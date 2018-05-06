Воробьев: Идет подготовка к более серьезным соперникам

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал вторую разгромную победу команды в матче с Австрией (7:0).

«Есть моменты, которые мы пытались улучшить. Вроде бы получилось нормально. Голы Мамина? Это становление команды, это важно молодым игрокам, которые не так давно стали вызываться в сборную. Пока хотел бы избежать точной оценки нашего хоккея, пока идет только подготовка к более серьезным соперникам на чемпионате мира», — заявил Воробьев в эфире «Матч ТВ».

«Не расслабят ли нас две легкие проблемы? Уже говорил об этом с ребятами. Дальше будет тяжелее, надо сплачиваться».

Следующую игру подопечные Ильи Воробьева проведут уже завтра против сборной Беларуси, а первым серьезный соперник ждет нашу сборную 10 мая – тогда Россия сыграет со сборной Чехии.