США разгромила Норвегию на ЧМ-2018

Сборнаяпо хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была одержана крупная победа над командой— 9:3 (3:0, 4:1, 2:2).

У победителей встречи дубль оформил Патрик Кейн и по разу отличились Чарли Макэвой, Дилан Ларкин, Алек Мартинес, Андерс Ли, Кэм Аткинсон, Колин Уайт и Нил Пайонк, а у норвежцев шайбы забросили Кристиан Форсберг, Кен-Андре Олимб и Матис Олимб.

Американцы с 16-ю очками на данный момент лидируют в группе В. У норвежцев три очка и седьмое место.