«Салават Юлаев» проиграл «Йокериту» по буллитам

За победителей голами отметились Никлас Йенсен, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Стив Мозес, также забросивший победный буллит.
За хозяев шайбы на свой счёт записали Захар Арзамасцев, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Линус Умарк.
Финский клуб прервал серию поражений из трех игр, у «Салавата» завершилась успешная серия их трех матчей подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Йокерит» – 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мозес — 3 (Виртанен), 9:35 — 0:1. Арзамасцев — 4 (Ткачев, Гончаров), 15:32 — 1:1. Хартикайнен — 20 (Кемппайнен, Панин), 16:36 — 2:1. Н. Йенсен — 17, 27:35 — 2:2. Майоров — 3 (Солодухин), 33:46 — 3:2. Йоэнсуу — 6 (бол., Палола, Регин), 39:57 — 3:3. Умарк — 15 (бол., Ларсен, Бурдасов), 44:06 — 4:3. Регин — 7, 53:30 — 4:4.Победный буллит: Мозес.Вратари: Налимов — Рамо (Запольски, 1:49).Броски: 26 (9+10+7+0) — 32 (7+9+12+4).Штраф: 4 — 6.