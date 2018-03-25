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    НХЛ. Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров, пятый дубль Кузнецова в сезоне

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 марта

    НХЛ Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс Сан-Хосе Шаркс Калгари Флэймз Нью-Йорк Айлендерс Чикаго Блэкхоукс Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Детройт Ред Уингз Флорида Пантерз Аризона Койотс Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Эдмонтон Ойлерз Лос-Анджелес Кингз
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    Коннор Макдэвид
    Коннор Макдэвид
    nhl.com

    «Колорадо» — «Вегас» 2:1 Б

    «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче нанес поражение «Вегас Голден Найтс» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В середине первого периода Карл Седерберг вывел хозяев вперед. Гости отыгрались в начале третьей 20-минутки усилиями Джонатана Маршессо.

    В серии буллитов решающую попытку реализовал Габриэль Ландеског.

    Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 39 бросков по своим воротам.

    В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает шестое место (90 очков), а «Вегас» — второе (101 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Седерберг — 16 (бол., Комфер, Керфут), 13:52 — 1:0. Маршессо — 24 (Теодор), 41:15 — 1:1.Победный буллит: Ландескуг.Вратари: Варламов — Флери.Штраф: 2 — 8.Броски: 30 (13+9+6+2) — 40 (11+10+12+7).
    «Колорадо» — «Вегас» 2:1 Б

    «Сан-Хосе» — «Калгари» 5:1

    «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

    Одним из главных героев встречи стал форвард «акул» Эвандер Кейн, оформивший дубль. Еще по шайбе забросили Бренден Диллон, Янник Хансен и Джастин Браун.

    У гостей единственный точный бросок нанес Майкл Стоун.

    «Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (95 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Калгари» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Диллон — 4 (Тирни, Майер), 7:52 — 1:0. Хансен — 2 (Бернс, Гудроу), 9:06 — 2:0. Стоун — 3 (Ферланд, Стюарт), 12:17 — 2:1. Кейн — 26 (мен., Тирни), 28:26 — 3:1. Браун — 4 (Кутюр, Карлссон), 50:09 — 4:1. Кейн — 27 (Павелски, Диллон), 52:10 — 5:1.Вратари: Джонс — Риттих.Штраф: 22 — 20.Броски: 33 (9+14+10) — 38 (11+17+10).
    «Сан-Хосе» — «Калгари» 5:1

    «Айлендерс» — «Чикаго» 1:3

    «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

    В составе победителей отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад и Брент Сибрук.

    «Островитяне» ответили единственным голом в исполнении Джона Тавареса.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (72 очка). «Чикаго» идет 13-м на Западе (71 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Чикаго» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Кейн — 26 (бол., Шарп, Густафссон), 22:36 — 0:1. Саад — 17 (Истерли, Рутта), 24:25 — 0:2. Таварес — 33 (Ли, Хикки), 57:18 — 1:2. Сибрук — 6 (п.в.), 58:46 — 1:3.Вратари: Галак (58:14 — 58:46, 59:15) — Форсберг.Штраф: 4 — 4.Броски: 32 (10+8+14) — 25 (9+10+6).
    «Айлендерс» — «Чикаго» 1:3

    «Коламбус» — «Сент-Луис» 1:2

    «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

    Первый гол в составе победителей на свой счет записал Александер Стин, а победную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко, в активе которого теперь 60 очков в нынешнем сезоне.

    За хозяев отличился Кэм Аткинсон.

    Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков.

    «Сент-Луис» занимает восьмое место в Западной конференции (89 очков). «Коламбус» идет шестым на Востоке (89 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Сент-Луис» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Стин — 15 (Берглунд, Бродзяк), 3:00 — 0:1. Тарасенко — 29 (Шенн, Шворц), 29:37 — 0:2. Аткинсон — 19, 34:32 — 1:2.Вратари: Бобровский (58:18) — Аллен.Штраф: 6 — 6.Броски: 34 (14+12+8) — 28 (8+13+7).
    «Коламбус» — «Сент-Луис» 1:2

    «Монреаль» — «Вашингтон» 4:6

    «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:6 (1:3, 1:1, 2:2).

    Одним из главных героев встречи стал российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, оформивший пятый дубль в сезоне, забросив и победную шайбу.

    Также два гола в активе Тома Уилсона, еще по шайбе забросили Джей Бигл и Ти Джей Оши.

    У хозяев дважды отличился Шарль Юдон, а Алекс Гальченюк и Брендан Галлахер отличились по разу.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает 13-е место (66 очков), а «Вашингтон» — четвертое (95 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вашингтон» — 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
    Голы: Гальченюк — 17 (Де ла Росе), 8:35 — 1:0. Кузнецов — 22 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 11:11 — 1:1. Уилсон — 12 (Бэкстрем), 14:49 — 1:2. Уилсон — 13 (Бэкстрем, Бураковски), 18:11 — 1:3. Бигл — 7 (Орлов, Чейссон), 24:52 — 1:4. Юдон — 9 (Бенн, Л. Шоу), 39:58 — 2:4. Кузнецов — 23 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 41:10 — 2:5. Оши — 17 (Ержабек, Бураковски), 44:52 — 2:6. Юдон — 10 (Райлли, Л. Шоу), 49:28 — 3:6. Галлахер — 28 (бол., Друэн, Питри), 58:03 — 4:6.Вратари: Прайс (58:15) — Грубауэр.Штраф: 6 — 6.Броски: 21 (9+5+7) — 30 (10+10+10).
    «Монреаль» — «Вашингтон» 4:6

    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 2:1

    «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

    На голы Нико Хишира и Кайла Палмьери «молнии» смогли ответить единственным точным броском Ондржея Палама с передачи Михаила Сергачева.

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает восьмое место (86 очков), а «Тампа» — первое (106 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Хишир — 18 (Батчер, Мюллер), 17:51 — 1:0. Палмиери — 21 (Заха, Холл), 30:59 — 2:0. Палат — 9 (бол., Сергачев, Пойнт), 44:22 — 2:1.Вратари: Кинкейд — Василевский (58:19).Штраф: 6 — 4.Броски: 31 (11+13+7) — 36 (14+10+12).
    «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 2:1

    «Оттава» — «Каролина» 2:5

    «Оттава Сенаторз» на домашнем льду уступила «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).

    У «Харрикейнз» по шайбе забросили Филлип Ди Джузеппе, Брок Макгинн, Ноа Хэнифин, Джефф Скиннер и Джордан Стаал. Российский нападающий Валентин Зыков отдал две голевые передачи.

    «Сенаторз» ответили точными бросками Бобби Райана и Тома Шабо.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 15-е место (63 очка), а «Каролина» — десятое (77 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Каролина» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
    Голы: Ди Джузеппе — 4 (Зыков), 7:34 — 0:1. Райан — 9 (Дзингел, Карлссон), 9:38 — 1:1. Макгинн — 14 (Дальбек, Стаал), 37:19 — 1:2. Хэнифин — 9 (Ахо, Зыков), 48:29 — 1:3. Скиннер — 23 (Ди Джузеппе), 49:37 — 1:4. Шабо — 7 (Хоффман, Пяйярви-Свенссон), 56:34 — 2:4. Стаал — 17 (п.в., Уильямс, Линдхольм), 59:25 — 2:5.Вратари: Кондон (57:51 — 59:25) — Уорд.Штраф: 2 — 4.Броски: 36 (12+8+16) — 24 (5+8+11).
    «Оттава» — «Каролина» 2:5

    «Рейнджерс» — «Баффало» 5:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).

    Дубль у победителей оформил Джимми Веси, еще по шайбе забросили Крис Крайдер, Нил Пионк и Мика Зибанеджад.

    Единственный гол у гостей на свой счет записал Сэм Райнхарт.

    Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают 11-е место (74 очка), а «Баффало» — 16-е (58 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Крайдер — 15 (Зибанежад, Фаст), 16:29 — 1:0. Веси — 16 (Цуккарелло), 18:02 — 2:0. Пионк — 1 (Веси, Хэйс), 23:59 — 3:0. Зибанежад — 27 (бол., Крайдер, Пионк), 28:45 — 4:0. Веси — 17 (бол., Спунер, Хэйс), 34:47 — 5:0. Райнхарт — 20 (бол., Окпосо, О`Райлли), 55:26 — 5:1.Вратари: Георгиев — Ленер (Улльмарк, 28:45).Штраф: 11 — 11.Броски: 23 (10+7+6) — 44 (21+9+14).
    «Рейнджерс» — «Баффало» 5:1

    «Торонто» — «Детройт» 4:3

    «Торонто Мэйпл Лифс» у себя дома переиграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).

    В составе канадского клуба отличились Каспери Капанен, Коннор Браун, Вильям Нюландер и Назем Кадри.

    У «красных крыльев» голы в активе Дилана Ларкина, Тайлера Бертуцци и Франса Нильсена.

    «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (97 очков), а «Детройт» — 14-е (65 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» – «Детройт» – 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
    Голы: Капанен — 7 (Бозак, ван Римсдайк), 14:30 — 1:0. Ларкин — 12 (Манта), 24:32 — 1:1. Бертуцци — 3 (Декейсер, Зеттерберг), 29:37 — 1:2. Браун — 14 (Дермотт, Райлли), 34:19 — 2:2. Нильсен — 15 (Витковски, Крунвалль), 44:58 — 2:3. Нюландер — 17 (Мэттьюс), 47:27 — 3:3. Кадри — 29 (Марло, Марнер), 52:34 — 4:3.Нереализованный буллит: Фрк (25:25, Детройт Ред Уингз).Вратари: Андерсен — Ховард (58:34).Штраф: 7 — 13.Броски: 29 (15+8+6) — 41 (11+19+11).
    «Торонто» — «Детройт» 4:3

    «Флорида» — «Аризона» 4:2

    «Флорида Пантерз» на своей площадке победила «Аризону Койотс» со счетом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).

    Дубль у победителей оформил Винсент Трочек, по шайбе забросили Денис Мальгин и Джейми Макгинн, а Максим Мамин сделал результативную передачу.

    В составе гостей отличились Клейтон Келлер и Рихард Паник.

    «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (83 очка). «Аризона» идет 15-й на Западе (61 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» – «Аризона» – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
    Голы: Келлер — 22 (Паник, Степан), 14:36 — 0:1. Паник — 11 (бол., Степан, Келлер), 21:33 — 0:2. Трочек — 29 (Макгинн, Яндл), 46:13 — 1:2. Трочек — 30 (Пайсик, Юбердо), 49:33 — 2:2. Мальгин — 11 (Сивиур, Мамин), 56:15 — 3:2. Макгинн — 12 (бол., п.в., Барков, Трочек), 59:46 — 4:2.Вратари: Раймер — Кюмпер (59:17 — 59:46).Штраф: 4 — 10.Броски: 47 (9+20+18) — 28 (13+11+4).
    «Флорида» — «Аризона» 4:2

    «Миннесота» — «Нэшвилл» 4:1

    «Миннесотой Уайлд» при поддержке родных трибун переиграла «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

    В составе «дикарей» шайбы на свой счет записали Йоэль Эрикссон Эк, Нино Нидеррайтер, Джейсон Цукер и Зак Паризе.

    Единственный гол «хищников» в активе Райана Джохансена.

    В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает первое место (106 очков), а «Миннесота» — пятое (92 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
    Голы: Джохансен — 13 (Суббан, Форсберг), 8:37 — 0:1. Эрикссон Эк — 5 (Фолиньо, Винник), 22:50 — 1:1. Нидеррайтер — 18 (Зукер, Мерфи), 33:45 — 2:1. Зукер — 30 (Стаал), 41:29 — 3:1. Паризе — 10 (п.в., Гранлунд), 58:19 — 4:1.Вратари: Дубник — Ринне (58:02 — 58:19).Штраф: 6 — 12.Броски: 30 (6+14+10) — 20 (9+5+6).
    «Миннесота» — «Нэшвилл» 4:1

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:2

    «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

    Главным героем встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы. Эти голы позволили ему обойти в гонке бомбардиров НХЛ Никиту Кучерова и стать новым лидером. Еще один гол на свой счет записал Понтус Оберг.

    В составе «королей» отличились Джейк Маззин и Джефф Картер.

    «Эдмонтон» одержал третью победу подряд и вышел на 12-е место в Западной конференции (73 очка). «Лос-Анджелес» идет девятым (89 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Оберг — 4, 0:45 — 1:0. Макдэвид — 37 (Рэтти, Ларссон), 15:32 — 2:0. Маззин — 8 (Пирсон, Картер), 16:00 — 2:1. Макдэвид — 38 (Слепышев, Секера), 24:08 — 3:1. Картер — 9 (Ридер, Пирсон), 26:19 — 3:2.Вратари: Тэлбот — Куик (58:46).Штраф: 2 — 4.Броски: 27 (11+7+9) — 29 (9+16+4).
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:2
    От «Айлендерс» и «Чикаго» снова ждем много шайб«Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта
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