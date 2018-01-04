«Ак Барс» забросил семь шайб «Торпедо»

Казанскийодержал гостевую победу над нижегородским(7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Иржи Секач, Атте Охтамаа, Никита Язьков, Антон Глинкин и Василий Токранов.

За хозяев шайбы забросили Егор Дугин, Иван Захарчук и Геннадий Столяров.

Отметим, что в составе казанцев результативной передачей отметился Александр Бурмистров, для которого эта игра стала первой после возвращения из НХЛ. Также

Для «Торпедо» это поражение стало четвертым подряд. «Ак Барс» за аналогичный период одержал две победы при двух поражениях.

«Торпедо» идет пятым в Западной конференции. «Ак Барс» стал первым на Востоке.