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    «Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»

    НХЛ Филадельфия Флайерз Оттава Сенаторз
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    «Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» потерпели домашнее поражение по буллитам от «Оттавы Сенаторз» — 3:4 Б.

    В составе победителей отличились Мэтт Дюшейн, Дерек Брассар и Крис Ди Доменико. Единственный буллит реализовал Майк Хоффман.

    За «Оттаву» шайбы забросили Шон Кутюрье, Клод Жиру и Нолан Патрик.

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 17 секунд, не набрал очков и завершил матч с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Оттава» — 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Дюшен — 12 (Хоффман, Уайт), 10:53 — 0:1. Брассар — 13 (Сиси, Дзингел), 11:32 — 0:2. Кутюрье — 27 (Гудас, Конекны), 23:53 — 1:2. Дидоменико — 4 (Дзингел), 33:02 — 1:3. Жиру — 16 (Мэннинг, Конекны), 54:15 — 2:3. Патрик — 5 (Гостисбеер, Конекны), 59:57 — 3:3.Победный буллит: Хоффман.Вратари: Лион (Нойвирт, 40:00, 58:37 — 59:57) — Андерсон.Броски: 36 (8+12+16+0) — 29 (10+13+3+3).Штраф: 10 — 12.
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