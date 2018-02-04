«Оттава» по буллитам обыграла «Филадельфию»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 24 минуты 17 секунд, не набрал очков и завершил матч с показателем полезности «-1».

За «Оттаву» шайбы забросили Шон Кутюрье, Клод Жиру и Нолан Патрик.

В составе победителей отличились Мэтт Дюшейн, Дерек Брассар и Крис Ди Доменико . Единственный буллит реализовал Майк Хоффман .

В матче регулярного чемпионата НХЛпотерпели домашнее поражение по буллитам от— 3:4 Б.

«Филадельфия» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля

«Филадельфия» может прервать серию неудач в игре с «Оттавой»

«Филадельфия» может прервать серию неудач в игре с «Оттавой» «Филадельфия» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 февраля

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