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    «Йокерит» обыграл ЦСКА в овертайме

    КХЛ Йокерит ЦСКА
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    Олли Палола
    На фото:Олли Палола
    В третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции «Йокерит» принимал ЦСКА в Хельсинки.

    Хозяева льда отпраздновали победу со счетом 2:1 в овертайме.

    Решающую шайбу на 78-й минуте встречи забросил Мэттью Гилрой. Олли Палола отличился у «Йокерита» во втором периоде. У «армейцев» шайба на счету Михаила Пашнина.

    Отметим, что в третьем периоде до конца встречи был удален защитник «Йокерита» Йеспер Йенсен, который получил от судей штраф «5+20» за удар в область головы и шеи.

    Это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф.

    Счет в серии после трех матчей — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч серии состоится 20 марта

    ЦСКА повторно переиграл «Йокерит»

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Палола — 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 — 1:0. Пашнин — 1 (Жарков), 41:31 — 1:1. Гилрой — 2 (бол., Гилрой), 77:36 — 2:1.Вратари: Рамо — Сорокин.Штраф: 62 — 22.Броски: 26 (6+7+7+6) — 34 (9+7+6+12).
    Продолжит ли ЦСКА серию сухих побед?«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
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