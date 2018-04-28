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    Кошечкин сыграет в воротах сборной России против Швеции

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    Василий Кошечкин
    На фото:Василий Кошечкин
    Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в игре Евротура против команды Швеции, сообщает «Р-Спорт».

    Сборная России в субботу и воскресенье проведет в Стокгольме матчи этапа Евротура против команд Швеции и Чехии соответственно. Начало встречи со шведами — 16:30 мск.

    «На утреннюю тренировку национальной сборной вышли хоккеисты, которые не примут участие в сегодняшнем матче Евротура против Швеции. Это вратари Игорь Шестеркин, Иван Бочаров, защитники Антон Белов и Альберт Яруллин, нападающие Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Кирилл Капризов", — информирует пресс-служба национальной команды.


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