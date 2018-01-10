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    Женская «молодёжка» вышла в полуфинал МЧМ-2018

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Финляндии Сборная Швеции
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Финляндии (2:0) в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

    На 28-й минуте точный бросок нанесла Мария Александрова, а на 30-й минуте отличилась Дарья Белоглазова.

    Голкипер российской команды Диана Фахрутдинова отразила 24 броска по своим воротам.

    В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции. Игра начнётся 12 января в 19:30 мск.

    Женский молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
    Россия — Финляндия — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
    Голы: 1:0 Александрова (Белоглазова, Проворова) 27:23, 2:0 Белоглазова (Александрова, Орлова) 29:18 (бол)Вратари: Фархутдинова — Ахола.
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