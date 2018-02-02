НХЛ. Шайба Задорова, 42 сэйва Василевского, рекордная победа «Вегаса»

«Баффало» — «Флорида» 2:4
«Баффало» уступил «Флориде» со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).
Победу «Пантерз» принесли Кейт Яндл (12-я минута), Майк Мэтисон (15), Денис Мальгин (19) и Колтон Севьюр (58). Нападающий Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 5 секунд.
У «Сэйбрз» голы забили Райан О'Райлли (8) и Земгус Гиргенсонс (21). Защитник Виктор Антипин отыграл 13 минут 13 секунд.
«Бостон» — «Сент-Луис» 3:1
«Бостон» на своем льду переиграл «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
В составе «Брюинз» отличились Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэйкс (60). За «Блюз» гол забил Джейден Шварц (59), а одним из ассистентов стал Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал.
Эта победа стала для «Бостона» шестой в последних семи матчах.
«Медведи» продлили серию с набранными очками до 19 матчей, когда ворота клуба защищал финский вратарь Туукка Раск. За это время «Брюинз» одержали 17 побед и потерпели два поражения за пределами основного времени. В последний раз «Бостон» с Раском оставался без очков 27 ноября 2017 года — в игре с «Эдмонтоном» (2:4).
«Каролина» — «Монреаль» 2:0
«Каролина» взяла верх над «Монреалем» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Авторами точных бросков стали Бретт Песке (23-я минута) и Брок Макгинн (55).
Вратарь «Харрикейнз» Кэм Уорд оформил «шатаут», отразив 27 бросков.
«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 4:3
«Нью-Джерси» победил «Филадельфию» — 4:3 (2:2, 0:1, 2:0).
В составе «дьяволов» отличились Кайл Палмьери (4-я минута), Дрю Стэффорд (14), Деймон Сиверсон (52) и Нико Хишир (59). За «летчиков» голы забили Клод Жиру (7), Уэйн Симмондс (16) и Шейн Гостисбер (28).
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 28 секунд.
«Оттава» — «Анахайм» 2:1 ОТ
«Оттава» в овертайме дожала «Анахайм», прервав свою серию из 6 поражений, — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
На гол Бобби Райана (на 45-й минуте) «Дакс» ответили шайбой Райана Кеслера (60). Победу «сенаторам» принес Эрик Карлссон, отличившийся на первой минуте овертайма.
«Рейнджерс» — «Торонто» 0:4
«Торонто» «всухую» разгромил «Рейнджерс» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
Заброшенными шайбами отметились Джастин Холл (9-я минута), Джеймс ван Римсдайк (16), Патрик Марло (21) и Зак Хайман (24).
Для Холла эта шайба стала второй во втором матче в лиге. Это первый подобный случай в истории «Мэйпл Лифс» и шестой случай в истории всей НХЛ. Последним защитником, которому удавалось забросить по разу в первых двух матчах в лиге, был Алекс Грант (сезон-2013/14, «Анахайм»).
Голкипер «Мэйпл Лифс» Кертис Макэлинни отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Никита Зайцев провел на льду 24 минуты 19 секунд.
«Виннипег» — «Вегас» 2:3 ОТ
«Виннипег» в овертайме уступил «Вегасу» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).
В основное время в составе «рыцарей» отличились Райлли Смит (33-я минута) и Эрик Хаула (39). За «Джетс» голы забили Йоэль Армиа (16) и Кайл Коннор (58). Победу «Голден Найтс» принес точный бросок Дэвида Перрона на 4-й минуте овертайма.
Эта победа стала для «Вегаса» четвертой в последних пяти матчах.
«Голден Найтс» на 3 очка оторвались от «Джетс» и стали единоличными лидерами Западной конференции. Кроме того, «Вегас» установил рекорд лиги по количеству побед в дебютном сезоне — 34. Для этого команде потребовалось всего 50 матчей. В сезоне-1993/94 новички лиги «Анахайм» и «Флорида» одержали по 33 победы, однако для этого им потребовалось 84 игры.
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:0
«Лос-Анджелес» крупно уступил «Нэшвиллу» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1).
Заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит (11-я минута), Филип Форсберг (17), Калле Ернкрок (18), Колтон Сиссонс (32) и Виктор Арвидссон (50).
Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 1 силовым приемом и 1 блок-шотом.
«Аризона» — «Даллас» 1:4
«Даллас» в гостях перебросал «Аризону» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).
На гол Кевина Коннотона на 5-й минуте «Старз» ответили шайбами Девина Шора (24), Тайлера Сегина (26), Маттиаса Янмарка (34) и Эсы Линделля (59).
Нападающий «звезд» Александр Радулов провел на льду 22 минуты 13 секунд.
«Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:7
«Тампа-Бэй» обыграла «Калгари», уступая со счетом 2:4, — 7:4 (1:1, 2:3, 4:0).
В составе «Лайтнинг» по дублю оформил Алекс Киллорн (23-я и 41-я минуты) и Кори Конакер (46, 49), по одному голу забили Брэйдон Коберн (24), Мэттью Пека (35) и Стивен Стэмкос (47). У «Флэймз» отличились Майкл Ферланд (8), Микаэль Баклунд (24), Шон Монахан (26) и Мэтт Стэйджан (35).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска и одержал 30-ю победу в этом сезоне, став первым голкипером, который сумел добраться до этой отметки. У ближайших преследователей Коннора Хеллебайка («Виннипег») и Брэйдена Холтби («Вашингтон») по 26 побед в активе.
Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.
Это поражение стало для «Флэймз» шестым подряд.
«Эдмонтон» — «Колорадо» 3:4 ОТ
«Эдмонтон» в овертайме уступил «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1).
В основное время в составе «Эвеланш» отличились Никита Задоров (24-я минута), Самуэль Жирар (28) и Блейк Комо (40). У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид (30, 60), еще один гол в активе Дрейка Каджулы (47).
Победу «лавинам» принес точный бросок Джей Ти Комфера на 3-й минуте овертайма.
«Ванкувер» — «Чикаго» 4:2
«Ванкувер» нанес поражение «Чикаго» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
У «Кэнакс» отличились Брендан Гонс (26-я минута), Бо Хорват (30), Даниэль Седин (43) и Брендан Гонс (58). В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Ник Шмальц (16) и Алекс Дебринкэт (51).
Нападающий «ястребов» Артем Анисимов провел на льду 13 минут 18 секунд.