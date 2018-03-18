НХЛ. Дебютный гол Сошникова в матче с «Рейнджерс», шайба Голдобина в ворота «Сан-Хосе»

«Баффало» — «Чикаго» 5:3
«Баффало Сэйбрз» в домашнем матче одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
В составе победителей отличились Бенуа Пульо, Райан О'Райлли, Сэм Райнхарт и Николя Баптист, оформивший дубль.
За «ястребов» шайбы забросили Джордан Истерли, Томаш Юрчо и Джонатан Тэйвз.
«Баффало» остался на последнем месте в Восточной конференции (58 очков). «Чикаго» идет 12-м на Западе (68 очков).
«Флорида» — «Эдмонтон» 2:4
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях победил «Флориду Пантерз» со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).
В составе победителей по разу отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Адам Ларссон и Тай Рэтти.
Также на счету Макдэвида две результативные передачи.
У «пантер» голы на свой счет записали Фрэнк Ватрано и Винсент Трочек.
«Флорида» — девятая в Восточной конференции (77 очков), «Эдмонтон» — 13-й на Западе (67 очков).
«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 0:3
«Лос-Анджелес Кингз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
По результативному броску себе в актив записали Михаэль Грабнер, Нико Хишир и Майлз Вуд.
Голкипер «дьяволов» Кейт Кинкейд отразил все 38 бросков и оформил первый шат-аут в сезоне.
«Нью-Джерси» удерживает восьмое место в Восточной конференции (82 очка). «Лос-Анджелес» занимает восьмую строчку в Западной конференции (84 очка).
«Каролина» — «Филадельфия» 2:4
«Филадельфия Флайерз» на выезде победила «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:2 (0:1, 0:0, 4:1).
Победу «летчикам» принесли голы Трэвиса Конечны, Якуба Ворачека, Валттери Фильппулы и Михаэля Раффля.
За хозяев отличились Джордан Стаал и Джейкоб Слэвин.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает 11-е место (71 очко), а «Филадельфия» — седьмое (83 очка).
«Коламбус» — «Оттава» 2:1
«Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду победил «Оттаву Сенаторз» со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер и Маркус Нутиваара. Гости ответили единственным точным броском Александра Барроуза.
Российский голкипер «мундиров» Сергей Бобровский провел отличную встречу и отразил 22 из 23 бросков.
После этой победы «Коламбус» поднялся на шестое место в Восточной конференции (83 очка). «Оттава» занимает предпоследнее место (63 очка).
«Тампа-Бэй» — «Бостон» 0:3
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке уступила «Бостон Брюинз» со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0).
Голами в этой встрече отметились Давид Пастрняк, Дэвид Бэйкс и Райли Нэш.
Голкипер «мишек» Туукка Раск оформил третий шат-аут в сезоне, отразив 23 броска по своим воротам.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 27 бросков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй» занимает первое место (100 очков), а «Бостон» — второе (98 очков).
«Торонто» — «Монреаль» 4:0
«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
По голу на свой счет записали Вильям Нюландер, Каспери Капанен, Назем Кадри и Андреас Юнсон.
Голкипер Кертис Макэлинни оформил шат-аут, отразив все 33 броска по своим воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (93 очка), а «Монреаль» — 13-е (64 очка).
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» 4:3 ОТ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в «Скоттрэйд-центре», завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0).
В составе «блюзменов» первую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Никита Сошников.
Также дублем отметился Алекс Пьетранджело, а победный гол в овертайме в активе Брйэдена Шенна.
У «Рейнджерс» шайбы на свой счет записали Йеспер Фаст, Матс Цуккарелло и Мика Зибанеджад. Форвард Павел Бучневич сделал результативную передачу.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков по своим воротам.
«Сент-Луис» занимает десятое место в Западной конференции (81 очко). «Рейнджерс» идут десятыми на Востоке (72 очка).
«Аризона» — «Миннесота» 1:3
«Аризона Койотс» в домашнем матче потерпела поражение от «Миннесоты Уайлд» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
У «дикарей» шайбы на свой счет записали Нино Нидеррайтер, Маркус Фолиньо, Эрик Стаал.
Единственный гол «Койотс» в активе Клейтона Келлера.
В турнирной таблице Западной конференции «Аризона» занимает 15-е место (57 очков), а «Миннесота» — четвертое (89 очков).
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 3:5
«Ванкувер Кэнакс» у себя дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 3:5 (1:2, 2:1, 0:2).
В составе хозяев свою пятую шайбу в сезоне забросил российский форвард Николай Голдобин. Также голами отметились Бо Хорват и Александр Эдлер.
У «акул» дублем отличился Тимо Майер. Еще по шайбе в активе Кевина Лабанка, Логана Кутюра и Томаша Гертла.
«Ванкувер» занимает 14-е место в Западной конференции (59 очков), а «Сан-Хосе» — пятое (89 очков).