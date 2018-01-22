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    «Магнитка» дома обыграла «Куньлунь»

    КХЛ Металлург Мг Куньлунь Ред Стар
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    «Металлург» Мг
    На фото:«Металлург» Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Мэтт Эллисон, Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин.

    Единственную шайбу пекинского клуба забросил Жильбер Брюле.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» Мг (Магнитогорск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Эллисон — 19 (бол., Вольски, Коварж), 20:35 — 1:0. Брюле — 16 (Дефацио, Бек), 27:36 — 1:1. Вольски — 12, 46:51 — 2:1. Мозякин — 19 (бол., Ли, Вольски), 53:21 — 3:1. Тимкин — 11 (Кокарев), 53:50 — 4:1.Вратари: Самсонов — Хелльберг.Броски: 38 (12+13+13) — 30 (12+10+8).Штраф: 0 — 8.
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