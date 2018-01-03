«Авангард» разгромил «Куньлунь»

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Евгений Медведев, Илья Михеев и Данил Файзулин, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Олег Шилин, отразивший 32 броска по своим воротам.
«Авангард» расположился на второй строчке Восточной конференции (77 очков), «Куньлунь» — 11-й (53 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Медведев — 10 (Михеев, Семенов), 10:54 — 0:1. Файзуллин — 2 (Галимов), 11:39 — 0:2. Файзуллин — 3 (Галимов, Стась), 39:00 — 0:3. Михеев — 14, 59:54 — 0:4.Вратари: Хелльберг — Шилин.Штраф: 18 — 2.Броски: 32 (6+14+12) — 45 (19+9+17).