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    НХЛ. Шайба Задорова, 42 сэйва Василевского, рекордная победа «Вегаса»

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля

    НХЛ Баффало Сэйбрз Флорида Пантерз Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз Каролина Харрикейнз Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Филадельфия Флайерз Оттава Сенаторз Анахайм Дакс Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз Лос-Анджелес Кингз Аризона Койотс Даллас Старз Калгари Флэймз Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс Чикаго Блэкхоукс
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    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    «Вегас» победил «Виннипег» и вышел на чистое 1-е место на «Западе», «Тампа» обыграла «Калгари», уступая по ходу встречи 2:4.

    «Баффало» — «Флорида» 2:4

    «Баффало» уступил «Флориде» со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).

    Победу «Пантерз» принесли Кейт Яндл (12-я минута), Майк Мэтисон (15), Денис Мальгин (19) и Колтон Севьюр (58). Нападающий Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 5 секунд.

    У «Сэйбрз» голы забили Райан О'Райлли (8) и Земгус Гиргенсонс (21). Защитник Виктор Антипин отыграл 13 минут 13 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Флорида» — 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – О'Райлли (Райнхарт, Окпосо) – 07:02 (5x5), 1:1 – Яндл (Барков, Трочек) – 11:06 (5x3), 1:2 – Мэтисон (Бьюгстад) – 14:29 (5x4), 1:3 – Мальгин (Яндл, Юбердо) – 18:11 (5x5), 2:3 – Гиргенсонс (Ларссон) – 20:32 (4x5), 2:4 – Севьюр (Макканн, Яндл) – 57:36 (5x5)Вратари: Джонсон — Сятери.Штраф: 47 — 35.Броски: 32 (11+12+9) — 32 (16+7+9).
    «Баффало» — «Флорида» 2:4

    «Бостон» — «Сент-Луис» 3:1

    «Бостон» на своем льду переиграл «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

    В составе «Брюинз» отличились Давид Крейчи (13-я минута), Патрис Бержерон (50) и Дэвид Бэйкс (60). За «Блюз» гол забил Джейден Шварц (59), а одним из ассистентов стал Владимир Тарасенко. Российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал.

    Эта победа стала для «Бостона» шестой в последних семи матчах.

    «Медведи» продлили серию с набранными очками до 19 матчей, когда ворота клуба защищал финский вратарь Туукка Раск. За это время «Брюинз» одержали 17 побед и потерпели два поражения за пределами основного времени. В последний раз «Бостон» с Раском оставался без очков 27 ноября 2017 года — в игре с «Эдмонтоном» (2:4).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: 1:0 – Крейчи (Дебраск, Спунер) – 12:32 (5x5), 2:0 – Бержерон (Пастрняк, Спунер) – 49:05 (5x4), 2:1 – Шварц (Шенн, Тарасенко) – 58:28 (6x5), 3:1 – Бэйкс – 59:59 (en)Вратари: Раск — Аллен (57:35 — 58:28, 58:49).Штраф: 4 — 4.Броски: 46 (9+22+15) — 33 (14+6+13).
    «Бостон» — «Сент-Луис» 3:1

    «Каролина» — «Монреаль» 2:0

    «Каролина» взяла верх над «Монреалем» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

    Авторами точных бросков стали Бретт Песке (23-я минута) и Брок Макгинн (55).

    Вратарь «Харрикейнз» Кэм Уорд оформил «шатаут», отразив 27 бросков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Монреаль» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Песке (Линдхольм, Крюгер) – 22:43 (5x5), 2:0 – Макгинн (Уильямс, Раск) – 54:51 (5x5)Вратари: Уорд — Прайс.Штраф: 2 — 6.Броски: 30 (7+11+12) — 27 (7+12+8).
    «Каролина» — «Монреаль» 2:0

    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 4:3

    «Нью-Джерси» победил «Филадельфию» — 4:3 (2:2, 0:1, 2:0).

    В составе «дьяволов» отличились Кайл Палмьери (4-я минута), Дрю Стэффорд (14), Деймон Сиверсон (52) и Нико Хишир (59). За «летчиков» голы забили Клод Жиру (7), Уэйн Симмондс (16) и Шейн Гостисбер (28).

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 28 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)
    Голы: 1:0 – Палмьери (Заха, Холл) – 03:42 (5x4), 1:1 – Жиру (Ворачек, Симмондс) – 06:47 (5x3), 2:1 – Стэффорд (Мур, Ватанен) – 13:49 (5x4), 2:2 – Симмондс (Ворачек, Гостисбер) – 15:46 (5x4), 2:3 – Гостисбер (Фильппула, Лейер) – 27:01 (5x5), 3:3 – Сиверсон (Заха, Палмьери) – 51:00 (5x5), 4:3 – Хишир (Коулман, Лавджой) – 58:33 (5x5)Вратари: Кинкейд — Лион (58:52).Штраф: 18 — 20.Броски: 22 (6+7+9) — 25 (9+10+6).
    «Нью-Джерси» — «Филадельфия» 4:3

    «Оттава» — «Анахайм» 2:1 ОТ

    «Оттава» в овертайме дожала «Анахайм», прервав свою серию из 6 поражений, — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

    На гол Бобби Райана (на 45-й минуте) «Дакс» ответили шайбой Райана Кеслера (60). Победу «сенаторам» принес Эрик Карлссон, отличившийся на первой минуте овертайма.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Анахайм» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Райан (Хоффман, Карлссон) – 44:37 (4x3), 1:1 – Кеслер (Ракелль, Фаулер) – 59:06 (6x5), 2:1 – Карлссон (Дюшейн, Брассар) – 60:32 (4x3)Вратари: Кондон — Миллер (57:58 — 59:06).Штраф: 6 — 10.Броски: 32 (11+6+14+1) — 31 (14+4+13+0).
    «Оттава» — «Анахайм» 2:1 ОТ

    «Рейнджерс» — «Торонто» 0:4

    «Торонто» «всухую» разгромил «Рейнджерс» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

    Заброшенными шайбами отметились Джастин Холл (9-я минута), Джеймс ван Римсдайк (16), Патрик Марло (21) и Зак Хайман (24).

    Для Холла эта шайба стала второй во втором матче в лиге. Это первый подобный случай в истории «Мэйпл Лифс» и шестой случай в истории всей НХЛ. Последним защитником, которому удавалось забросить по разу в первых двух матчах в лиге, был Алекс Грант (сезон-2013/14, «Анахайм»).

    Голкипер «Мэйпл Лифс» Кертис Макэлинни отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник Никита Зайцев провел на льду 24 минуты 19 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: 0:1 – Холл (Дермотт) – 08:42 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Браун, Бозак) – 15:23 (5x5), 0:3 – Марло (Кадри) – 20:52 (5x5), 0:4 – Хайман (Нюландер, Мэттьюс) – 23:05 (5x5)Вратари: Лундквист (Павелец, 23:05) — Макэлхинни.Штраф: 2 — 6.Броски: 25 (5+7+13) — 32 (10+7+15).
    «Рейнджерс» — «Торонто» 0:4

    «Виннипег» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Виннипег» в овертайме уступил «Вегасу» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

    В основное время в составе «рыцарей» отличились Райлли Смит (33-я минута) и Эрик Хаула (39). За «Джетс» голы забили Йоэль Армиа (16) и Кайл Коннор (58). Победу «Голден Найтс» принес точный бросок Дэвида Перрона на 4-й минуте овертайма.

    Эта победа стала для «Вегаса» четвертой в последних пяти матчах.

    «Голден Найтс» на 3 очка оторвались от «Джетс» и стали единоличными лидерами Западной конференции. Кроме того, «Вегас» установил рекорд лиги по количеству побед в дебютном сезоне — 34. Для этого команде потребовалось всего 50 матчей. В сезоне-1993/94 новички лиги «Анахайм» и «Флорида» одержали по 33 победы, однако для этого им потребовалось 84 игры.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: 1:0 – Армиа (Хендрикс, Коннор) – 15:10 (5x5), 1:1 – Смит – 32:10 (4x5), 1:2 – Хаула (Перрон, Миллер) – 38:30 (5x4), 2:2 – Коннор (Армиа, Моррисси) – 57:24 (5x5), 2:3 – Перрон (Нил) – 63:57 (3x3)Вратари: Хеллебайк — Флери.Штраф: 4 — 6.Броски: 27 (13+8+4+2) — 31 (10+12+5+4).
    «Виннипег» — «Вегас» 2:3 ОТ

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:0

    «Лос-Анджелес» крупно уступил «Нэшвиллу» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1).

    Заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит (11-я минута), Филип Форсберг (17), Калле Ернкрок (18), Колтон Сиссонс (32) и Виктор Арвидссон (50).

    Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 1 силовым приемом и 1 блок-шотом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» – «Лос-Анджелес» – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Смит (Джохансен, Суббэн) – 10:02 (5x4), 2:0 – Форсберг (Фиала, Суббэн) – 16:02 (5x3), 3:0 – Ернкрок – 17:21 (5x5), 4:0 – Сиссонс (Саломяки) – 31:01 (5x5), 5:0 – Арвидссон – 49:57 (5x5)Вратари: Ринне – Куик.Штраф: 4 – 6.Броски: 36 (15+9+12) – 19 (7+8+4).
    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» 5:0

    «Аризона» — «Даллас» 1:4

    «Даллас» в гостях перебросал «Аризону» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

    На гол Кевина Коннотона на 5-й минуте «Старз» ответили шайбами Девина Шора (24), Тайлера Сегина (26), Маттиаса Янмарка (34) и Эсы Линделля (59).

    Нападающий «звезд» Александр Радулов провел на льду 22 минуты 13 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Даллас» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
    Голы: 1:0 – Коннотон (Доми, Фишер) – 04:06 (5x5), 1:1 – Шор (Спецца, Хэмьюс) – 23:00 (5x5), 1:2 – Сегин (Шор, Клингберг) – 25:21 (5x4), 1:3 – Янмарк (Факса, Пэтерин) – 33:24 (5x5), 1:4 – Линделль – 58:24 (en)Вратари: Уэджвуд (57:37 — 58:24) — Лехтонен.Штраф: 14 — 14.Броски: 18 (6+4+8) — 25 (5+17+3).
    «Аризона» — «Даллас» 1:4

    «Калгари» — «Тампа-Бэй» 4:7

    «Тампа-Бэй» обыграла «Калгари», уступая со счетом 2:4, — 7:4 (1:1, 2:3, 4:0).

    В составе «Лайтнинг» по дублю оформил Алекс Киллорн (23-я и 41-я минуты) и Кори Конакер (46, 49), по одному голу забили Брэйдон Коберн (24), Мэттью Пека (35) и Стивен Стэмкос (47). У «Флэймз» отличились Майкл Ферланд (8), Микаэль Баклунд (24), Шон Монахан (26) и Мэтт Стэйджан (35).

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 42 броска и одержал 30-ю победу в этом сезоне, став первым голкипером, который сумел добраться до этой отметки. У ближайших преследователей Коннора Хеллебайка («Виннипег») и Брэйдена Холтби («Вашингтон») по 26 побед в активе.

    Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

    Это поражение стало для «Флэймз» шестым подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари»- «Тампа-Бэй» — 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
    Голы: 1:0 – Ферланд (Баклунд, Хэмилтон) – 07:16 (5x4), 1:1 – Коберн (Пека, Шустр) – 13:34 (5x5), 1:2 – Киллорн (Гурд, Пойнт) – 22:04 (5x4), 2:2 – Баклунд (Ткачук, Хэмоник) – 23:38 (5x5), 3:2 – Монахан (Годро, Хэмилтон) – 25:25 (5x5), 4:2 – Стэйджан (Хэтэуэй, Броди) – 34:27 (5x5), 4:3 – Пека (Киллорн, Строльман) – 34:49 (5x5), 4:4 – Киллорн (Гурд) – 40:12 (5x5), 4:5 – Конакер (Пека, Киллорн) – 45:16 (5x5), 4:6 – Стэмкос (Куниц) – 46:22 (5x5), 4:7 – Конакер (Кэллахэн) – 48:26 (5x5)Вратари: Смит (Риттих, 46:22) — Василевский.Штраф: 18 — 14.Броски: 46 (14+13+19) — 31 (10+12+9).

    «Эдмонтон» — «Колорадо» 3:4 ОТ

    «Эдмонтон» в овертайме уступил «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1).

    В основное время в составе «Эвеланш» отличились Никита Задоров (24-я минута), Самуэль Жирар (28) и Блейк Комо (40). У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид (30, 60), еще один гол в активе Дрейка Каджулы (47).

    Победу «лавинам» принес точный бросок Джей Ти Комфера на 3-й минуте овертайма.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Задоров – 23:04 (5x5), 0:2 – Жирар (Рантанен, Ландеског) – 27:52 (5x4), 1:2 – Макдэвид (Драйзайтль, Каммальери) – 29:11 (5x5), 1:3 – Комо – 39:31 (4x5), 2:3 – Каджула (Строум, Беннинг) – 46:52 (5x5), 3:3 – Макдэвид (Драйзайтль, Рассел) – 59:33 (6x5), 3:4 – Комфер (Бэрри, Ландеског) – 62:28 (3x3)Вратари: Монтойя (58:38 — 59:32) — Бернье.Штраф: 2 — 6.Броски: 32 (8+12+12+0) — 31 (10+15+3+3).

    «Ванкувер» — «Чикаго» 4:2

    «Ванкувер» нанес поражение «Чикаго» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

    У «Кэнакс» отличились Брендан Гонс (26-я минута), Бо Хорват (30), Даниэль Седин (43) и Брендан Гонс (58). В составе «Блэкхоукс» шайбы забросили Ник Шмальц (16) и Алекс Дебринкэт (51).

    Нападающий «ястребов» Артем Анисимов провел на льду 13 минут 18 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Чикаго» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
    Голы: 0:1 – Шмальц (Саад, Кит) – 15:15 (5x5), 1:1 – Гонс (Стечер) – 25:33 (5x5), 2:1 – Хорват (Стечер, Эдлер) – 29:58 (5x5), 3:1 – Седин (Виртанен, Седин) – 42:55 (5x5), 3:2 – Дебринкэт (Тэйвз, Кит) – 50:19 (5x5), 4:2 – Гонс (Эрикссон, Саттер) – 57:02 (5x5)Вратари: Маркстрем — Форсберг (57:17).Штраф: 8 — 4.Броски: 21 (8+7+6) — 28 (11+7+10).
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    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
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