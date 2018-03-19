«Йокерит» обыграл ЦСКА в овертайме

В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференциипринималв Хельсинки.

Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.

Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.

Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.

Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.

Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта

ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»