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    Канада забросила десять безответных шайб Южной Корее

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
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    Канадцы уничтожили соперника
    На фото:Канадцы уничтожили соперника
    Сборная Канады одержала легкую победу над Южной Кореей (10:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

    Дублем в составе канадцев отметился Тайсон Джост. Еще по одному голевому броску произвели Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.

    ЧМ-2018. Группа B
    Южная Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
    Голы: Ньюджент-Хопкинс — 1 (Шворц, Макдэвид), 8:41 — 0:1. Жост — 1 (Эберле, Барзал), 17:16 — 0:2. Парэйко — 2 (бол., Макдэвид, Экблад), 21:07 — 0:3. О`Райлли — 2 (бол., Барзал), 21:57 — 0:4. Дюбуа — 2 (Эдмундсон, Пажо), 22:32 — 0:5. Шенн — 1 (бол., Экблад, Бэйли), 27:33 — 0:6. Жост — 2 (Хорват, Дюбуа), 36:24 — 0:7. Эдмундсон — 1 (Барзал, Бовилье), 36:42 — 0:8. Макдэвид — 1 (Пулок, Дюбуа), 44:40 — 0:9. Эберле — 1 (Эдмундсон, Жост), 48:55 — 0:10.Вратари: Далтон (Пак Сон Дже, 36:42) — Макэлхинни.Штраф: 10 — 6.Броски: 25 (9+6+10) — 50 (19+23+8).
    США и Канада могут начать матч быстрым голомКанада — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
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