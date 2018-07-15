Ковальчук: НХЛ — прекрасная лига с лучшими игроками

Нападающийрассказал, что во время игры в КХЛ зане следил за НХЛ.

«За НХЛ я стал более или менее пристально следить только в минувшем сезоне. Но я видел плей-офф, и это было здорово. Рад за Александра Овечкина, который 13 лет шёл к Кубку Стэнли и, наконец, выиграл его. Это было круто. За "Кингз" я отдельно, конечно, не следил. Потому что не знал, где в итоге окажусь. Но я рад, что всё вышло именно так. Это прекрасная лига, где выступают лучшие игроки. Для меня это очередной вызов. Мне очень хочется сыграть хорошо и показать себя.

Пока мы только переписывались с главным тренером Джоном Стивенсом и мою роль в команде не обсуждали. Я был во Флориде, а он находится в Нью-Йорке. Пока мы только сказали друг другу "привет". А остальное обсудим при встрече. Моя задача — приехать в тренировочный лагерь максимально подготовленным. А кто с кем будет играть — решать тренеру», — цитирует Ковальчука «Чемпионат». 0