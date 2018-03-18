НХЛ. Дебютный гол Сошникова в матче с «Рейнджерс», шайба Голдобина в ворота «Сан-Хосе»

«Баффало» — «Чикаго» 5:3

«Баффало Сэйбрз» в домашнем матче одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).

В составе победителей отличились Бенуа Пульо, Райан О'Райлли, Сэм Райнхарт и Николя Баптист, оформивший дубль.

За «ястребов» шайбы забросили Джордан Истерли, Томаш Юрчо и Джонатан Тэйвз.

«Баффало» остался на последнем месте в Восточной конференции (58 очков). «Чикаго» идет 12-м на Западе (68 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» – «Чикаго» – 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) Голы: Пульо — 13 (Ристолайнен, Райнхарт), 18:10 — 1:0. Истерли — 5 (Кейн, Тэйвз), 28:15 — 1:1. О`Райлли — 20 (бол., Райнхарт, Айкел), 31:07 — 2:1. Юрчо — 4, 34:15 — 2:2. Тэйвз — 20 (Саад, Кейн), 40:20 — 2:3. Баптист — 3 (Болье, Антипин), 42:17 — 3:3. Баптист — 4 (Сканделла, Ларссон), 58:04 — 4:3. Райнхарт — 19 (п.в., О`Райлли), 59:21 — 5:3.Вратари: Джонсон — Берубе (58:20 — 59:21, 59:34).Штраф: 4 — 8.Броски: 32 (12+6+14) — 38 (12+17+9).

«Баффало» — «Чикаго» 5:3

«Флорида» — «Эдмонтон» 2:4

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях победил «Флориду Пантерз» со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).

В составе победителей по разу отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Адам Ларссон и Тай Рэтти.

Также на счету Макдэвида две результативные передачи.

У «пантер» голы на свой счет записали Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек.

«Флорида» — девятая в Восточной конференции (77 очков), «Эдмонтон» — 13-й на Западе (67 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» – «Эдмонтон» – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) Голы: Ватрано — 4, 28:02 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 20 (мен., Драйзайтль), 31:09 — 1:1. Трочек — 28 (Маккензи, Экблад), 35:54 — 2:1. Макдэвид — 34 (Рэтти, Ньюджент-Хопкинс), 40:38 — 2:2. Ларссон — 4 (Нерс, Макдэвид), 46:13 — 2:3. Рэтти — 1 (п.в., Макдэвид), 59:10 — 2:4.Вратари: Луонго (58:24 — 59:10) — Тэлбот.Штраф: 9 — 19.Броски: 42 (16+14+12) — 36 (10+7+19).

«Флорида» — «Эдмонтон» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 0:3

«Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

По результативному броску себе в актив записали Михаэль Грабнер, Нико Хишир и Майлз Вуд.

Голкипер «дьяволов» Кейт Кинкейд отразил все 38 бросков и оформил первый шат-аут в сезоне.

«Нью-Джерси» удерживает восьмое место в Восточной конференции (82 очка). «Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку в Западной конференции (84 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Грабнер — 27 (мен.), 8:29 — 0:1. Хишир — 16 (Сиверсон, Гиббонс), 13:27 — 0:2. Вуд — 17 (Бойл), 46:06 — 0:3.Вратари: Куик (58:41) — Кинкейд.Штраф: 8 — 12.Броски: 38 (19+8+11) — 28 (4+14+10).

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 0:3

«Каролина» — «Филадельфия» 2:4

«Филадельфия Флайерз» на выезде победила «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1).

Победу «летчикам» принесли голы Трэвиса Конечны, Якуба Ворачека, Валттери Фильппулы и Михаэля Раффля.

За хозяев отличились Джордан Стаал и Джейкоб Слэвин.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 11-е место (71 очко), а «Филадельфия» — седьмое (83 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 2:4 (1:0, 0:0, 1:4) Голы: Стаал — 16 (Славин, Терявяйнен), 15:12 — 1:0. Конекны — 19 (Санхейм, Симмондс), 48:19 — 1:1. Славин — 7 (Ахо, Стаал), 50:04 — 2:1. Ворачек — 17 (Линдблум, Патрик), 51:58 — 2:2. Филппула — 11 (Симмондс), 54:11 — 2:3. Раффль — 11 (п.в., Кутюрье), 58:10 — 2:4.Вратари: Уорд (57:56 — 58:10) — Лион.Штраф: 4 — 6.Броски: 25 (11+8+6) — 27 (11+7+9).

«Каролина» — «Филадельфия» 2:4

«Коламбус» — «Оттава» 2:1

«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Оттаву Сенаторз» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер и Маркус Нутиваара. Гости ответили единственным точным броском Александра Барроуза.

Российский голкипер «мундиров» Сергей Бобровский провел отличную встречу и отразил 22 из 23 бросков.

После этой победы «Коламбус» поднялся на шестое место в Восточной конференции (83 очка). «Оттава» занимает предпоследнее место (63 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Оттава» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Голы: Бэрроуз — 5 (О`Брайен), 12:16 — 0:1. Дженнер — 10 (Ванек), 16:21 — 1:1. Нутиваара — 4 (бол., Бьоркстранд, Фолиньо), 36:01 — 2:1.Вратари: Бобровский — Кондон (58:53).Штраф: 2 — 4.Броски: 35 (12+15+8) — 24 (9+10+5).

«Коламбус» — «Оттава» 2:1

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 0:3

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступила «Бостон Брюинз» со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).

Голами в этой встрече отметились Давид Пастрняк, Дэвид Бэйкс и Райли Нэш.

Голкипер «мишек» Туукка Раск оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 23 броска по своим воротам.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй» занимает первое место (100 очков), а «Бостон» — второе (98 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Пастрняк — 28 (Краг, Маккуэйд), 3:07 — 0:1. Бэкес — 12 (бол., Краг, Маршан), 10:54 — 0:2. Рай. Нэш — 14 (бол., Рик Нэш, Краг), 32:33 — 0:3.Вратари: Василевский (57:57) — Раск.Штраф: 8 — 8.Броски: 23 (5+9+9) — 27 (12+8+7).

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 0:3

«Торонто» — «Монреаль» 4:0

«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

По голу на свой счет записали Вильям Нюландер, Каспери Капанен, Назем Кадри и Андреас Юнсон.

Голкипер Кертис Макэлинни оформил шат-аут, отразив все 33 броска по своим воротам.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (93 очка), а «Монреаль» — 13-е (64 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Нюландер — 15 (бол., Гардинер), 16:01 — 1:0. Капанен — 6 (Дермотт, Макэлхинни), 23:00 — 2:0. Кадри — 28 (бол., Марнер, Райлли), 39:31 — 3:0. Юнссон — 1 (Хаймэн, Кэррик), 55:27 — 4:0.Вратари: Макэлхинни — Линдгрен.Штраф: 2 — 8.Броски: 49 (13+26+10) — 33 (11+9+13).

«Торонто» — «Монреаль» 4:0

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в «Скоттрэйд-центре», завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).

В составе «блюзменов» первую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Никита Сошников.

Также дублем отметился Алекс Пьетранджело, а победный гол в овертайме в активе Брйэдена Шенна.

У «Рейнджерс» шайбы на свой счет записали Йеспер Фаст, Матс Цуккарелло и Мика Зибанеджад. Форвард Павел Бучневич сделал результативную передачу.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» занимает десятое место в Западной конференции (81 очко). «Рейнджерс» идут десятыми на Востоке (72 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Голы: Пьетранджело — 13 (Томпсон, Соботка), 15:49 — 1:0. Зибанежад — 23 (Фаст, Крайдер), 20:42 — 1:1. Сошников — 1 (Торберн, Гуннарссон), 22:24 — 2:1. Цуккарелло — 15 (Пионк, Хэйс), 32:07 — 2:2. Зибанежад — 24 (бол., Крайдер, Бучневич), 34:34 — 2:3. Пьетранджело — 14 (бол., Данн, Шворц), 45:15 — 3:3. Шенн — 25 (Пьетранджело, Соботка), 61:02 — 4:3.Вратари: Аллен — Георгиев.Штраф: 9 — 11.Броски: 33 (16+6+10+1) — 20 (2+11+6+1).

«Сент-Луис» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ

«Аризона» — «Миннесота» 1:3

«Аризона Койотс» в домашнем матче потерпела поражение от «Миннесоты Уайлд» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

У «дикарей» шайбы на свой счет записали Нино Нидеррайтер, Маркус Фолиньо, Эрик Стаал.

Единственный гол «Койотс» в активе Клейтона Келлера.

В турнирной таблице Западной конференции «Аризона» занимает 15-е место (57 очков), а «Миннесота» — четвертое (89 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Нидеррайтер — 17 (бол., Дамба, Сутер), 7:35 — 0:1. Келлер — 20 (Паник), 24:03 — 1:1. Фолиньо — 8 (Винник, Эрикссон Эк), 50:51 — 1:2. Стаал — 38 (п.в., Койл), 59:42 — 1:3.Вратари: Раанта (58:21 — 59:42) — Дубник.Штраф: 10 — 4.Броски: 31 (9+11+11) — 31 (11+10+10).

«Аризона» — «Миннесота» 1:3

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 3:5

«Ванкувер Кэнакс» у себя дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).

В составе хозяев свою пятую шайбу в сезоне забросил российский форвард Николай Голдобин. Также голами отметились Бо Хорват и Александр Эдлер.

У «акул» дублем отличился Тимо Майер. Еще по шайбе в активе Кевина Лабанка, Логана Кутюра и Томаша Гертла.

«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (59 очков), а «Сан-Хосе» — пятое (89 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» – «Сан-Хосе» – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2) Голы: Голдобин – 5 (бол., Пулио, Буше), 10:48 – 1:0. Лабанк – 11 (бол., Павелски, Кутюр), 14:58 – 1:1. Кутюр – 29 (Хертл, Бедкер), 16:08 – 1:2. Майер – 19 (Диллон, Демело), 21:47 – 1:3. Хорват – 19 (бол., Ганье, Эдлер), 25:23 – 2:3. Эдлер – 3 (бол., Ганье, Д. Седин), 31:48 – 3:3. Майер – 20 (Лабанк, Браун), 46:07 – 3:4. Хертл – 20 (п.в.), 59:35 – 3:5.Вратари: Маркстрем (58:19 – 58:32, 58:54 – 59:35) – Делл.Штраф: 8 – 8.Броски: 31 (9+12+10) – 30 (8+11+11).