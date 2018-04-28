Кошечкин сыграет в воротах сборной России против Швеции

будет защищать ворота сборной России в игре Евротура против команды Швеции, сообщает «Р-Спорт».

Сборная России в субботу и воскресенье проведет в Стокгольме матчи этапа Евротура против команд Швеции и Чехии соответственно. Начало встречи со шведами — 16:30 мск.

«На утреннюю тренировку национальной сборной вышли хоккеисты, которые не примут участие в сегодняшнем матче Евротура против Швеции. Это вратари Игорь Шестеркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов и Альберт Яруллин, нападающие Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Кирилл Капризов", — информирует пресс-служба национальной команды.