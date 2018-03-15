НХЛ. «Питтсбург» упустил возможность обойти «Вашингтон», хет-трик ван Римсдайка

«Торонто» — «Даллас» 6:5 Б
«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду победил «Даллас Старз» в серии буллитов со счетом 6:5 (2:2, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе хозяев хет-трик Джеймс ван Римсдайк, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Патрик Марло. Решающий буллит реализовал Тайлер Бозак.
За гостей отличились Джейми Бенн, Радек Факса, Тайлер Сегин, Реми Эли и Бретт Ритчи.
«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (89 очков). «Даллас» идет шестым на Западе (83 очка).
«Рейнджерс» — «Питтсбург» 4:3 ОТ
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 1:0).
В составе победителей дублем отметился Мика Зибанеджад, еще по шайбе в активе Криса Крайдера и Йеспера Фаста. На счету российского форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича результативная передача.
У «Пингвинз» голевые броски выполнили Брайан Раст, Райли Шихэн и Карл Хагелин.
Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев отразил 37 бросков по воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимают 11-е место (71 очко), а «Питтсбург» — пятое (85 очков).
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 3:4 ОТ
«Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).
В составе «Шаркс» лучшим стал Томаш Гертл, забросивший две шайбы, в том числе и победную. Миккель Бедкер записал в актив две результативные передачи. Еще по одному голу оформили Логан Кутюр и Бренден Диллон.
У «Ойлерз» ассистентский дубль на свой счёт записал Коннор Макдэвид. Голами отметились Дрейк Каджула, Оскар Клефбом и Райан Ньюджент-Хопкинс.
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает13-е место (65 очков), а «Сан-Хосе» — пятое (85 очков).
«Анахайм» — «Ванкувер» 3:0
«Анахайм Дакс» на домашней арене переиграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Два гола на свой счет записал Брэндон Монтур, еще одна шайба в активе Джейсона Чимеры.
Ассистентами выступили Крис Келли, Ник Ритчи, Ондржей Каше и тот же Чимера.
Голкипер «Дакс» Джон Гибсон отразил все 32 броска по воротам.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает девятое место (82 очка), а «Ванкувер» — 14-е (59 очков).
«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:8
«Нью-Джерси Дэвилз» одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» в выездном матче — 8:3 (2:0, 2:2, 4:1).
В составе «Дэвилз» дублем отметился Блейк Коулман. По шайбе на свой счет записали Нико Хишир, Трэвис Зэйджак, Стефан Ноэсен, Михаэль Грабнер, Кайл Палмьери и Тейлор Холл.
У «Вегаса» дубль в активе Эрика Хаулы, также отличился Колин Миллер.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (95 очков). «Нью-Джерси» идет седьмым на Востоке (80 очков).