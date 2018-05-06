ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Воробьев: Идет подготовка к более серьезным соперникам

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Воробьев: Идет подготовка к более серьезным соперникам
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал вторую разгромную победу команды в матче с Австрией (7:0).

    «Есть моменты, которые мы пытались улучшить. Вроде бы получилось нормально. Голы Мамина? Это становление команды, это важно молодым игрокам, которые не так давно стали вызываться в сборную. Пока хотел бы избежать точной оценки нашего хоккея, пока идет только подготовка к более серьезным соперникам на чемпионате мира», — заявил Воробьев в эфире «Матч ТВ».

    «Не расслабят ли нас две легкие проблемы? Уже говорил об этом с ребятами. Дальше будет тяжелее, надо сплачиваться».

    Следующую игру подопечные Ильи Воробьева проведут уже завтра против сборной Беларуси, а первым серьезный соперник ждет нашу сборную 10 мая – тогда Россия сыграет со сборной Чехии.

    Будет ли третья подряд разгромная победа России?Беларусь — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
  • Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею
    •
  • Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию
  • Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
    •
  • 06/05
    • Канада забросила десять безответных шайб Южной Корее
  • 05/05
    • Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Австрии
  • 04/05
    • Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ-2018
  • 04/05
    • Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Убедительный реванш. Россия уничтожила Францию
  • Россия разгромила Францию в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею
    •
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
  • 1,85
    •
  • Когда задачи на сезон выполнены
  • «Леганес» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 7 мая
  • 1,58
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 17:43
    • Гомоляко: Эйфории от победы над такими сборными быть не может
  • Завершит ли «Виннипег» серию с «Нэшвиллом» в шестом матче?
  • «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
    • 2,09Послезавтра в 04:30
  • 15:50
    • Канада забросила десять безответных шайб Южной Корее
  • Будет ли третья подряд разгромная победа России?
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая
    • 1,60Завтра в 17:15
  • Снова семь. Россия следом за Францией разгромила Австрию
  • Сборная России по хоккею одержала вторую разгромную победу подряд на чемпионате мира по хоккею
    • 15:30
  • 15:25
    • Якупов может вернуться в один из клубов КХЛ
  • Сумеет ли «Питтсбург» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 8 мая
    • 1,90Послезавтра в 02:00
  • 10:12
    • Кузнецов – третья звезда дня в НХЛ
  • НХЛ. 3 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург», «Виннипег» разгромил «Нэшвилл»
  • Результаты матчей плей-офф НХЛ 6 мая
    • 09:00
  • Швеция не должна испытать проблем в игре с Чехией
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 6 мая
    • 1,744Сегодня в 17:15
  • 00:04
    • Сборная Чехии с победы стартовала на ЧМ-2018
  • 23:35
    • Сборная США всухую переиграла Данию на чемпионате мира
  • 22:52
    • Лучший снайпер КХЛ перешел в «Автомобилист»
  • 20:36
    • Сборная Белоруссии крупно проиграла Франции на ЧМ-2018
  • 20:25
    • Сборная Финляндии разгромила Южную Корею на ЧМ-2018
  • 05/05
    • Латвия и Швейцария одержали победы в овертаймах на ЧМ-2018
  • Россия забросит Австрии меньше шайб чем Франции
  • Австрия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 6 мая
    • 2,02Сегодня в 13:15
  • 05/05
    • Кошечкин сыграет в воротах сборной России в матче против Австрии
  • Переведет ли «Сан-Хосе» серию с «Вегасом» в седьмой матч?
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 7 мая
    • 1,75Завтра в 02:30
  • 05/05
    • Коварж покинул магнитогорский «Металлург»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон