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    «Миннесота» подписала трехлетний контракт с Соколовым

    Миннесота Уайлд НХЛ
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    Дмитрий Соколов
    На фото:Дмитрий Соколов
    «Миннесота Уайлд» подписала трехлетний контракт новичка с российским нападающим Дмитрием Соколовым, сообщает официальный сайт НХЛ.

    В минувшем сезоне 20-летний россиянин набрал 96 (50+46) очков в 64 матчах Хоккейной лиги Онтарио в составе команд «Бэрри» и «Садбери».

    В 29 играх за «Бэрри» уроженец Омска набрал 58 (30+28) очков, а регулярный сезон закончил 17-матчевой результативной серией.

    Россиянин стал лидером ОХЛ по голам в большинстве (18), разделил лидерство по голам и стал пятым по результативности. Он признавался лучшим игроком лиги недели (5-11 марта) и стал лучшим игроком марта.

    Соколов также представлял сборную России на молодежном чемпионате мира, где набрал три (1+2) очка в пяти матчах и стал лидером команды с 18-ю бросками.

    Нападающий был выбран «Миннесотой» в седьмом раунде (под общим 196-м номером) драфта-2016.

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