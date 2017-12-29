Сборная США сенсационно проиграла Словакии на МЧМ-2018

На голы Филипа Кривошика (25-я и 56-я минуты) «звездно-полосатые» ответили точными бросками Брэди Ткачука (32) и Кейси Миттельштадта (57). Победу словакам принес гол Самуэля Бучека на 58-й минуте.
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Словакия в следующем матче 30 декабря сыграет с Финляндией, США 29 декабря встретится с Канадой.
Молодежный чемпионат мира. Группа А
США — Словакия — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: 0:1 – Кривошик (Бучек) – 24:52 (5x5), 1:1 – Ткачук (Пилинг, Андерсон) – 31:07 (5x5), 1:2 – Кривошик (Бучек) – 55:15 (5x5), 2:2 – Миттельштадт – 56:49 (5x5), 2:3 – Бучек – 57:52 (5x5)Вратари: Уолл (59:08) — Дурны.Штраф: 2 — 4.Броски: 45 (9+18+18) — 25 (5+8+12).
У победителей отличились Маркус Давидссон (6-я минута), Элиас Петтерссон (20) и Александер Нюландер (45). В составе проигравших шайба на счету Филипа Задины (40).
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30 декабря шведы сыграют со Швейцарией, а чехи в этот же день встретятся с Белоруссией.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Швеция – Чехия – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Давидссон (Юнссон Фьелльбю, Густафссон) – 05:56 (5x5), 2:0 – Петтерссон (Нюландер, Далин) – 19:04 (5x4), 2:1 – Задина (Нечас) – 39:02 (5x4), 3:1 – Нюландер (Далин) – 44:25 (5x4)Вратари: Густавссон – Шкарек.Штраф: 10 – 8.Броски: 35 (15+7+13) – 25 (5+14+6).