Женская «молодёжка» вышла в полуфинал МЧМ-2018

На 28-й минуте точный бросок нанесла Мария Александрова, а на 30-й минуте отличилась Дарья Белоглазова.
Голкипер российской команды Диана Фахрутдинова отразила 24 броска по своим воротам.
В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции. Игра начнётся 12 января в 19:30 мск.
Женский молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Россия — Финляндия — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: 1:0 Александрова (Белоглазова, Проворова) 27:23, 2:0 Белоглазова (Александрова, Орлова) 29:18 (бол)Вратари: Фархутдинова — Ахола.