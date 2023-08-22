Кроссплей, World of Chel и формат 3v3 в новом трейлере NHL 24

В связи с приближением релизакомпания Electronic Arts не теряет времени и рассказывает о том, чего стоит ожидать от предстоящего симулятора хоккея.

В последнем трейлере разработчики похвастались добавлением в игру полноценного кроссплея, с помощью которого можно сразиться с владельцами другой консоли (одного поколения) или ПК. Функция будет доступна в сетевых режимах, включая Ultimate Team и World of Chel.

World of Chel трейлер NHL 24

Также в NHL 24 улучшили структуру EASHL, которая будет похожа на плей-офф регламент НХЛ — семь матчей до четырех побед. А после победы в финале имена игроков будут выгравированы на трофее.

В предстоящем симуляторе появится режим быстрой игры 3v3 без учета рейтинга, а система Battle Pass даст возможность побороться за бесплатные и премиальные награды в 75 уровнях в каждом сезоне.

Выход NHL 24 состоится 6 октября на ПК и два поколения консолей от Sony и Microsoft.