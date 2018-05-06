НХЛ. 3 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург», «Виннипег» разгромил «Нэшвилл»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 6:3
«Вашингтон» на своем льду обыграл «Питтсбург» в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 6:3 (2:1, 0:2, 4:0).
В составе победителей отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, российский форвард Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Ти Джей Оши и Ларс Эллер. У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейми Олексяк, Сидни Кросби и Патрик Хорнквист.
Кузнецов стал главным героем матча, набрав 3 (1+2) очка. В активе капитана «столичных» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по одной результативной передаче. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «+2».
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Вашингтона». Следующая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Питтсбурге.
«Нэшвилл» — «Виннипег» 2:6
«Нэшвилл» на своем льду уступил «Виннипегу» в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2).
У победителей шайбы забросили Пол Штястны, Кайл Коннор (дубль), Дастин Бафлин, Марк Шайфли и Мэтью Перро. В составе проигравших отличились Янник Вебер и Райан Джохансен.
Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин не вошел в состав команды на игру.
Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Джетс». Шестая игра пройдет в понедельник в Виннипеге.