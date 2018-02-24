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    НХЛ. Победы «Питтсбурга» и «Вегаса», апсет «Сент-Луиса»

    Подробности матчей «регулярки» НХЛ 24 февраля

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Миннесота Уайлд Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Виннипег Джетс Чикаго Блэкхоукс Сан-Хосе Шаркс
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    Хоккеисты «Питтсбурга»
    Хоккеисты «Питтсбурга»
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Каролину», «Рейнджерс» с Георгиевым проиграли «Миннесоте».

    «Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4

    «Рейнджерс» на своем льду уступили «Миннесоте» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

    У «Уайлд» шайбы забросили Микаэль Гранлунд (17-я и 50-я минуты) и Эрик Стаал (19, 41), у хозяев гол на счету Йеспера Фаста (23).

    Российский вратарь Александр Георгиев провел вторую игру за «Рейнджерс» и отразил 33 броска. Нападающий Павел Бучневич отыграл 15 минут 28 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» – «Миннесота» – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
    Голы: 0:1 – Гранлунд (Стаал) – 16:06 (5x5), 0:2 – Стаал (Паризе, Гранлунд) – 18:43 (5x5), 1:2 – Фаст (Миллер) – 22:41 (5x5), 1:3 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 40:52 (5x4), 1:4 – Гранлунд (Цукер, Стаал) – 49:22 (5x5)Вратари: Георгиев – Дубник.Штраф: 2 – 2.Броски: 23 (6+6+11) – 37 (8+14+15).
    «Рейнджерс» — «Миннесота» 1:4

    «Каролина» — «Питтсбург» 1:6

    «Питтсбург» на выезде нанес поражение «Каролине» — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).

    В составе «Пингвинз» дубль сделал Фил Кессел (27-я и 29-я минуты), по шайбе забросили Джейк Гюнцель (14), Олли Мяяття (21), Сидни Кросби (50) и Евгений Малкин (53). Также Малкин отдал две результативные передачи.

    У «Харрикейнз» отличился Теуво Терявяйнен (23).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Питтсбург» — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
    Голы: 0:1 – Гюнцель (Кессел) – 13:36 (5x5), 0:2 – Мяяття (Малкин) – 20:46 (5x5), 1:2 – Терявяйнен (Линдхольм, Ахо) – 22:05 (5x5), 1:3 – Кессел (Гюнцель, Дюмулин) – 26:11 (5x5), 1:4 – Кессел (Шихэн, Гюнцель) – 28:25 (5x5), 1:5 – Кросби (Летанг, Малкин) – 49:12 (5x4), 1:6 – Малкин (Астон-Риз) – 52:42 (5x5)Вратари: Уорд — Мюррей.Штраф: 14 — 6.Броски: 28 (6+15+7) — 39 (11+16+12).
    «Каролина» — «Питтсбург» 1:6

    «Сент-Луис» — «Виннипег» 0:4

    «Виннипег» на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

    Победу «Джетс» принесли Ник Петан (11-я минута), Блейк Уилер (11), Кайл Коннор (19) и Патрик Лайне (27).

    Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провел на льду 20 минут 43 секунды и нанес два броска по воротам, Иван Барбашев за 12 минут 54 секунды не нанес ни одного броска.

    Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности «+1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» – «Виннипег» – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
    Голы: 0:1 – Петан (Рослович) – 10:04 (5x5), 0:2 – Уилер (Коннор) – 10:48 (5x5), 0:3 – Коннор (Уилер, Бафлин) – 18:31 (5x4), 0:4 – Лайне (Элерс, Копп) – 26:04 (5x5)Вратари: Аллен – Хеллебайк.Штраф: 12 – 10.Броски: 34 (14+5+15) – 23 (11+5+7).
    «Сент-Луис» — «Виннипег» 0:4

    «Чикаго» — «Сан-Хосе» 3:1

    Шайба Артема Анисимова помогла «Чикаго» переиграть «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

    У «Блэкхоукс» голы забили Ян Рутта (26-я минута), Ник Шмальц (43) и Анисимов (60), у гостей на 53-й минуте отличился Тимо Мейер.

    Анисимов провел на площадке 17 минут 38 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Рутта (Дюклер, Шмальц) – 25:46 (5x5), 2:0 – Шмальц (Дюклер) – 42:01 (5x5), 2:1 – Майер (Бёрнс, Павелски) – 52:09 (5x5), 3:1 – Анисимов (Юрчо, Рутта) – 59:29 (en)Вратари: Берубе — Джонс (58:21 — 59:29).Штраф: 2 — 4.Броски: 36 (11+13+12) — 43 (15+10+18).
    «Чикаго» — «Сан-Хосе» 3:1

    «Вегас» — «Ванкувер» 6:3

    «Вегас» перебросал «Ванкуверу» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1).

    У «рыцарей» забивали Томаш Гика (3-я минута), Вильям Карлссон (15, 26), Джонатан Маршессо (27), Томаш Носек (39) и Дэвид Перрон (59). В составе «Кэнакс» шайбы забросили Свен Берчи (12), Томас Ванек (14) и Даниэль Седин (45).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Ванкувер» — 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)
    Голы: 1:0 – Гика (Энгелланд, Карпентер) – 02:29 (5x5), 1:1 – Берчи (Ганье) – 11:30 (5x5), 1:2 – Ванек (Седин, Седин) – 13:48, 2:2 – Карлссон (Смит, Макнэбб) – 14:39 (5x5), 3:2 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 25:36 (5x5), 4:2 – Маршессо (Смит, Так) – 26:39 (5x4), 5:2 – Носек (Перрон) – 38:58 (5x5), 5:3 – Седин (Эдлер, Бёзер) – 44:28 (5x4), 6:3 – Перрон – 58:09 (5x5)Вратари: Флери — Нильссон.Штраф: 6 — 4.Броски: 33 (10+15+8) — 33 (16+6+11).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
    «Питтсбург» едет за второй в сезоне победой над «Каролиной»«Каролина» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля
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