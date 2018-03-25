НХЛ. Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров, пятый дубль Кузнецова в сезоне

«Колорадо» — «Вегас» 2:1 Б
«Колорадо Эвеланш» в домашнем матче нанес поражение «Вегас Голден Найтс» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В середине первого периода Карл Седерберг вывел хозяев вперед. Гости отыгрались в начале третьей 20-минутки усилиями Джонатана Маршессо.
В серии буллитов решающую попытку реализовал Габриэль Ландеског.
Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 39 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает шестое место (90 очков), а «Вегас» — второе (101 очко).
«Сан-Хосе» — «Калгари» 5:1
«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).
Одним из главных героев встречи стал форвард «акул» Эвандер Кейн, оформивший дубль. Еще по шайбе забросили Бренден Диллон, Янник Хансен и Джастин Браун.
У гостей единственный точный бросок нанес Майкл Стоун.
«Сан-Хосе» занимает четвертое место в Западной конференции (95 очков), а «Калгари» — 11-е (80 очков).
«Айлендерс» — «Чикаго» 1:3
«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).
В составе победителей отличились Патрик Кейн, Брэндон Саад и Брент Сибрук.
«Островитяне» ответили единственным голом в исполнении Джона Тавареса.
В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают 12-е место (72 очка). «Чикаго» идет 13-м на Западе (71 очко).
«Коламбус» — «Сент-Луис» 1:2
«Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).
Первый гол в составе победителей на свой счет записал Александер Стин, а победную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко, в активе которого теперь 60 очков в нынешнем сезоне.
За хозяев отличился Кэм Аткинсон.
Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков.
«Сент-Луис» занимает восьмое место в Западной конференции (89 очков). «Коламбус» идет шестым на Востоке (89 очков).
«Монреаль» — «Вашингтон» 4:6
«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:6 (1:3, 1:1, 2:2).
Одним из главных героев встречи стал российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, оформивший пятый дубль в сезоне, забросив и победную шайбу.
Также два гола в активе Тома Уилсона, еще по шайбе забросили Джей Бигл и Ти Джей Оши.
У хозяев дважды отличился Шарль Юдон, а Алекс Гальченюк и Брендан Галлахер отличились по разу.
В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает 13-е место (66 очков), а «Вашингтон» — четвертое (95 очков).
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 2:1
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
На голы Нико Хишира и Кайла Палмьери «молнии» смогли ответить единственным точным броском Ондржея Палама с передачи Михаила Сергачева.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 броска.
В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает восьмое место (86 очков), а «Тампа» — первое (106 очков).
«Оттава» — «Каролина» 2:5
«Оттава Сенаторз» на домашнем льду уступила «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3).
У «Харрикейнз» по шайбе забросили Филлип Ди Джузеппе, Брок Макгинн, Ноа Хэнифин, Джефф Скиннер и Джордан Стаал. Российский нападающий Валентин Зыков отдал две голевые передачи.
«Сенаторз» ответили точными бросками Бобби Райана и Тома Шабо.
В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 15-е место (63 очка), а «Каролина» — десятое (77 очков).
«Рейнджерс» — «Баффало» 5:1
«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1).
Дубль у победителей оформил Джимми Веси, еще по шайбе забросили Крис Крайдер, Нил Пионк и Мика Зибанеджад.
Единственный гол у гостей на свой счет записал Сэм Райнхарт.
Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 43 из 44 бросков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают 11-е место (74 очка), а «Баффало» — 16-е (58 очков).
«Торонто» — «Детройт» 4:3
«Торонто Мэйпл Лифс» у себя дома переиграл «Детройт Ред Уингз» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).
В составе канадского клуба отличились Каспери Капанен, Коннор Браун, Вильям Нюландер и Назем Кадри.
У «красных крыльев» голы в активе Дилана Ларкина, Тайлера Бертуцци и Франса Нильсена.
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (97 очков), а «Детройт» — 14-е (65 очков).
«Флорида» — «Аризона» 4:2
«Флорида Пантерз» на своей площадке победила «Аризону Койотс» со счетом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).
Дубль у победителей оформил Винсент Трочек, по шайбе забросили Денис Мальгин и Джейми Макгинн, а Максим Мамин сделал результативную передачу.
В составе гостей отличились Клейтон Келлер и Рихард Паник.
«Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции (83 очка). «Аризона» идет 15-й на Западе (61 очко).
«Миннесота» — «Нэшвилл» 4:1
«Миннесотой Уайлд» при поддержке родных трибун переиграла «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
В составе «дикарей» шайбы на свой счет записали Йоэль Эрикссон Эк, Нино Нидеррайтер, Джейсон Цукер и Зак Паризе.
Единственный гол «хищников» в активе Райана Джохансена.
В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» занимает первое место (106 очков), а «Миннесота» — пятое (92 очка).
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 3:2
«Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Главным героем встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, забросивший две шайбы. Эти голы позволили ему обойти в гонке бомбардиров НХЛ Никиту Кучерова и стать новым лидером. Еще один гол на свой счет записал Понтус Оберг.
В составе «королей» отличились Джейк Маззин и Джефф Картер.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд и вышел на 12-е место в Западной конференции (73 очка). «Лос-Анджелес» идет девятым (89 очков).