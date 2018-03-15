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    НХЛ. «Питтсбург» упустил возможность обойти «Вашингтон», хет-трик ван Римсдайка

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 марта

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс Нью-Джерси Дэвилз
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    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:3
    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:3
    nhl.com

    «Торонто» — «Даллас» 6:5 Б

    «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду победил «Даллас Старз» в серии буллитов со счетом 6:5 (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0).

    В основное время в составе хозяев хет-трик Джеймс ван Римсдайк, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Патрик Марло. Решающий буллит реализовал Тайлер Бозак.

    За гостей отличились Джейми Бенн, Радек Факса, Тайлер Сегин, Реми Эли и Бретт Ритчи.

    «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (89 очков). «Даллас» идет шестым на Западе (83 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Даллас» — 6:5 Б (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кадри — 27, 4:28 — 1:0. ван Римсдайк — 27 (Бозак, Кэррик), 4:53 — 2:0. Бенн — 25 (Сегин, Линделл), 14:29 — 2:1. Факса — 14 (Патерин, Питлик), 16:01 — 2:2. Сегин — 37, 24:30 — 2:3. Эли — 6 (Шор, Клингберг), 34:03 — 2:4. ван Римсдайк — 28 (Бозак, Дермотт), 45:13 — 3:4. ван Римсдайк — 29 (бол., Марнер, Райлли), 50:43 — 4:4. Ритчи — 6 (Сегин, Бенн), 53:18 — 4:5. Марло — 22 (Марнер, Гардинер), 59:44 — 5:5.Победный буллит: Бозак.Вратари: Андерсен (Макэлхинни, 30:25, 58:03 — 59:44) — Лехтонен.Штраф: 4 — 4.Броски: 33 (11+4+15+3) — 35 (9+16+3+7).
    «Торонто» — «Даллас» 6:5 Б

    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

    «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла в «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0).

    В составе победителей дублем отметился Мика Зибанеджад, еще по шайбе в активе Криса Крайдера и Йеспера Фаста. На счету российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича результативная передача.

    У «Пингвинз» голевые броски выполнили Брайан Раст, Райли Шихэн и Карл Хагелин.

    Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 37 бросков по воротам.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают 11-е место (71 очко), а «Питтсбург» — пятое (85 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» – «Питтсбург» – 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0)
    Голы: Раст — 11 (Брассар), 21:53 — 0:1. Шихан — 10 (Летанг, Роуни), 22:48 — 0:2. Крайдер — 13 (бол., Бучневич, Пионк), 48:42 — 1:2. Фаст — 11 (Стаал, Крайдер), 54:28 — 2:2. Хагелин — 9 (Мяяття), 55:41 — 2:3. Зибанежад — 21 (бол., Крайдер, Пионк), 56:43 — 3:3. Зибанежад — 22 (Крайдер, Пионк), 62:53 — 4:3.Вратари: Георгиев — Десмит.Штраф: 6 — 6.Броски: 33 (7+9+14+3) — 40 (14+13+9+4).
    «Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:3 ОТ

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

    «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

    В составе «Шаркс» лучшим стал Томаш Гертл, забросивший две шайбы, в том числе и победную. Миккель Бедкер записал в актив две результативные передачи. Еще по одному голу оформили Логан Кутюр и Бренден Диллон.

    У «Ойлерз» ассистентский дубль на свой счёт записал Коннор Макдэвид. Голами отметились Дрейк Каджула, Оскар Клефбом и Райан Ньюджент-Хопкинс.

    В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает13-е место (65 очков), а «Сан-Хосе» — пятое (85 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Каджула — 9 (Кассиан, Хайра), 2:39 — 1:0. Хертл — 17 (Кутюр, Бедкер), 8:03 — 1:1. Клефбом — 5 (Макдэвид, Оберг), 27:44 — 2:1. Кутюр — 28 (бол., Бернс, Павелски), 30:01 — 2:2. Ньюджент-Хопкинс — 19 (Клефбом, Макдэвид), 41:26 — 3:2. Диллон — 2 (Бедкер), 49:05 — 3:3. Хертл — 18 (Кутюр), 62:40 — 3:4.Вратари: Монтойя — Джонс.Штраф: 8 — 2.Броски: 28 (13+7+6+2) — 40 (10+18+9+3).
    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ

    «Анахайм» — «Ванкувер» 3:0

    «Анахайм Дакс» на домашней арене переиграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    Два гола на свой счет записал Брэндон Монтур, еще одна шайба в активе Джейсона Чимеры.

    Ассистентами выступили Крис Келли, Ник Ритчи, Ондржей Каше и тот же Чимера.

    Голкипер «Дакс» Джон Гибсон отразил все 32 броска по воротам.

    В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает девятое место (82 очка), а «Ванкувер» — 14-е (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Монтур — 7 (Чимера), 2:26 — 1:0. Чимера — 3 (Келли), 33:44 — 2:0. Монтур — 8 (бол., Ритчи, Каше), 59:17 — 3:0.Вратари: Гибсон — Маркстрем (57:33 — 58:41).Штраф: 4 — 22.Броски: 37 (12+14+11) — 32 (9+12+11).
    «Анахайм» — «Ванкувер» 3:0

    «Вегас» — «Нью-Джерси» 3:8

    «Нью-Джерси Дэвилз» одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» в выездном матче — 8:3 (2:0, 2:2, 4:1).

    В составе «Дэвилз» дублем отметился Блейк Коулман. По шайбе на свой счет записали Нико Хишир, Трэвис Зэйджак, Стефан Ноэсен, Михаэль Грабнер, Кайл Палмьери и Тейлор Холл.

    У «Вегаса» дубль в активе Эрика Хаулы, также отличился Колин Миллер.

    «Вегас» занимает второе место в Западной конференции (95 очков). «Нью-Джерси» идет седьмым на Востоке (80 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Нью-Джерси» — 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)
    Голы: Коулман — 8 (мен., Гиббонс), 6:23 — 0:1. Хишир — 15 (Сиверсон, Ватанен), 8:10 — 0:2. Зэйджак — 11 (Грабнер, Батчер), 21:55 — 0:3. Ноесен — 11 (Грин), 22:31 — 0:4. Хаула — 26 (бол., Миллер, Шмидт), 31:08 — 1:4. Миллер — 9, 38:55 — 2:4. Коулман — 9, 42:04 — 2:5. Грабнер — 26 (Хишир, Гиббонс), 47:02 — 2:6. Палмиери — 19 (бол., Марун, Холл), 50:21 — 2:7. Холл — 31 (Бойл), 54:31 — 2:8. Хаула — 27 (бол., Перрон, Татар), 59:32 — 3:8.Вратари: Флери (Лагас, 22:31) — Кинкейд.Штраф: 4 — 10.Броски: 42 (13+17+12) — 28 (7+12+9).
    «Рейнджерс» и «Питтсбург» могут подарить очередной результативный поединок«Рейнджерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 марта
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