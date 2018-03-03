«Сочи» одержал победу в первом матче серии с «Йокеритом»

Заброшенными шайбами среди подопечных Сергей Зубова отметились Эрик О`Делл, Шон Коллинз и Джонатон Блум.
В составе финского клуба голы на свой счёт сумели записать Олли Палола и Ессе Йоэнсуу.
Черноморский клуб одержал первую в истории победу в розыгрыше Кубка Гагарина. Ранее ХК «Сочи» потерпел поражение в сериях плей-офф с ЦСКА (0-4) и московским «Динамо» (0-4).
КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала.
«Йокерит» (Хельсинки) – «Сочи» – 2:3 2ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: О`Делл – 1 (Падакин, Мамкин), 3:56 – 0:1. Палола – 1 (бол., Регин, Гилрой), 13:20 – 1:1. Йоэнсуу – 1 (бол., Гилрой, Йормакка), 17:43 – 2:1. Коллинс – 1 (Шмелев, Лугин), 31:41 – 2:2. Блум – 1, 82:28 – 2:3.Вратари: Запольски – Барулин.Броски: 54 (14+10+13+17) – 40 (10+13+10+7).Штраф: 33 – 22.