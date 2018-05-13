США разгромила Норвегию на ЧМ-2018

У победителей встречи дубль оформил Патрик Кейн и по разу отличились Чарли Макэвой, Дилан Ларкин, Алек Мартинес, Андерс Ли, Кэм Аткинсон, Колин Уайт и Нил Пайонк, а у норвежцев шайбы забросили Кристиан Форсберг, Кен-Андре Олимб и Матис Олимб.
Американцы с 16-ю очками на данный момент лидируют в группе В. У норвежцев три очка и седьмое место.
Чемпионат мира. Группа В
Норвегия — США — 3:9 (0:3 1:4 2:2)
Голы: Кейн — 4 (бол., Макэвой, Аткинсон), 8:24 — 0:1. Кейн — 5 (бол., Дебринкэт, Аткинсон), 12:18 — 0:2. Макэвой — 3 (Дебринкэт), 15:25 — 0:3. Ларкин — 3 (бол.), 21:03 — 0:4. Форсберг — 1 (Линдстрем), 27:00 — 1:4. Мартинес — 1 (Ларкин), 30:38 — 1:5. Ли — 3 (Ларкин, Годро), 36:40 — 1:6. Аткинсон — 5 (Дженсен, Кейн), 39:08 — 1:7. Уайт — 2 (Бонино, Мерфи), 42:50 — 1:8. М. Улимб — 1 (бол., Бонсаксен, Холес), 46:05 — 2:8. М. Улимб — 2 (Линдстрем, Булль), 47:09 — 3:8. Пионк — 2 (Бонино, Крайдер), 57:27 — 3:9.Вратари: Хауген (Хеукеланн, 30:38) — Кинкейд (Дарлинг, 40:00).Штраф: 10 — 22.Броски: 26 (8+8+10) — 48 (18+14+16).