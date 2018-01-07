Россия без медалей, США без золота, успех Канады и Швеции

Россия впервые без медалей c Брагиным

В последний раз сборная России оставалась без медалей в далеком 2010 году. С тех пор наша команда всегда поднималась на подиум, хотя до вершины и золотых медалей добралась лишь однажды – в 2011 году, в первый год работы Валерия Брагина в молодежной сборной. Затем был финал 2012 года и двухлетний перерыв без Брагина, который вернулся в команду в 2014 году.

Таким образом, чемпионат в Баффало стал четвертым подряд турниром для 61-летнего специалиста после его второго прихода в команду U-20 в качестве главного тренера. Он же стал худшим по результату. Если в 2015 и 2016 Россия играла в финалах, то в прошлом году выбыла в полуфинале, а в этом распрощалась с шансами на медали уже на стадии четвертьфинала, попав под действующих чемпионов мира из США.

Весь вопрос в том, что результаты сборной постепенно проседали в последние два сезона, также, как ее игра. Возможно, дело действительно в том, что 1998 год рождения далеко не самый удачный с точки зрения талантов в российском хоккее. Но есть и другое мнение — оборонительный стиль игры, который исповедует Брагин, все менее конкурентно способен в современном хоккее.

Конечно, при более талантливой молодежи и более сильном выступлении вратарей, результат мог быть совсем иным. Сзади подчистили, вратарь подтянул, впереди что-то забьем. Но в конечном итоге сложно не заметить, что те же Швеция, Канада и США демонстрируют более зрелищный и атакующий хоккей, нежели Россия. И заметно это стало достаточно давно. Просто на это закрывали глаза, пока был результат.

Сейчас идут разговоры о том, что Брагин может сам отказаться от продления контракта. Может быть, захочет сменить ситуацию в молодежной сборной ФХР. Так или иначе, определенные выводы после текущего чемпионата мира должны последовать.

Нелогичные США, логичная Швеция, успешная Канада

Пожалуй, обладатель золотых медалей МЧМ определялся за день до финала — в полуфинальном поединке США и Швеции. Американцы выглядели однозначно интереснее и опаснее в атаке, но вопреки логике победу отпраздновали шведы, у которых замечательно отыграл голкипер Филип Густавссон, который впоследствии был назван лучшим вратарем турнира.

Пробейся в финал США, и далеко не факт, что канадцы смогли бы прервать серию неудач в матчах со своим главным конкурентом последних лет. В определенной степени у канадцев уже выработался комплекс перед американцами. Даже матч на групповом этапе это подтвердил, когда Канада вела игру, но упустила ее в конце матча и проиграла в серии буллитов (как финал прошлого МЧМ).

США не сумели удержать чемпионский титул, хотя по всей логике должны были это сделать и считались главным фаворитом турнира. Состав у американцев был действительно отличным и не зря нападающий Кэйси Миттельштадт в итоге был назван MVP турнира.

Швеция, наоборот, подтвердила прогнозы специалистов, которые пророчили команде медали турнира. Сильный вратарь Филип Густавссон, потрясающая пара обороны Расмус Далин — Эрик Браннстрем и невероятный капитан Лиас Андерсон в атаке. Звездный костяк и сильная команда — вся логика говорила о том, что Тре-Крунур готовы прервать, наконец, серию неудач последних трех турниров, где шведы трижды выбывали на стадии полуфиналов и трижды проигрывали матч за бронзу.

Канада, в итоге, воспользовалась своим шансом. Единственный соперник, который мог победить родоначальников хоккея на этом турнире, оказался вне борьбы за золото. Так что одолеть Швецию для канадцев было не так уж сложно. В том числе ментально.

Кризис Финляндии, надежды Чехии

После двух побед на турнирах 2014 и 2016 годов у Финляндии наметился кризис. В 2016 в сборной блистало последнее звездное поколение — монстры линии атаки Себастьян Ахо, Йессе Пулюярви, Патрик Лайне и Микко Рантанен привели бело-голубых ко второму в истории золоту МЧМ, но после этого Финляндия сдулась. Два года подряд финны вовсе боролись за выживание, что стало настоящим шоком. В этом сезоне команда добралась до четвертьфинала, но проиграла в группе и США и Канаде, а затем уступив дорогу к медалям Чехии. Кризис финской молодежи продолжается. Или Финляндия просто вернулась к своему уровню после короткого взрывного периода истории?

Кто порадовал, так это чешская молодежь, которая были близка к тому, чтобы впервые с 2005 года выиграть медали для своей страны. Нападающие Мартин Нечас и Филип Задина вполне могут стать новыми чешскими звездами уже в ближайшее время, и не зря Задина вошел в символическую сборную турнира. Пожалуй, это была сильнейшая сборная Чехии за много лет. Не их вина, что в бронзовом финале они попали на США. Попадись им Швеция, результат мог быть более радостным.

Первый в истории МЧМ Winter Classic

Чемпионат мира в Баффало запомнится историческим матчем под открытым небом. Впервые в истории турниров матч группового этапа прошел в рамках Winter Classic — на открытом воздухе, на 70-тысячной арене клуба НФЛ Баффало Биллс. Правда, New Era Field в итоге заполнилась чуть больше чем на половину, собрав 44 тысяч зрителей, но для молодежного чемпионата мира это невероятный показатель. К тому же, матч проходил на сильном морозе и в снегопад, так что далеко не все желающие смогли выбраться на арену.

В любом случае, погодные условия лишь добавили шарма поединку, а США и Канада подарили классную битву с овертаймом и серией буллитов. Наверняка этот опыт окажется полезным для организаторов будущих МЧМ. Учитывая положительные отзывы, есть надежда увидеть такие же матчи в рамках ближайших МЧМ.