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    Кроссплей, World of Chel и формат 3v3 в новом трейлере NHL 24

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    В связи с приближением релиза NHL 24 компания Electronic Arts не теряет времени и рассказывает о том, чего стоит ожидать от предстоящего симулятора хоккея.

    NHL 24
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    NHL 24

    В последнем трейлере разработчики похвастались добавлением в игру полноценного кроссплея, с помощью которого можно сразиться с владельцами другой консоли (одного поколения) или ПК. Функция будет доступна в сетевых режимах, включая Ultimate Team и World of Chel.

    World of Chel трейлер NHL 24

    Также в NHL 24 улучшили структуру EASHL, которая будет похожа на плей-офф регламент НХЛ — семь матчей до четырех побед. А после победы в финале имена игроков будут выгравированы на трофее.

    В предстоящем симуляторе появится режим быстрой игры 3v3 без учета рейтинга, а система Battle Pass даст возможность побороться за бесплатные и премиальные награды в 75 уровнях в каждом сезоне.

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