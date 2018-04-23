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    Зыбин: Словаки хорошо играют в большинстве, надо меньше удаляться

    Сборная России Сборная Словакии
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    Александр Зыбин
    На фото:Александр Зыбин
    Главный тренер сборной России Александр Зыбин рассказал о подготовке к матчу со Словакией на групповом этапе юниорского чемпионата мира в Челябинске.

    В воскресенье, 22 апреля, сборная России уступила Финляндии со счетом 4:5. Это первое поражение россиян на турнире, ранее они разгромили Францию (7:1) и одолели Чехию (3:2).

    «Разобрали вчерашнюю игру и голы, сказали ребятам, что финны в прошлом. Надо готовиться к новой игре. Каждый матч будем играть на победу, в том числе завтра со Словакией.

    Белорусы неожиданно обыграли Швейцарию. Молодцы, мы рады за них. Нам самим надо двигаться вперед.

    За словаков играет лучший бомбардир турнира? Будем акцентировать на нем внимание не только на него, а на всю команду. Они обыграли чехов, хорошая сильная сборная.

    Кизимов сейчас тренировался. Насколько поправился – завтра узнаем. В заявку попадет. Подколзина переставили в первое звено. Что-то надо менять, если не получается.

    Да, с Валерием Брагиным мы общаемся по поводу игры, хоккеистов, тактики. Четыре шайбы финнам забили, но пропустили много. Сегодня работали надо обороной – на возврате и позиционной в своей зоне.

    Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание, чтобы было меньше удалений», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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