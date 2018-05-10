Канада разгромила Норвегию в матче ЧМ-2018

У победителей встречи хет-трик оформил Коннор Макдэвид, еще две шайбы забросил Бо Хорват.
Канадцы с десятью очками поднялись на второе место в группе В, а норвежцы расположились на седьмой строчке, имея в активе на семь очков меньше.
В следующем матче турнира сборная Канады 12 мая сыграет с командой Финляндии, а Норвегия днем ранее встретится с Данией.
ЧМ-2018. Группа В
Норвегия — Канада — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Голы: Макдэвид — 2 (Парэйко, Мюррей), 1:23 — 0:1. Хорват — 1 (мен., Пажо), 12:49 — 0:2. Макдэвид — 3 (Шворц), 15:41 — 0:3. Макдэвид — 4 (Парэйко, Ньюджент-Хопкинс), 28:03 — 0:4. Хорват — 2 (Дюбуа), 42:24 — 0:5.Вратари: Хауген — Макэлхинни (Кюмпер, 48:12).Броски: 10 (2+5+3) — 33 (12+10+11).Штраф: 22 — 16.