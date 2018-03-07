НХЛ. Девятая победа «Нэшвилла», провал «Вашингтона» и «Вегаса»

«Бостон» — «Детройт» 6:5 ОТ
«Бостон» в овертайме сломил сопротивление «Детройта» — 6:5 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 1:0).
Героем встречи стал Брэд Маршан, который забросил три шайбы (24-я, 34-я и 61-я минуты) и сделал две результативные передачи. Тори Круг оформил дубль (1, 14), автором еще одного гола стал Джейк Дебраск (1). В составе «красных крыльев» дубль в активе Энтони Манта (33, 36), по шайбе забросили Франс Нильсен (3), Майк Грин (8) и Мартин Фрк (50).
Маршан установил новый рекорд «Брюинз», забросив 11-ю шайбу в овертайме. Он превзошел достижение Дита Клэппера и Глена Мюррэя.
Голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 30 бросков из 35.
«Коламбус» — «Вегас» 4:1
«Коламбус» одержал победу над «Вегасом» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (1-я минута), сделавший также две результативные передачи, Зак Веренски (29), Йен Коул (30) и Пьер-Лук Дубуа (58). У проигравших отличился Эрик Хаула (22).
Панарин стал второй звездой матча.
«Нью-Джерси» — «Монреаль» 6:4
«Монреаль» проиграл «Нью-Джерси» в дебютном матче Рината Валиева — 4:6 (0:4, 2:2, 2:0).
В составе «дьяволов» дубль оформил Трэвис Зейджак (19-я и 20-я минуты), по шайбе в активе Стефана Ноэсена (9), Блейка Коулмана (17), Патрика Маруна (32) и Брайана Бойла (37). У «Канадиенс» дубль на счету Якоба де ла Роуза (40, 55). Также голами отметились Брендан Галлахер (31) и Байрон Фрёзе (60).
Ринат Валиев дебютировал за канадский клуб, проведя на льду 16 минут 42 секунды. Россиянин нанес 1 бросок в створ и совершил 1 блок при нулевом показателе полезности. Форвард Никита Щербак сыграл 14 минут 27 секунд и заработал «0» по системе «плюс/минус».
«Рейнджерс» — «Виннипег» 0:3
Хет-трик Патрика Лайне принес «Виннипегу» победу над «Рейнджерс» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Финн отличился на 20-й, 32-й и 60-й минутах.
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 22 минуты 46 секунд при нулевом показателе полезности. Форварды «Рейнджерс» Владислав Наместников (17.03) и Павел Бучневич (14:52) также завершили встречу с нулевым показателем полезности, нанеся на двоих 3 броска в створ.
«Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:4 ОТ
«Тампа-Бэй» перебросала «Флориду» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).
В составе «молний» дублем отличился Янни Гурд (11-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Джей Ти Миллер (13), Алекс Киллорн (37) и Брейден Пойнт (63). Никита Кучеров отметился результативной передачей.
У «пантер» хет-трик оформил Ник Бьюгстад (19, 34, 41), автором еще одного гола стал Винс Трочек (46). Российский форвард Евгений Дадонов записал на свой счет голевой пас.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 45 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 17 минут 29 секунд, нанес 2 броска в створ, сделал 2 силовых приема и заблокировал 1 бросок при показателе полезности «+3». Нападающий «Флориды» Максим Мамин отыграл 11 минут 20 секунд при нулевом показателе полезности.
«Миннесота» — «Каролина» 6:2
«Миннесота» разгромила «Каролину» — 6:2 (1:0, 4:0, 1:2).
В составе «дикарей» дублем отметился Эрик Стаал (5-я и 24-я минуты), по шайбе в активе Нино Нидеррайтера (21), Зака Паризе (23), Даниэля Винника (24) и Мэтта Каллена (55). В составе «ураганов» отличились Филлип Ди Джузеппе (50) и Дерек Райан (59).
«Нэшвилл» — «Даллас» 2:0
«Нэшвилл» одержал девятую победу подряд, обыграв «Даллас», — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Голы на свой счет записали Райан Хартман (46-я минута) и Ник Бонино (60).
Российский форвард «звезд» Александр Радулов провел на льду 19 минут 47 секунд, нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-1». Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 19 минут 16 секунд и сделал 3 силовых приема при нулевом показателе полезности.
«Чикаго» — «Колорадо» 2:1 ОТ
«Чикаго» в овертайме дожал «Колорадо» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
В основное время в составе «Блэкхоукс» отличился Эрик Густафссон (6-я минута), у гостей – Натан Маккиннон (37). Победу хозяевам принес Джонатан Тэйвз (61).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 25 бросков по воротам. Защитник Никита Задоров провел на льду 23 минуты 36 секунд, нанес 3 броска в створ, провел 4 силовых приема, а также заблокировал 3 броска при нулевом показателе полезности. Форвард Наиль Якупов отыграл 9 минут 38 секунд и нанес 2 броска в створ при нулевом показателе полезности. Нападающий «Блэкхоукс» Артем Анисимов провел на льду 16 минут 37 секунд и заработал показатель полезности «0».
«Анахайм» — «Вашингтон» 4:0
«Анахайм» одержал «сухую» победу над «Вашингтоном» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Победу «Дакс» принесли Адам Хенрик (2-я минута), Хампус Линдхольм (14), Рикард Ракелль (26) и Ник Ритчи (59).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 24 минуты 38 секунд, нанес 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-2». Евгений Кузнецов сыграл 16 минут 57 секунд, 3 раза бросил в створ при показателе полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также покинул лед с коэффициентом «-1» (24.18).