Панарин играл два матча серии с «Вашингтоном» с травмой колена

Нападающий «Коламбуса»признался, что в пятом и шестом матчах 1/8 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» он играл с травмой.

«В пятом матче серии я ударил колено, это повлияло на мою игру. Я пытался использовать обезболивающие, но неприятные ощущения всё равно оставались», — приводит слова Панарина The Columbus Dispatch.

Панарин сыграл во всех шести матчах серии против «Вашингтона», в которых набрал 7 (2+5) очков.

«Коламбус» уступил «Вашингтону» в серии со счетом 2-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Панарин и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский вызваны в сборную России на чемпионат мира в Дании.