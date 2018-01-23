«Салават Юлаев» проиграл «Йокериту» по буллитам

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Уфимскийпотерпел домашнее поражение по буллитам от финского(4:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

За победителей голами отметились Никлас Йенсен, Ессе Йоэнсуу, Петер Регин и Стив Мозес, также забросивший победный буллит.

За хозяев шайбы на свой счёт записали Захар Арзамасцев, Теэму Хартикайнен, Максим Майоров и Линус Умарк.

Финский клуб прервал серию поражений из трех игр, у «Салавата» завершилась успешная серия их трех матчей подряд.