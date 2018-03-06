Скудра: «Торпедо» подвела дисциплина, но были и вопросы к судьям

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал поражение в матче с(2:3 ОТ, 0-3 в серии) во третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина.

«Да, дисциплина нас сегодня подвела в конце. И, конечно, пару рикошетов не пошли в нашу сторону. Тем не менее плюс-минус равная игра.

Конечно, в начале игры было несколько вопросов к судьям: чистое колено, высокая клюшка. В таких сериях, матчах это играет важную роль.

Здесь у нас, конечно, это вызывает очень много вопросов. Игра быстрая, жёсткая, и понятно, что где-то ошибки есть. Тем не менее удаление в конце основного времени нас сегодня подвело.

Быстрая реализация большинства "Локомотива"? Тут агрессивная игра противника, броски, два рикошета – два гола.

Я бы не сказал, что мы где-то недоработали. Такие моменты бывают. Тут здорово сыграл "Локомотив" на рикошетах.

Ротация по сравнению с прошлой игрой? Увы, пришлось сделать некоторые изменения. Отсутствие некоторых игроков на площадке? Даниил Веряев выходил чуть меньше.

Игра была в неравных составах, поэтому, так получается, если где-то пересидишь, то уже тяжело», — передаёт слова Скудры «Чемпионат».