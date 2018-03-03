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    Миронов: Есть такая штука в НХЛ – русский фактор, лично на себе ощутил

    Колорадо Эвеланш НХЛ КХЛ Динамо
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    Андрей Миронов
    На фото:Андрей Миронов
    Защитник «Колорадо» Андрей Миронов заявил, что не видит смысла оставаться в Северной Америке.

    Ранее стало известно, что «Эвеланш» выставили россиянина на драфт отказов.

    «Меня подняли наверх. Я тренировался с командой, оставался один после занятий. Я работал даже в зале во время матча, крутил велосипед. Я постоянно был в тонусе. Но меня не видят в составе или я не подхожу тренеру. По игре или стилю. Сказать трудно. Меня вызывали в НХЛ два-три раза. Но на лед не выпускали, отправляя в АХЛ со словами: "У тебя все отлично. Ты – игрок основного состава. Но нуждаешься в практике в фарме".

    Ломаются три основных защитника. Но меня все равно не ставят. Я не уверен, что дали бы играть, даже если сломались бы все шестеро. Я разговаривал со своим агентом Дэном Мильштейном, который постоянно звонил руководству клуба и давил на них, чтобы меня вернули в основной состав. Я говорил и с тренером Джаредом Беднаром, даже с генменеджером Джо Сакиком. У нас состоялись общие встречи. Там сказали, что я – первый на подъем из АХЛ. Я буду играть при первой же возможности. Но это были только слова.

    Есть такая штука как русский фактор – то, как к россиянам относятся в североамериканских клубах. И я это лично на себе ощутил.

    Моя игра, мой хоккей, а может, и я сам как человек – это не нравится кому-то из тренеров. Или не устраиваю генменеджера. И это нормально. Каждому мил не будешь. В глазах одних ты – идеал, а для других – глина под ногами.

    Обидно за то, что тебя долгое время зовут в клуб, торопят с расторжением контракта в "Динамо". Обещают в глаза: "Ты будешь у нас играть. Мы тебя видим". Начинаешь сезон, и тебе говорят: "Ты все равно у нас в составе". Становишься лучшим по тестам, по физике. Но все равно сидишь.

    Поначалу я понимал: да, у меня идет адаптация. Нужно привыкнуть к лиге, выучить язык. Потом я начал играть, время на льду росло. Каждый матч разбирал с тренером по защитникам. Мне говорили: "Ты прогрессируешь, у тебя идет рост". Однажды тренер сказал: "Ты очень хорош: будешь играть еще больше". Назавтра меня на месяц отправили в АХЛ. Затем подняли наверх. Я вышел на матч с "Айлендерс". Мы победили 6:1, вынесли их в одну калитку. Меня снова на месяц отправили в АХЛ. А потом, когда "Колорадо" выиграл 10 матчей подряд, мне сказали: "Мы не можем менять победный состав". Но меня ведь не ставили и потом, когда в восьми матчах были только две победы. У меня вопрос: "Как вы можете меня видеть в основном составе? Что должно произойти?!"

    Я не хочу играть в этой лиге. Это не тот уровень хоккея, который мне нужен. Я считаю, что АХЛ намного ниже уровнем, чем КХЛ. И по пониманию игры, и по тактике. Да, может, тут выше скорости. Но в КХЛ выступают опытные мужики, а в АХЛ – молодые ребята, которым нужно пробиваться наверх. Но это не тот уровень. Критики могут утверждать обратное, Но я разницу между лигами понял на своей шкуре, – сказал Миронов в интервью "Советскому спорту".

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