НХЛ. Девятая победа «Нэшвилла», провал «Вашингтона» и «Вегаса»

«Бостон» — «Детройт» 6:5 ОТ

«Бостон» в овертайме сломил сопротивление «Детройта» — 6:5 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 1:0).

Героем встречи стал Брэд Маршан, который забросил три шайбы (24-я, 34-я и 61-я минуты) и сделал две результативные передачи. Тори Круг оформил дубль (1, 14), автором еще одного гола стал Джейк Дебраск (1). В составе «красных крыльев» дубль в активе Энтони Манта (33, 36), по шайбе забросили Франс Нильсен (3), Майк Грин (8) и Мартин Фрк (50).

Маршан установил новый рекорд «Брюинз», забросив 11-ю шайбу в овертайме. Он превзошел достижение Дита Клэппера и Глена Мюррэя.

Голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 30 бросков из 35.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 6:5 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 1:0) Голы: 1:0 – Круг (Холден, Маршан) – 00:37 (5x5), 2:0 – Дебраск – 00:52 (5x5), 2:1 – Нильсен (Зеттерберг) – 02:16 (5x4), 2:2 – Грин (Атанасиу, Манта) – 07:53 (5x5), 3:2 – Круг (Маршан, Пастрняк) – 13:48 (5x4), 4:2 – Маршан (Круг, Пастрняк) – 23:27 (5x4), 4:3 – Манта (Грин, Бертуцци) – 32:05 (5x5), 5:3 – Маршан (Пастрняк, Нэш) – 33:18 (5x5), 5:4 – Манта (Абделкейдер, Ларкин) – 35:50 (5x5), 5:5 – Фрк (Бертуцци, Манта) – 49:46 (5x5), 6:5 – Маршан (Круг, Нэш) – 60:34 (3x3)Вратари: Худобин — Коро (Ховард, 23:27).Штраф: 17 — 15.Броски: 37 (14+10+11+2) — 35 (9+14+12+0).

«Бостон» — «Детройт» 6:5 ОТ

«Коламбус» — «Вегас» 4:1

«Коламбус» одержал победу над «Вегасом» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (1-я минута), сделавший также две результативные передачи, Зак Веренски (29), Йен Коул (30) и Пьер-Лук Дубуа (58). У проигравших отличился Эрик Хаула (22).

Панарин стал второй звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вегас» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: 1:0 – Панарин (Аткинсон, Дюбуа) – 00:16 (5x5), 1:1 – Хаула (Перрон, Так) – 21:30 (5x5), 2:1 – Веренски (Панарин, Дюбуа) – 28:01 (5x5), 3:1 – Коул (Савар, Веннберг) – 29:47 (5x5), 4:1 – Дюбуа (Панарин) – 57:39 (en)Вратари: Корписало — Флери (57:03 — 57:39).Штраф: 6 — 6.Броски: 21 (9+5+7) — 38 (19+12+7).

«Коламбус» — «Вегас» 4:1

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 6:4

«Монреаль» проиграл «Нью-Джерси» в дебютном матче Рината Валиева — 4:6 (0:4, 2:2, 2:0).

В составе «дьяволов» дубль оформил Трэвис Зейджак (19-я и 20-я минуты), по шайбе в активе Стефана Ноэсена (9), Блейка Коулмана (17), Патрика Маруна (32) и Брайана Бойла (37). У «Канадиенс» дубль на счету Якоба де ла Роуза (40, 55). Также голами отметились Брендан Галлахер (31) и Байрон Фрёзе (60).

Ринат Валиев дебютировал за канадский клуб, проведя на льду 16 минут 42 секунды. Россиянин нанес 1 бросок в створ и совершил 1 блок при нулевом показателе полезности. Форвард Никита Щербак сыграл 14 минут 27 секунд и заработал «0» по системе «плюс/минус».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Монреаль» — 6:4 (4:0, 2:2, 0:2) Голы: 1:0 – Ноэсен (Батчер, Зейджак) – 08:25 (5x5), 2:0 – Коулман (Батчер, Бойл) – 16:33 (5x5), 3:0 – Зейджак (Палмьери, Ватанен) – 18:08 (5x4), 4:0 – Зейджак (Холл, Ватанен) – 19:48 (5x4), 4:1 – Галлахер (Питри, Байрон) – 30:27 (4x4), 5:1 – Марун (Холл, Палмьери) – 31:36 (5x4), 6:1 – Бойл (Коулман) – 36:14 (5x5), 6:2 – де ла Роуз (Дано, Бенн) – 39:46 (5x5), 6:3 – де ла Роуз (Шоу, Райлли) – 54:40 (5x5), 6:4 – Фрёзе (Карр, Райлли) – 59:01 (5x5)Вратари: Кинкейд — Линдгрен (59:10).Штраф: 6 — 12.Броски: 33 (17+7+9) — 33 (5+16+12).

«Нью-Джерси» — «Монреаль» 6:4

«Рейнджерс» — «Виннипег» 0:3

Хет-трик Патрика Лайне принес «Виннипегу» победу над «Рейнджерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Финн отличился на 20-й, 32-й и 60-й минутах.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 46 секунд при нулевом показателе полезности. Форварды «Рейнджерс» Владислав Наместников (17.03) и Павел Бучневич (14:52) также завершили встречу с нулевым показателем полезности, нанеся на двоих 3 броска в створ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: 0:1 – Лайне (Штястны, Бафлин) – 19:04 (5x5), 0:2 – Лайне (Шьяро, Морроу) – 31:01 (5x5), 0:3 – Лайне (Уилер) – 59:26 (en)Вратари: Лундквист (57:00 — 59:26) — Мэйсон.Штраф: 7 — 9.Броски: 31 (9+10+12) — 34 (16+12+6).

«Рейнджерс» — «Виннипег» 0:3

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:4 ОТ

«Тампа-Бэй» перебросала «Флориду» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).

В составе «молний» дублем отличился Янни Гурд (11-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Джей Ти Миллер (13), Алекс Киллорн (37) и Брейден Пойнт (63). Никита Кучеров отметился результативной передачей.

У «пантер» хет-трик оформил Ник Бьюгстад (19, 34, 41), автором еще одного гола стал Винс Трочек (46). Российский форвард Евгений Дадонов записал на свой счет голевой пас.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 45 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 17 минут 29 секунд, нанес 2 броска в створ, сделал 2 силовых приема и заблокировал 1 бросок при показателе полезности «+3». Нападающий «Флориды» Максим Мамин отыграл 11 минут 20 секунд при нулевом показателе полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) Голы: 1:0 – Гурд (Шустр, Строльман) – 10:38 (5x5), 2:0 – Миллер (Гурд) – 12:51 (5x5), 2:1 – Бьюгстад (Экблад, Барков) – 18:23 (5x5), 3:1 – Гурд (Миллер) – 21:27 (5x5), 3:2 – Бьюгстад (Дадонов, Яндл) – 33:35 (5x5), 4:2 – Киллорн (Стэмкос, Кучеров) – 36:07 (5x5), 4:3 – Бьюгстад (Мэтисон, Барков) – 40:21 (5x5), 4:4 – Трочек (Яндл, Барков) – 45:25 (5x4), 5:4 – Пойнт (Строльман, Джонсон) – 62:49 (3x3)Вратари: Василевский — Луонго.Штраф: 9 — 5.Броски: 33 (9+12+11+1) — 49 (18+14+16+1).

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:4 ОТ

«Миннесота» — «Каролина» 6:2

«Миннесота» разгромила «Каролину» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2).

В составе «дикарей» дублем отметился Эрик Стаал (5-я и 24-я минуты), по шайбе в активе Нино Нидеррайтера (21), Зака Паризе (23), Даниэля Винника (24) и Мэтта Каллена (55). В составе «ураганов» отличились Филлип Ди Джузеппе (50) и Дерек Райан (59).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Каролина» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) Голы: 1:0 – Стаал (Сутер, Цукер) – 04:35 (5x4), 2:0 – Нидеррайтер (Спаржон, Койву) – 20:23 (5x5), 3:0 – Паризе (Койву, Спаржон) – 22:23 (5x4), 4:0 – Винник (Бродин, Дамба) – 23:36 (5x5), 5:0 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 23:51 (5x5), 5:1 – Ди Джузеппе (ван Римсдайк, Скиннер) – 49:23 (5x5), 6:1 – Каллен (Койл) – 54:46 (5x5), 6:2 – Райан (Раск, Хэнифин) – 58:19 (5x4)Вратари: Дубник — Уорд (Дарлинг, 23:36, 57:24 — 57:34).Штраф: 6 — 4.Броски: 31 (9+15+7) — 31 (11+9+11).

«Миннесота» — «Каролина» 6:2

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:0

«Нэшвилл» одержал девятую победу подряд, обыграв «Даллас», — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Голы на свой счет записали Райан Хартман (46-я минута) и Ник Бонино (60).

Российский форвард «звезд» Александр Радулов провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-1». Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 19 минут 16 секунд и сделал 3 силовых приема при нулевом показателе полезности.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: 1:0 – Хартман (Уотсон, Сиссонс) – 45:33 (5x5), 2:0 – Бонино – 59:46 (en)Вратари: Ринне — Лехтонен (58:39 — 59:12, 59:24 — 59:46).Штраф: 10 — 12.Броски: 34 (9+14+11) — 26 (9+7+10).

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:0

«Чикаго» — «Колорадо» 2:1 ОТ

«Чикаго» в овертайме дожал «Колорадо» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Блэкхоукс» отличился Эрик Густафссон (6-я минута), у гостей – Натан Маккиннон (37). Победу хозяевам принес Джонатан Тэйвз (61).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 25 бросков по воротам. Защитник Никита Задоров провел на льду 23 минуты 36 секунд, нанес 3 броска в створ, провел 4 силовых приема, а также заблокировал 3 броска при нулевом показателе полезности. Форвард Наиль Якупов отыграл 9 минут 38 секунд и нанес 2 броска в створ при нулевом показателе полезности. Нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов провел на льду 16 минут 37 секунд и заработал показатель полезности «0».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: 1:0 – Густафссон (Тэйвз, Саад) – 05:08 (5x5), 1:1 – Маккиннон (Бэрри, Ландеског) – 36:18 (5x4), 2:1 – Тэйвз (Кейн, Кит) – 60:09 (3x3)Вратари: Берубе — Варламов.Штраф: 6 — 4.Броски: 27 (12+7+7+1) — 34 (9+18+7+0).

«Чикаго» — «Колорадо» 2:1 ОТ

«Анахайм» — «Вашингтон» 4:0

«Анахайм» одержал «сухую» победу над «Вашингтоном» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Победу «Дакс» принесли Адам Хенрик (2-я минута), Хампус Линдхольм (14), Рикард Ракелль (26) и Ник Ритчи (59).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 24 минуты 38 секунд, нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Евгений Кузнецов сыграл 16 минут 57 секунд, 3 раза бросил в створ при показателе полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также покинул лед с коэффициентом «-1» (24.18).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вашингтон» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: 1:0 – Хенрик (Ракелль, Гецлаф) – 01:24 (5x4), 2:0 – Линдхольм (Мэнсон, Сильверберг) – 13:15 (5x5), 3:0 – Ракелль (Гецлаф, Мэнсон) – 25:37 (5x5), 4:0 – Ритчи (Хенрик, Биекса) – 58:34 (en)Вратари: Гибсон — Холтби.Штраф: 8 — 4.Броски: 18 (7+7+4) – 36 (7+14+15).

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com