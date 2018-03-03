Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сочи» одержал победу в первом матче серии с «Йокеритом»

    КХЛ Йокерит Сочи
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Финский «Йокерит» потерпел поражение от ХК «Сочи» (2:3 ОТ) во втором овертайме первого матча серии плей-офф КХЛ.

    Заброшенными шайбами среди подопечных Сергей Зубова отметились Эрик О`Делл, Шон Коллинз и Джонатон Блум.

    В составе финского клуба голы на свой счёт сумели записать Олли Палола и Ессе Йоэнсуу.

    Черноморский клуб одержал первую в истории победу в розыгрыше Кубка Гагарина. Ранее ХК «Сочи» потерпел поражение в сериях плей-офф с ЦСКА (0-4) и московским «Динамо» (0-4).

    КХЛ. Западная конференция. 1/4 финала.
    «Йокерит» (Хельсинки) – «Сочи» – 2:3 2ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: О`Делл – 1 (Падакин, Мамкин), 3:56 – 0:1. Палола – 1 (бол., Регин, Гилрой), 13:20 – 1:1. Йоэнсуу – 1 (бол., Гилрой, Йормакка), 17:43 – 2:1. Коллинс – 1 (Шмелев, Лугин), 31:41 – 2:2. Блум – 1, 82:28 – 2:3.Вратари: Запольски – Барулин.Броски: 54 (14+10+13+17) – 40 (10+13+10+7).Штраф: 33 – 22.
    «Йокерит» прервет серию неудач в играх с «Сочи»«Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    •
  • КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля
    •
  • 01/03
    • Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ
  • 27/02
    • «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва
  • 27/02
    • СКА уступил «Йокериту»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Сборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто
    Подробный разбор
  • Знарку лучше уйти из сборной победителем
  • Изучаем противоречивые мнения о дальнейшей судьбе хоккейной сборной России и ее наставника
    •
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сократит ли ЦСКА отставание от лидеров?
  • ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта
  • 1,78
    •
  • Дзюба вернет победы «Арсеналу»
  • «Арсенал» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 марта
  • 6,50
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 00:30
    • «Тампа-Бэй» по буллитам одолела «Филадельфию»
  • 19:40
    • «Локомотив» начал с победы серию плей-офф с «Торпедо»
  • «Сан-Хосе» и «Коламбус» не должны забросить много шайб
  • «Сан-Хосе» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 марта
    • 1,87Завтра в 05:00
  • 11:50
    • Зарипов не участвует в тренировке «Ак Барса» перед стартом плей-офф КХЛ
  • 11:34
    • Миронов: Есть такая штука в НХЛ – русский фактор, лично на себе ощутил
  • 11:22
    • «Колорадо» выставил Миронова на драфт отказов
  • 11:00
    • «Сибирь» продлила контракты с Красиковым и Алексеевым
  • 09:53
    • Кучеров может вернуться на лед 3 марта
  • НХЛ. Две передачи Дадонова, шайба Бучневича, поражение Бобровского
  • Результаты матчей «регулярки» НХЛ 3 марта
    • Вчера в 09:16
  • 08:35
    • Квартальнов продлил контракт с «Локомотивом»
  • «Автомобилист» — «Магнитка». Подарят ли соперники результативный матч?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 1,99Сегодня в 16:00
  • «Салават» даже без Скривенса фаворит в матче с «Авангардом»
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 4 марта
    • 2,27Сегодня в 14:30
  • 03/03
    • Кожевников не верит в способность «Северстали» пройти СКА
  • 02/03
    • Миронов может вернуться в КХЛ
  • «Йокерит» прервет серию неудач в играх с «Сочи»
  • «Йокерит» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 3 марта
    • 1,6503/03/2018 в 17:00
  • 02/03
    • Решение о дальнейшей судьбе «Лады» будет принято до 30 марта
  • НХЛ. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Даллас», «Бостон» «уничтожил» «Питтсбург»
  • Обзор матчей «регулярки» НХЛ 2 марта
    • 02/03/2018 в 10:10
  • 02/03
    • Малкин — вторая звезда февраля в НХЛ
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс», СКА дожал «Северсталь»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    • 02/03/2018 в 00:05
  • 01/03
    • «Слован» одолел минское «Динамо»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон