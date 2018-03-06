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    Скудра: «Торпедо» подвела дисциплина, но были и вопросы к судьям

    Торпедо КХЛ Локомотив
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    Петерис Скудра
    На фото:Петерис Скудра
    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ, 0-3 в серии) во третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

    «Да, дисциплина нас сегодня подвела в конце. И, конечно, пару рикошетов не пошли в нашу сторону. Тем не менее плюс-минус равная игра.

    Конечно, в начале игры было несколько вопросов к судьям: чистое колено, высокая клюшка. В таких сериях, матчах это играет важную роль.

    Здесь у нас, конечно, это вызывает очень много вопросов. Игра быстрая, жёсткая, и понятно, что где-то ошибки есть. Тем не менее удаление в конце основного времени нас сегодня подвело.

    Быстрая реализация большинства "Локомотива"? Тут агрессивная игра противника, броски, два рикошета – два гола.

    Я бы не сказал, что мы где-то недоработали. Такие моменты бывают. Тут здорово сыграл "Локомотив" на рикошетах.

    Ротация по сравнению с прошлой игрой? Увы, пришлось сделать некоторые изменения. Отсутствие некоторых игроков на площадке? Даниил Веряев выходил чуть меньше.

    Игра была в неравных составах, поэтому, так получается, если где-то пересидишь, то уже тяжело», — передаёт слова Скудры «Чемпионат».

    Сумеет ли «Торпедо» размочить счет в серии с «Локомотивом»?«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 6 марта
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