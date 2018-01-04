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    «Ак Барс» забросил семь шайб «Торпедо»

    КХЛ Ак Барс Торпедо
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    «Ак Барс» — «Торпедо»
    На фото:«Ак Барс» — «Торпедо»
    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Иржи Секач, Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Василий Токранов.

    За хозяев шайбы забросили Егор Дугин, Иван Захарчук и Геннадий Столяров.

    Отметим, что в составе казанцев результативной передачей отметился Александр Бурмистров, для которого эта игра стала первой после возвращения из НХЛ. Также

    Для «Торпедо» это поражение стало четвертым подряд. «Ак Барс» за аналогичный период одержал две победы при двух поражениях.

    «Торпедо» идет пятым в Западной конференции. «Ак Барс» стал первым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Ак Барс» (Казань) – 3:7 (1:2, 0:4, 2:1)
    Голы: Ткачев — 18 (бол., Язьков), 5:22 — 0:1. Секач — 14 (бол., Глухов), 8:31 — 0:2. Дугин — 12 (бол., Даугавиньш), 14:08 — 1:2. Охтамаа — 2 (Азеведо, Секач), 21:23 — 1:3. Язьков — 8 (Лукоянов), 22:48 — 1:4. Глинкин — 8 (Глухов), 28:26 — 1:5. Ткачев — 19 (Азеведо, Марков), 35:09 — 1:6. И. Захарчук — 5 (Мозер, Веряев), 48:58 — 2:6. Столяров — 8 (мен.), 50:49 — 3:6. Токранов — 7 (бол., Ткачев, Бурмистров), 51:30 — 3:7.Вратари: Галимов (Лисутин, 21:23) — Гарипов.Броски: 16 (10+3+3) — 26 (7+15+4).Штраф: 8 — 16.
    Прервет ли «Торпедо» серию неудач в игре с «Ак Барсом»?«Торпедо» – «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 4 января
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