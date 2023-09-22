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    Bethesda назвала дату выхода крупного дополнения для Fallout 76

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    Компания Bethesda не могла проигнорировать мероприятие Tokyo Game Show 2023 и провела на нем свою презентацию, рассказав о подробностях бесплатного DLC Atlantic City для Fallout 76.

    Fallout 76
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    Fallout 76

    Дополнительный контент расширит внутриигровой мир RPG 5 декабря 2023-го. Сам патч оказался настолько большим, что его разделили на две части. Релиз второй намечен на следующий год.

    Tokyo Game Show 2023

    DLC обогатит игру новыми территориями, врагами и заданиями. Также в Fallout 76 появится казино, где герой сможет приумножать свои богатства или сливать их.

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    • На 3 октября намечено публичное тестирование дополнения в Steam. Почувствовать в нем позволят любому юзеру ПК. О продолжительности тестирования разработчики ничего не сказали.

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