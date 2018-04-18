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    НХЛ. «Вегас» стал первым четвертьфиналистом, «Вашингтон» сократил отставание в серии

    Подробности матчей плей-офф НХЛ 18 апреля

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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com

    «Коламбус» — «Вашингтон» 2:3 2ОТ

    В третьем матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус» на домашнем льду во втором овертайме проиграл «Вашингтону» со счетом 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1).

    В составе хозяев шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и Артемий Панарин. У гостей отличились Том Уилсон, Джон Карлсон и Ларс Эллер.

    Панарин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский отразил 42 из 45 бросков по своим воротам.

    Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду почти 30 минут и оформил ассистентский дубль.

    «Вашингтон» сократил отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдет также на площадке «Коламбуса».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Уилсон — 1 (Нисканен, Овечкин), 25:52 — 0:1. Дюбуа — 1 (Панарин, Джонс), 31:18 — 1:1. Карлсон — 1 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 34:43 — 1:2. Панарин — 2 (Аткинсон), 44:12 — 2:2. Эллер — 1 (Коннолли, Смит-Пелли), 89:00 — 2:3.Вратари: Бобровский — Холтби.Штраф: 8 — 8.Броски: 35 (9+8+9+7+2) — 45 (11+14+6+6+8).
    «Коламбус» — «Вашингтон» 2:3 2ОТ

    «Миннесота» — «Виннипег» 0:2

    «Виннипег» обыграл «Миннесоту» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (1:0 0:0 1:0).

    У победителей встречи обе шайбы забросил Марк Шайфли. 25-летний канадец отличился на последней минуте первого периода, а затем на заключительной минуте третьего.

    Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 21 апреля на арене «Джетс».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Четвертый матч
    «Миннесота» — «Виннипег» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Шайфли — 2 (Коннор, Моррисси), 19:32 — 0:1. Шайфли — 3 (п.в., Уилер, Копп), 19:49 — 0:2.Вратари: Дубник (58:07 — 59:49) — Хеллебайк.Штраф: 2 — 4.Броски: 30 (11+10+9) — 28 (7+12+9).
    «Миннесота» — «Виннипег» 0:2

    «Лос-Анджелес» – «Вегас» 0:1

    «Вегас» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    В этой встрече единственную шайбу во втором периоде забросил защитник Брэйден Макнэбб.

    Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу «Вегаса», который стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Четвертый матч
    «Лос-Анджелес» – «Вегас» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Макнэбб – 1 (Смит, Карлссон), 24:04 – 0:1.Вратари: Куик (58:55) – Флери.Штраф: 2 – 4.Броски: 31 (14+7+10) – 21 (8+7+6).
    «Лос-Анджелес» – «Вегас» 0:1
    «Лос-Анджелес» должен размочить счет в серии с «Вегасом»«Лос-Анджелес» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля
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