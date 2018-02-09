«Адмирал» закрыл долги по зарплате перед командой

В пятницу, 9 февраля, руководство «Адмирала» ликвидировало задолженность по зарплате перед командой, которая составляла несколько месяцев.

Об этом рассказал президент клуба Заирбек Юсупов.

«Сегодня мы, как и обещали два месяца назад, закрыли долги по зарплате перед действующими игроками и персоналом команды.

При этом, понимая, что парни очень долго ждали этих денег, терпели, мы приняли решение досрочно выплатить зарплату за январь всем тем, кто остался с нами, поверил нам, и хочет играть в обновленном клубе», — цитирует Юсупова пресс-служба «Адмирала».

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«Да, нам выплатили долги за прошлый календарный год, плюс за январь. Клуб ничего не должен на сегодняшний день игрокам по зарплате. Руководство клуба сдержало свои обещания, и это не может не радовать.

17 декабря прошлого года Заирбек Камильевич еще во время первого знакомства с командой заверил нас, что через два месяца разберется с долгами по зарплате, и свое слово сдержал. Мы рады, что все разрешилось хорошо. Продолжаем работать, смотрим в будущее с оптимизмом», — подтвердил капитан команды Самвел Мнацян.