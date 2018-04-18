НХЛ. «Вегас» стал первым четвертьфиналистом, «Вашингтон» сократил отставание в серии

«Коламбус» — «Вашингтон» 2:3 2ОТ
В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус» на домашнем льду во втором овертайме проиграл «Вашингтону» со счетом 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1).
В составе хозяев шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и Артемий Панарин. У гостей отличились Том Уилсон, Джон Карлсон и Ларс Эллер.
Панарин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 30 минут и оформил ассистентский дубль.
«Вашингтон» сократил отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдет также на площадке «Коламбуса».
«Миннесота» — «Виннипег» 0:2
«Виннипег» обыграл «Миннесоту» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (1:0 0:0 1:0).
У победителей встречи обе шайбы забросил Марк Шайфли. 25-летний канадец отличился на последней минуте первого периода, а затем на заключительной минуте третьего.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 21 апреля на арене «Джетс».
«Лос-Анджелес» – «Вегас» 0:1
«Вегас» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В этой встрече единственную шайбу во втором периоде забросил защитник Брэйден Макнэбб.
Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу «Вегаса», который стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли.