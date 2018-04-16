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    НХЛ. Малкин поучаствовал в разгроме «Флайерз», дубль Овечкина не спас «Вашингтон»

    Подробности матчей плей-офф НХЛ 16 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд Виннипег Джетс Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс
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    Хоккеисты «Коламбуса»
    Хоккеисты «Коламбуса»
    nhl.com

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5

    «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Дерик Брассар, Евгений Малкин, Брайан Дюмулин и Джастин Шульц. В активе Малкина также результативная передача.

    Единственный результативный бросок в составе «летчиков» оформил Трэвис Санхайм.

    «Питтсбург» вновь вышел вперед в серии – 2-1.

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Кросби — 4 (Хернквист), 10:25 — 0:1. Брассар — 1 (бол., Кессел, Летанг), 22:48 — 0:2. Малкин — 2 (бол., Летанг, Кросби), 26:48 — 0:3. Дюмулин — 1 (Кросби), 26:53 — 0:4. Санхейм — 1 (Ворачек, Патрик), 33:42 — 1:4. Шульц — 1 (бол., Малкин, Кросби), 47:08 — 1:5.Вратари: Эллиотт — Мюррей.Штраф: 16 — 14.Броски: 27 (11+8+8) — 26 (4+13+9).
    «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:5

    «Миннесота» — «Виннипег» 6:2

    «Миннесота Уайлд» в третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции победила «Виннипег Джетс» со счетом 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).

    Голами в составе победителей отметились Микаэль Гранлунд, Зак Паризе, Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Джордан Гринвей и Маркус Фолиньо. Голкипер «Уайлд» Деван Дубник отразил 29 бросков из 31.

    Капитан «Виннипега» Блейк Уилер забросил шайбу, также точный бросок нанес Тайлер Майерс.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Миннесота» — «Виннипег» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
    Голы: Уилер — 1 (бол., Бафлин, Лайне), 4:50 — 0:1. Гранлунд — 1 (бол., Койву, Стаал), 9:47 — 1:1. Паризе — 3 (бол., Койву, Бродин), 17:50 — 2:1. Дамба — 1 (Винник, Эрикссон Эк), 23:32 — 3:1. Майерс — 2, 26:42 — 3:2. Стаал — 1 (Гранлунд, Дамба), 34:40 — 4:2. Гринуэй — 1 (Каллен, Силер), 35:00 — 5:2. Фолиньо — 1 (Сперджен, Силер), 38:23 — 6:2.Вратари: Дубник — Хеллебайк (Мэйсон, 40:00).Штраф: 10 — 6.Броски: 29 (13+9+7) — 31 (7+12+12).
    «Миннесота» — «Виннипег» 6:2

    «Вашингтон» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли.

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1).

    В составе хозяев дубль оформил Александр Овечкин. По шайбе забросили Джей Бигл и Ти Джей Оши.

    У гостей дублем отметился Кэм Аткинсон. По одной шайбе на счету Джоша Андерсона, Зака Веренски и Мэттью Калверта, отличившегося в овертайме. У Артемия Панарина две голевые передачи.

    Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 54 броска по воротам. Таким образом, он обновил собственный клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче плей-офф, установленный в 2014 году.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Коламбуса».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Вашингтон» — «Коламбус» — 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Бигл — 1 (Орпик, Ержабек), 2:12 — 1:0. Овечкин — 1 (бол., Карлсон, Оши), 13:26 — 2:0. Аткинсон — 1 (Фолиньо), 18:25 — 2:1. Овечкин — 2 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 24:09 — 3:1. Андерсон — 1 (Веренски, Джонс), 28:49 — 3:2. Аткинсон — 2 (бол., Панарин, Джонс), 31:13 — 3:3. Веренски — 1 (бол., Бьоркстранд, Панарин), 38:52 — 3:4. Оши — 1 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 56:25 — 4:4. Колверт — 1 (Веренски, Андерсон), 72:22 — 4:5.Вратари: Грубауэр (Холтби, 40:00) — Бобровский.Штраф: 10 — 16.Броски: 58 (19+12+21+6) — 30 (8+14+5+3).
    «Вашингтон» — «Коламбус» 4:5 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:3

    «Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче плей-офф НХЛ потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

    Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счет Вильям Карлссон. В составе «Вегаса» также голами отметились Коди Икин и Джеймс Нил. Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флери отразил 37 бросков.

    У хозяев Анже Копитар забросил шайбу, а также сделал результативную передачу на Алекса Иафалло.

    Счет в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса».

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. Третий матч
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Иафалло — 1 (Копитар, Браун), 13:14 — 1:0. Икин — 1 (Карпентер, Перрон), 46:10 — 1:1. Нил — 1 (Шмидт, Так), 54:23 — 1:2. Карлссон — 1 (Смит, Маршессо), 54:44 — 1:3. Копитар — 1 (Фантенберг), 57:56 — 2:3.Вратари: Куик (57:44 — 57:56, 58:48) — Флери.Штраф: 10 — 12.Броски: 39 (8+14+17) — 26 (8+9+9).
    «Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:3
    «Вашингтон» сравняет счет в серии с «Коламбусом»«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
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