НХЛ. Малкин поучаствовал в разгроме «Флайерз», дубль Овечкина не спас «Вашингтон»

«Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5
«Питтсбург Пингвинз» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. В активе Малкина также результативная передача.
Единственный результативный бросок в составе «летчиков» оформил Трэвис Санхайм.
«Питтсбург» вновь вышел вперед в серии – 2-1.
«Миннесота» — «Виннипег» 6:2
«Миннесота Уайлд» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции победила «Виннипег Джетс» со счетом 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).
Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд, Зак Паризе, Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Маркус Фолиньо. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 29 бросков из 31.
Капитан «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу, также точный бросок нанес Тайлер Майерс.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега».
«Вашингтон» — «Коламбус» 4:5 ОТ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.
Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1).
В составе хозяев дубль оформил Александр Овечкин. По шайбе забросили Джей Бигл и Ти Джей Оши.
У гостей дублем отметился Кэм Аткинсон. По одной шайбе на счету Джоша Андерсона, Зака Веренски и Мэттью Калверта, отличившегося в овертайме. У Артемия Панарина две голевые передачи.
Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 54 броска по воротам. Таким образом, он обновил собственный клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче плей-офф, установленный в 2014 году.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Коламбуса».
«Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:3
«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче плей-офф НХЛ потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).
Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счет Вильям Карлссон. В составе «Вегаса» также голами отметились Коди Икин и Джеймс Нил. Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флери отразил 37 бросков.
У хозяев Анже Копитар забросил шайбу, а также сделал результативную передачу на Алекса Иафалло.
Счет в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса».