Женская «молодёжка» вышла в полуфинал МЧМ-2018

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На фото: Фрагмент матча u18worldwomen2018.iihf.hockey

Женский молодежный чемпионат мира. 1/4 финала

В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции. Игра начнётся 12 января в 19:30 мск.

Голкипер российской команды Диана Фахрутдинова отразила 24 броска по своим воротам.

На 28-й минуте точный бросок нанесла Мария Александрова , а на 30-й минуте отличилась Дарья Белоглазова .

одержала победу над командой(2:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

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