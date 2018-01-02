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    НХЛ. «Рейнджерс» победили «Баффало» в матче «Зимней классики»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 января

    НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Рейнджерс
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    «Рейнджерс» победили «Баффало»
    «Рейнджерс» победили «Баффало»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 21:00 мск
    «Рейнджерс» переиграли «Баффало» в овертайме первого официального поединка 2018 года.

    «Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ

    Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Баффало» в матче «Зимней классики» НХЛ — игре регулярного чемпионата лиги, который проводится на открытом воздухе.

    Встреча, состоявшаяся на бейсбольном стадионе «Сити-Филд» в Нью-Йорке (является домом клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Нью-Йорк Метс»), завершилась со счетом 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу «Рейнджерс».

    В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63), у «Сейбрз» отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

    Посещаемость «Зимней классики»-2018 составила 41 821 человек.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» – «Рейнджерс» – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Кэри (Фаст, Нивс) – 04:09 (5x5), 0:2 – Грабнер (Хейз, Миллер) – 08:20 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) – 20:56 (5x4), 2:2 – Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо) – 40:27 (5x5), 2:3 – Миллер (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 62:43 (4x3)Вратари: Ленер – Лундквист.Штраф: 6 – 10.Броски: 33 (13+11+8+1) – 42 (16+10+12+4).
    «Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
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