НХЛ. «Рейнджерс» победили «Баффало» в матче «Зимней классики»

«Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ

Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Баффало» в матче «Зимней классики» НХЛ — игре регулярного чемпионата лиги, который проводится на открытом воздухе.

Встреча, состоявшаяся на бейсбольном стадионе «Сити-Филд» в Нью-Йорке (является домом клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Нью-Йорк Метс»), завершилась со счетом 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) в пользу «Рейнджерс».

В составе победителей шайбы забросили Пол Кэри (5-я минута), Михаэль Грабнер (9) и Джей Ти Миллер (63), у «Сейбрз» отличились Сэм Райнхарт (21) и Расмус Ристолайнен (41).

Посещаемость «Зимней классики»-2018 составила 41 821 человек.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» – «Рейнджерс» – 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: 0:1 – Кэри (Фаст, Нивс) – 04:09 (5x5), 0:2 – Грабнер (Хейз, Миллер) – 08:20 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) – 20:56 (5x4), 2:2 – Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо) – 40:27 (5x5), 2:3 – Миллер (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 62:43 (4x3)Вратари: Ленер – Лундквист.Штраф: 6 – 10.Броски: 33 (13+11+8+1) – 42 (16+10+12+4).

«Баффало» — «Рейнджерс» 2:3 ОТ

Турнирная таблица Восточной конференции Фото: espn.com