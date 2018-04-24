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    Панарин играл два матча серии с «Вашингтоном» с травмой колена

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс
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    Артемий Панарин
    На фото:Артемий Панарин
    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признался, что в пятом и шестом матчах 1/8 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» он играл с травмой.

    «В пятом матче серии я ударил колено, это повлияло на мою игру. Я пытался использовать обезболивающие, но неприятные ощущения всё равно оставались», — приводит слова Панарина The Columbus Dispatch.

    Панарин сыграл во всех шести матчах серии против «Вашингтона», в которых набрал 7 (2+5) очков.

    «Коламбус» уступил «Вашингтону» в серии со счетом 2-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли.

    Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что Панарин и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский вызваны в сборную России на чемпионат мира в Дании.

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