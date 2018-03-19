«Йокерит» обыграл ЦСКА в овертайме

Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.
Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.
Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.
Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.
Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта
ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Палола — 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 — 1:0. Пашнин — 1 (Жарков), 41:31 — 1:1. Гилрой — 2 (бол., Гилрой), 77:36 — 2:1.Вратари: Рамо — Сорокин.Штраф: 62 — 22.Броски: 26 (6+7+7+6) — 34 (9+7+6+12).