Bethesda назвала дату выхода крупного дополнения для Fallout 76

Компания Bethesda не могла проигнорировать мероприятиеи провела на нем свою презентацию, рассказав о подробностях бесплатного DLC Atlantic City для

Дополнительный контент расширит внутриигровой мир RPG 5 декабря 2023-го. Сам патч оказался настолько большим, что его разделили на две части. Релиз второй намечен на следующий год.

Tokyo Game Show 2023

DLC обогатит игру новыми территориями, врагами и заданиями. Также в Fallout 76 появится казино, где герой сможет приумножать свои богатства или сливать их.

На 3 октября намечено публичное тестирование дополнения в Steam. Почувствовать в нем позволят любому юзеру ПК. О продолжительности тестирования разработчики ничего не сказали.