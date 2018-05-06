НХЛ. 3 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург», «Виннипег» разгромил «Нэшвилл»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 6:3

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 6:3 (2:1, 0:2, 4:0).

В составе победителей отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, российский форвард Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейми Олексяк, Сидни Кросби и Патрик Хорнквист.

Кузнецов стал главным героем матча, набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Вашингтона». Следующая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Питтсбурге.

Плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) Голы: Олексяк — 1 (Брассар, Шульц), 2:23 — 0:1. Карлсон — 3 (бол., Кузнецов, Оши), 18:22 — 1:1. Коннолли — 2 (Врана, Эллер), 18:55 — 2:1. Кросби — 9 (бол., Кессел, Шульц), 24:43 — 2:2. Хернквист — 5 (бол., Малкин, Кессел), 27:45 — 2:3. Кузнецов — 6 (Врана, Нисканен), 40:52 — 3:3. Врана — 2 (Овечкин, Кузнецов), 55:22 — 4:3. Оши — 5 (п.в.), 58:29 — 5:3. Эллер — 3 (п.в.), 59:54 — 6:3.Вратари: Холтби — Мюррей (58:14 — 58:29, 58:43 — 59:12, 59:21 — 59:54).Штраф: 10 — 6.Броски: 32 (13+5+14) — 39 (13+18+8).

«Вашингтон» — «Питтсбург» 6:3«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:6

«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:6

«Нэшвилл» на своем льду уступил «Виннипегу» в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2).

У победителей шайбы забросили Пол Штястны, Кайл Коннор (дубль), Дастин Бафлин, Марк Шайфли и Мэтью Перро. В составе проигравших отличились Янник Вебер и Райан Джохансен.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не вошел в состав команды на игру.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Джетс». Шестая игра пройдет в понедельник в Виннипеге.

Плей-офф. 1/4 финала. 5-й матч «Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2) Голы: Штястны — 4 (Лайне, Элерс), 27:44 — 0:1. Вебер — 1, 31:08 — 1:1. Коннор — 1 (Уилер, Шайфли), 32:30 — 1:2. Бафлин — 4 (Танев, Лаури), 34:35 — 1:3. Коннор — 2 (Уилер, Бафлин), 37:01 — 1:4. Джохансен — 5 (мен.), 37:59 — 2:4. Шайфли — 9 (Коннор, Уилер), 40:28 — 2:5. Перро — 1 (бол., Элерс), 46:23 — 2:6.Вратари: Ринне (Сарос, 46:23) — Хеллебайк.Штраф: 6 — 2.Броски: 40 (11+9+20) — 32 (7+15+10).