для сборной Англии Футбол От Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мираЛучшие финалы мундиалей в истории Вчера в 23:570
  • 14:28
    • Пакьяо: Был уверен, что Матиссе боится моих кулаков
  • 14:05
    • Кака: Иногда кажется, что Мбаппе уже 35 лет
  • 13:53
    • «Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Локомотива»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие