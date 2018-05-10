Канада разгромила Норвегию в матче ЧМ-2018

разгромила(5:0) в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, проходящего в Дании.

У победителей встречи хет-трик оформил Коннор Макдэвид, еще две шайбы забросил Бо Хорват.

Канадцы с десятью очками поднялись на второе место в группе В, а норвежцы расположились на седьмой строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем матче турнира сборная Канады 12 мая сыграет с командой Финляндии, а Норвегия днем ранее встретится с Данией.