Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Адмирал» закрыл долги по зарплате перед командой

    Адмирал КХЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Адмирала»
    На фото:Хоккеисты «Адмирала»
    В пятницу, 9 февраля, руководство «Адмирала» ликвидировало задолженность по зарплате перед командой, которая составляла несколько месяцев.

    Об этом рассказал президент клуба Заирбек Юсупов.

    «Сегодня мы, как и обещали два месяца назад, закрыли долги по зарплате перед действующими игроками и персоналом команды.

    При этом, понимая, что парни очень долго ждали этих денег, терпели, мы приняли решение досрочно выплатить зарплату за январь всем тем, кто остался с нами, поверил нам, и хочет играть в обновленном клубе», — цитирует Юсупова пресс-служба «Адмирала».

    Разин назвал причину ухода из «Адмирала»

    «Да, нам выплатили долги за прошлый календарный год, плюс за январь. Клуб ничего не должен на сегодняшний день игрокам по зарплате. Руководство клуба сдержало свои обещания, и это не может не радовать.

    17 декабря прошлого года Заирбек Камильевич еще во время первого знакомства с командой заверил нас, что через два месяца разберется с долгами по зарплате, и свое слово сдержал. Мы рады, что все разрешилось хорошо. Продолжаем работать, смотрим в будущее с оптимизмом», — подтвердил капитан команды Самвел Мнацян.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Ральф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр Овечкин и Сидни Кросби Квебекское чудо, ванкуверский позор и еще четыре матча России с КанадойРоссийско-канадское противостояние в 21 веке Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Новый рекорд «Вегаса», Ягр покинул НХЛ, Малкин – лучший игрок месяца
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Ювентус» гостит во Флоренции
  • Прогнозы и ставки на футбол 9 февраля
  • 10,21
    •
  • Зидан-дрессировщик и ставка против статистики
  • «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании 10 февраля
  • 1,73
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 13:00
    • «Тампа» выведет из обращения номер Лекавалье
  • 12:36
    • Руководство «Рейнджерс» анонсировало перестройку
  • 11:28
    • «Адмирал» расторг контракт с Антоном Волченковым
  • НХЛ. «Тампа» победила «Ванкувер», Кучеров забил впервые за 11 матчей
  • 9 февраля — большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ
    • 09:24
  • 21:33
    • «Ак Барс» победил «Сочи» в товарищеском матче
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Кто победит в битве лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
    • 1,93Завтра в 04:00
  • «Айлендерс» попробуют взять реванш у «Детройта»
  • «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
    • 2,02Завтра в 03:30
  • 08/02
    • Тренер сборной Словакии Рэмзи: Пора обыграть россиян
  • 08/02
    • Форвард «Оттавы» дисквалифицирован на десять матчей
  • НХЛ. «Бостон» приблизился к лидеру дивизиона, «Торонто» по буллитам победил «Нэшвилл»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
    • Вчера в 09:30
  • Одержит ли «Чикаго» первую в сезоне победу над «Далласом»?
  • «Чикаго» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля
    • 1,90Сегодня в 04:30
  • «Тампа-Бэй» должна обыграть «Ванкувер»
  • «Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля
    • 1,67Сегодня в 03:30
  • НХЛ. Победный гол Куликова, два очка Малкина, передачи Овечкина и Кузнецова
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
    • 07/02/2018 в 09:12
  • 06/02
    • Фетисов: КХЛ нужны равные возможности, а не жирующие клубы-олигархи
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
  • «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»
    • 1,6308/02/2018 в 06:30
  • «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»
  • «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
    • 1,8608/02/2018 в 04:00
  • Прервет ли «Торонто» серию побед «Нэшвилла»?
  • «Торонто» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля
    • 1,9108/02/2018 в 03:30
  • НХЛ. «Эдмонтон» победил «Тампу-Бэй». «Торонто» забросил 7 шайб «Анахайму»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
    • 06/02/2018 в 09:21
  • 05/02
    • Малкин стал первой звездой недели в НХЛ
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля
    • 1,9307/02/2018 в 05:00
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон