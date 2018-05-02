«Миннесота» подписала трехлетний контракт с Соколовым

подписала трехлетний контракт новичка с российским нападающим, сообщает официальный сайт НХЛ

В минувшем сезоне 20-летний россиянин набрал 96 (50+46) очков в 64 матчах Хоккейной лиги Онтарио в составе команд «Бэрри» и «Садбери».

В 29 играх за «Бэрри» уроженец Омска набрал 58 (30+28) очков, а регулярный сезон закончил 17-матчевой результативной серией.

Россиянин стал лидером ОХЛ по голам в большинстве (18), разделил лидерство по голам и стал пятым по результативности. Он признавался лучшим игроком лиги недели (5-11 марта) и стал лучшим игроком марта.

Соколов также представлял сборную России на молодежном чемпионате мира, где набрал три (1+2) очка в пяти матчах и стал лидером команды с 18-ю бросками.

Нападающий был выбран «Миннесотой» в седьмом раунде (под общим 196-м номером) драфта-2016.