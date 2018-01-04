«Северсталь» проиграла в Сочи

В составе «леопардов» дубль оформил нападающий Дмитрий Лугин, а также по разу отличились форварды Эрик О'Делл и Шон Коллинз.
У гостей шайбу забросил нападающий Александр Бумагин.
«Сочи» занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, «Северсталь» — 9-е.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Лугин — 5 (Шмелев, Щитов), 25:23 — 1:0. Лугин — 6 (Шмелев), 29:04 — 2:0. О`Делл — 12, 43:31 — 3:0. Бумагин — 9 (Кагарлицкий, Мазур), 46:35 — 3:1. Коллинс — 10 (п.в., Уэллман), 58:18 — 4:1.Вратари: Барулин — Гудачек (56:36 — 58:18).Броски: 27 (7+15+5) — 32 (9+5+18).Штраф: 4 — 8.