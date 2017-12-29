«Адмирал» потерпел поражение с новым главным тренером

Это была первая игра клуба под руководством Андрея Разина. Это поражение стало для «моряков» пятым кряду.
В составе победителей отличились нападающие Брэндон Йип и Лукас Лессио.
«Адмирал» занимает 12-е место в Восточной конференции (45 очков). «Куньлунь» — 11-й (53 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Йип — 7 (Кейн), 4:25 — 0:1. Лессио — 5 (Брюле, Бек), 59:12 — 0:2.Вратари: Бобков (57:53 — 59:12) — Хелльберг.Штраф: 14 — 22.Броски: 28 (12+6+10) — 29 (6+16+7).